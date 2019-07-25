Общество
Высшее образование в регионах может стать бесплатнымГазета.Ru 20:45
В Госдуме предложили сделать получение высшего образования совершенно бесплатным в тех регионах России, которые граничат с другими государствами. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, с такой инициативой обратился зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
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с чего всё началось
В Госдуме предложили в регионах РФ, граничащих с иностранными государствами, сделать высшее образование полностью бесплатным, а также увеличить квоту в вузах этих субъектов для русскоговорящих иностранцев, соответствующее предложение министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову направил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР).РИА Новости17:54
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