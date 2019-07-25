Общество
Высшее образование в регионах может стать бесплатнымГазета.Ru 20:45
В Госдуме предложили сделать получение высшего образования совершенно бесплатным в тех регионах России, которые граничат с другими государствами. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, с такой инициативой обратился зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Читать в источнике
Оценить30
с чего всё началось
В Госдуме предложили в регионах РФ, граничащих с иностранными государствами, сделать высшее образование полностью бесплатным, а также увеличить квоту в вузах этих субъектов для русскоговорящих иностранцев, соответствующее предложение министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову направил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР).РИА Новости17:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 23:22, Вашингтон
Происшествия
В ГВСУ назвали сумму хищений в деле поставщика энергии для Минобороны
ОАО «Оборонэнергосбыт» было создано в 2010 году по распоряжению правительства как единственный поставщик энергии для нужд Минобороны.
Обновлено в 22:20
Политика
Newsweek вынес на обложку «подрывающего демократию» Путина
Ранее спецпрокурор Роберт Мюллер, выступая в Конгрессе США, отметил, что Россия вмешивалась в американские выборы 2016 года через социальные сети и путем хакерских атак.
Обновлено в 17:57
Армия и оружие
Северная Корея запустила две ракеты
Обновлено в 19:39
Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
Президенту Украины Владимиру Зеленскому стало еще обиднее после отправки Владимиром Путиным поздравительной телеграммы новому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, заявил телеведущий и журналист Владимир Соловьев.
Обновлено в 18:34
Армия и оружие
Беспилотники йеменских хуситов атаковали авиабазу саудовских ВВС
Как уточняется, целью беспилотников были склады с боеприпасами и ангары с боевыми самолетами, находящиеся на авиабазе ВВС Саудовской Аравии вблизи города Хамис-Мушайт на юго-западе страны.
Обновлено в 21:23
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
Актер умер еще 19 июля в своем доме в Голландии после непродолжительной болезни, но новость о его смерти появилась только в день похорон в среду, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 13:30
Политика
Путин напомнил современникам о трагедии русской эмиграции
Обновлено в 10:10
Политика
Захарова сообщила о приписанной журналистом BBC Путину цитате Помпео
Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.
Обновлено в 17:28
Экономика
В правительство внесли законопроект о нефинансовой отчетности компаний
Минэкономразвития подготовило законопроект «О публичной нефинансовой отчетности» (ПНО), документ внесли в правительство 19 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя министерства.
Обновлено в 19:59
Политика
Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17
Обновлено в 11:11
Здоровье
Болезни, которые вызывают рак, назвали специалисты
В фактор риска входят люди со статусом ВИЧ+, на фоне тяжелого заболевания может развиться лимфома, рак шейки матки, кожи, саркома, онкология легких и прямой кишки.
Обновлено в 14:28
Шоу-бизнес
Садальский заявил, что кроме себя, россияне никому не нужны
Артист дал совет интернет-пользователям Актер Станислав Садальский в своем аккаунте в Instagram посоветовал россиянам никого не слушать и надеяться только на себя.
Обновлено в 22:10
Наука
Раскрыта возможная подлинность Туринской плащаницы
Группа исследователей из Франции и Италии нашла доказательства того, что результаты исследования 1988 года, которое установило якобы настоящую дату изготовления туринской плащаницы, были ошибочными.
Обновлено в 12:33
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено в 09:17
Космос
Рогозин рассказал, каких не берут в космонавты
Ведомство Дмитрия Рогозина озвучило характеристики, которыми должен обладать человек, чтобы стать российским космонавтом, сообщает DEITA.
Обновлено в 11:01
Происшествия
У оппозиционера Дмитрия Гудкова проходят обыски
По мнению Обухова, обыски в квартире Гудкова связаны с намерением оппозиции провести несанкционированную акцию протеста 27 июля в Москве в поддержку ряда граждан, которым было отказано в регистрации на выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено в 16:02
Происшествия
Захаров покинул пост главы Читинского района
Дума Читинского района 25 июля приняла отставку главы района Вадима Захарова.
Обновлено в 22:59
Происшествия
В порту Кубани задержали судно с 14 гражданами Украины на борту
На борту задержанного в порту Кубани судна находились 14 граждан Украины, троих уже отправили домой, сообщила инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Ольга Ананьина.
Обновлено в 08:00
Общество
В Минтруде предложили сделать программу маткапитала бессрочной
Первый заместитель главы Министерства труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости рассказал, что, по мнению специалистов ведомства, программа материнского капитала должна стать бессрочной.
Обновлено в 20:27
Наука
Химики из России научились идеально «красить» нанотрубки
С момента открытия углеродных нанотрубок в 1991 году ученые считали, что их ожидает большое будущее в современной промышленности.
Обновлено в 05:40
Космос
НАСА анонсировало следующий выход астронавтов в открытый космос с МКС
Следующий выход американских астронавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) планируется во второй половине августа, сообщили РИА Новости в НАСА.
Обновлено в 18:04
Единоборства
Боксер Максим Дадашев скончался
Обновлено вчера в 11:11
Экономика
Разводы приводят к ипотечной просрочке
Специалисты сферы коллекторских услуг провели исследование, согласно результатам которого уровень проблемной ипотечной задолженности по итогам 2018 года вырос на 4,91 миллиарда рублей, или на 7%, до 78,03 миллиардов рублей по сравнению с 2017 годом.
Обновлено в 19:45
Политика
Путин встретился с бывшим президентом Кыргызстана
Обновлено в 13:03
Происшествия
Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницу
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве и получении взяток, переведен из СИЗО в психиатрическую больницу №1 им. Алексеева, рассказал РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено в 14:54
Кино
Барецкий пригласил Микки Рурка сняться в фильме «Брат-3»
Обновлено в 23:19
Энергетика
Госдума приняла закон о сдерживании цен на бензин
В среду, 24 июля, Госдума в окончательном чтении приняла поправки в Налоговый кодекс, которые направлены на сдерживание цен на топливо.
Обновлено в 07:35
Общество
ВЦИОМ: около трети россиян хотели бы приобрести дачу
Более 30% россиян хотели бы приобрести дачу в будущем, говорится в сообщении ВЦИОМ по результатам опроса на тему владения загородной недвижимостью.
Обновлено в 20:17