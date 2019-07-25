В Госдуме предложили в регионах РФ, граничащих с иностранными государствами, сделать высшее образование полностью бесплатным, а также увеличить квоту в вузах этих субъектов для русскоговорящих иностранцев, соответствующее предложение министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову направил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР).

с чего всё началось

В Госдуме предложили сделать получение высшего образования совершенно бесплатным в тех регионах России, которые граничат с другими государствами. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, с такой инициативой обратился зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Высшее образование в регионах может стать бесплатным

Происшествия В ГВСУ назвали сумму хищений в деле поставщика энергии для Минобороны ОАО «Оборонэнергосбыт» было создано в 2010 году по распоряжению правительства как единственный поставщик энергии для нужд Минобороны.

Политика Newsweek вынес на обложку «подрывающего демократию» Путина Ранее спецпрокурор Роберт Мюллер, выступая в Конгрессе США, отметил, что Россия вмешивалась в американские выборы 2016 года через социальные сети и путем хакерских атак.

Политика Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина Президенту Украины Владимиру Зеленскому стало еще обиднее после отправки Владимиром Путиным поздравительной телеграммы новому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, заявил телеведущий и журналист Владимир Соловьев.

Армия и оружие Беспилотники йеменских хуситов атаковали авиабазу саудовских ВВС Как уточняется, целью беспилотников были склады с боеприпасами и ангары с боевыми самолетами, находящиеся на авиабазе ВВС Саудовской Аравии вблизи города Хамис-Мушайт на юго-западе страны.

Кино Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр Актер умер еще 19 июля в своем доме в Голландии после непродолжительной болезни, но новость о его смерти появилась только в день похорон в среду, передает телеканал "Россия 24".

Политика Захарова сообщила о приписанной журналистом BBC Путину цитате Помпео Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.

Экономика В правительство внесли законопроект о нефинансовой отчетности компаний Минэкономразвития подготовило законопроект «О публичной нефинансовой отчетности» (ПНО), документ внесли в правительство 19 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя министерства.

Здоровье Болезни, которые вызывают рак, назвали специалисты В фактор риска входят люди со статусом ВИЧ+, на фоне тяжелого заболевания может развиться лимфома, рак шейки матки, кожи, саркома, онкология легких и прямой кишки.

Шоу-бизнес Садальский заявил, что кроме себя, россияне никому не нужны Артист дал совет интернет-пользователям Актер Станислав Садальский в своем аккаунте в Instagram посоветовал россиянам никого не слушать и надеяться только на себя.

Наука Раскрыта возможная подлинность Туринской плащаницы Группа исследователей из Франции и Италии нашла доказательства того, что результаты исследования 1988 года, которое установило якобы настоящую дату изготовления туринской плащаницы, были ошибочными.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Космос Рогозин рассказал, каких не берут в космонавты Ведомство Дмитрия Рогозина озвучило характеристики, которыми должен обладать человек, чтобы стать российским космонавтом, сообщает DEITA.

Происшествия У оппозиционера Дмитрия Гудкова проходят обыски По мнению Обухова, обыски в квартире Гудкова связаны с намерением оппозиции провести несанкционированную акцию протеста 27 июля в Москве в поддержку ряда граждан, которым было отказано в регистрации на выборах в Московскую городскую думу.

Происшествия Захаров покинул пост главы Читинского района Дума Читинского района 25 июля приняла отставку главы района Вадима Захарова.

Происшествия В порту Кубани задержали судно с 14 гражданами Украины на борту На борту задержанного в порту Кубани судна находились 14 граждан Украины, троих уже отправили домой, сообщила инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Ольга Ананьина.

Общество В Минтруде предложили сделать программу маткапитала бессрочной Первый заместитель главы Министерства труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости рассказал, что, по мнению специалистов ведомства, программа материнского капитала должна стать бессрочной.

Наука Химики из России научились идеально «красить» нанотрубки С момента открытия углеродных нанотрубок в 1991 году ученые считали, что их ожидает большое будущее в современной промышленности.

Космос НАСА анонсировало следующий выход астронавтов в открытый космос с МКС Следующий выход американских астронавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) планируется во второй половине августа, сообщили РИА Новости в НАСА.

Экономика Разводы приводят к ипотечной просрочке Специалисты сферы коллекторских услуг провели исследование, согласно результатам которого уровень проблемной ипотечной задолженности по итогам 2018 года вырос на 4,91 миллиарда рублей, или на 7%, до 78,03 миллиардов рублей по сравнению с 2017 годом.

Происшествия Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницу Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве и получении взяток, переведен из СИЗО в психиатрическую больницу №1 им. Алексеева, рассказал РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко.

Энергетика Госдума приняла закон о сдерживании цен на бензин В среду, 24 июля, Госдума в окончательном чтении приняла поправки в Налоговый кодекс, которые направлены на сдерживание цен на топливо.