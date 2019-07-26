Экономика
Выставленные на продажу 2,93% акций «Газпрома» купил один инвесторИнтерфакс 06:59
Весь пакет 2,93% квазиказначейских акций "Газпрома", которые решили разместить дочерние структуры компании, достался одному покупателю, заявил зампред правления "Газпрома", финансовый директор компании Фамил Садыгов.
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«Открытые медиа» обнародовали список имущества семьи российского бизнесмена Бориса Минца, которое было арестовано лондонским Высоким судом по иску банка «Траст».
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Обвиняемый в убийстве активистки Елены Григорьевой в Петербурге арестован на два месяца.
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Множество копий российских паспортов нашли на несанкционированной свалке в Невском районе.
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Как сообщает Sports24, израильский футболист Бибрас Натхо может вернуться в чемпионат России.
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В России могут подорожать кондитерские изделия из-за того, что власти отменили льготный НДС в 10% для производителей и импортеров пальмового масла.
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Польские власти намерены направить приглашение президенту России Владимиру Путину на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщил пресс-секретарь президента республики Блажей Спыхальский.
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Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019.
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