Общество

Высшее образование в регионах может стать бесплатнымГазета.Ru 20:45

В Госдуме предложили сделать получение высшего образования совершенно бесплатным в тех регионах России, которые граничат с другими государствами. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, с такой инициативой обратился зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Читать в источнике
Обсудить7
с чего всё началось

В Госдуме предложили сделать бесплатным высшее образование в ряде регионов

В Госдуме предложили в регионах РФ, граничащих с иностранными государствами, сделать высшее образование полностью бесплатным, а также увеличить квоту в вузах этих субъектов для русскоговорящих иностранцев, соответствующее предложение министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову направил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР).
РИА Новости17:54

Подробнее о событии

В Госдуме предложили сделать бесплатными вузы в приграничных регионах

РБК22:51

В ГД предложили сделать бесплатным высшее образование в пограничных регионах РФ

Известия17:50

Высшее образование в регионах предлагают сделать бесплатным

РЕН ТВ21:24

Высшее образование в регионах может стать бесплатным

Газета.Ru20:45

Депутат от ЛДПР предложил сделать бесплатным высшее образование в приграничных регионах

Коммерсантъ20:44

В Госдуме предложили сделать бесплатным высшее образование в ряде регионов

РИА Новости17:54

В Госдуме предложили сделать бесплатным высшее образование в некоторых регионах

URA.Ru19:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 23:22, Вашингтон
Происшествия

В ГВСУ назвали сумму хищений в деле поставщика энергии для Минобороны

ОАО «Оборонэнергосбыт» было создано в 2010 году по распоряжению правительства как единственный поставщик энергии для нужд Минобороны.
Обновлено в 22:20
Политика

Newsweek вынес на обложку «подрывающего демократию» Путина

Ранее спецпрокурор Роберт Мюллер, выступая в Конгрессе США, отметил, что Россия вмешивалась в американские выборы 2016 года через социальные сети и путем хакерских атак.
Обновлено в 17:57
Армия и оружие

Северная Корея запустила две ракеты

Обновлено в 19:39
Политика

Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стало еще обиднее после отправки Владимиром Путиным поздравительной телеграммы новому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, заявил телеведущий и журналист Владимир Соловьев.
Обновлено в 18:34
Армия и оружие

Беспилотники йеменских хуситов атаковали авиабазу саудовских ВВС

Как уточняется, целью беспилотников были склады с боеприпасами и ангары с боевыми самолетами, находящиеся на авиабазе ВВС Саудовской Аравии вблизи города Хамис-Мушайт на юго-западе страны.
Обновлено в 21:23
Кино

Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр

Актер умер еще 19 июля в своем доме в Голландии после непродолжительной болезни, но новость о его смерти появилась только в день похорон в среду, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 13:30
Политика

Путин напомнил современникам о трагедии русской эмиграции

Обновлено в 10:10
Политика

Захарова сообщила о приписанной журналистом BBC Путину цитате Помпео

Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.
Обновлено в 17:28
Экономика

В правительство внесли законопроект о нефинансовой отчетности компаний

Минэкономразвития подготовило законопроект «О публичной нефинансовой отчетности» (ПНО), документ внесли в правительство 19 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя министерства.
Обновлено в 19:59
Политика

Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17

Обновлено в 11:11
Здоровье

Болезни, которые вызывают рак, назвали специалисты

В фактор риска входят люди со статусом ВИЧ+, на фоне тяжелого заболевания может развиться лимфома, рак шейки матки, кожи, саркома, онкология легких и прямой кишки.
Обновлено в 14:28
Шоу-бизнес

Садальский заявил, что кроме себя, россияне никому не нужны

Артист дал совет интернет-пользователям Актер Станислав Садальский в своем аккаунте в Instagram посоветовал россиянам никого не слушать и надеяться только на себя.
Обновлено в 22:10
Наука

Раскрыта возможная подлинность Туринской плащаницы

Группа исследователей из Франции и Италии нашла доказательства того, что результаты исследования 1988 года, которое установило якобы настоящую дату изготовления туринской плащаницы, были ошибочными.
Обновлено в 12:33
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено в 09:17
Космос

Рогозин рассказал, каких не берут в космонавты

Ведомство Дмитрия Рогозина озвучило характеристики, которыми должен обладать человек, чтобы стать российским космонавтом, сообщает DEITA.
Обновлено в 11:01
Происшествия

У оппозиционера Дмитрия Гудкова проходят обыски

По мнению Обухова, обыски в квартире Гудкова связаны с намерением оппозиции провести несанкционированную акцию протеста 27 июля в Москве в поддержку ряда граждан, которым было отказано в регистрации на выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено в 16:02
Происшествия

Захаров покинул пост главы Читинского района

Дума Читинского района 25 июля приняла отставку главы района Вадима Захарова.
Обновлено в 22:59
Происшествия

В порту Кубани задержали судно с 14 гражданами Украины на борту

На борту задержанного в порту Кубани судна находились 14 граждан Украины, троих уже отправили домой, сообщила инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Ольга Ананьина.
Обновлено в 08:00
Общество

В Минтруде предложили сделать программу маткапитала бессрочной

Первый заместитель главы Министерства труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости рассказал, что, по мнению специалистов ведомства, программа материнского капитала должна стать бессрочной.
Обновлено в 20:27
Наука

Химики из России научились идеально «красить» нанотрубки

С момента открытия углеродных нанотрубок в 1991 году ученые считали, что их ожидает большое будущее в современной промышленности.
Обновлено в 05:40
Футбол

Буффон отразил три пенальти и помог «Ювентусу» обыграть «Интер»

Обновлено в 10:31
Политика

Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу

Обновлено в 17:56
Космос

НАСА анонсировало следующий выход астронавтов в открытый космос с МКС

Следующий выход американских астронавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) планируется во второй половине августа, сообщили РИА Новости в НАСА.
Обновлено в 18:04
Единоборства

Боксер Максим Дадашев скончался

Обновлено вчера в 11:11
Экономика

Разводы приводят к ипотечной просрочке

Специалисты сферы коллекторских услуг провели исследование, согласно результатам которого уровень проблемной ипотечной задолженности по итогам 2018 года вырос на 4,91 миллиарда рублей, или на 7%, до 78,03 миллиардов рублей по сравнению с 2017 годом.
Обновлено в 19:45
Политика

Путин встретился с бывшим президентом Кыргызстана

Обновлено в 13:03
Происшествия

Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницу

Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве и получении взяток, переведен из СИЗО в психиатрическую больницу №1 им. Алексеева, рассказал РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено в 14:54
Кино

Барецкий пригласил Микки Рурка сняться в фильме «Брат-3»

Обновлено в 23:19
Энергетика

Госдума приняла закон о сдерживании цен на бензин

В среду, 24 июля, Госдума в окончательном чтении приняла поправки в Налоговый кодекс, которые направлены на сдерживание цен на топливо.
Обновлено в 07:35
Общество

ВЦИОМ: около трети россиян хотели бы приобрести дачу

Более 30% россиян хотели бы приобрести дачу в будущем, говорится в сообщении ВЦИОМ по результатам опроса на тему владения загородной недвижимостью.
Обновлено в 20:17
Главное