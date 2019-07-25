Общество
Высшее образование в регионах может стать бесплатнымРоссийская газета 02:00
В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах. С такой инициативой выступил зампред комитета по образованию и науке Борис Чернышов.
Читать в источнике
Оценить282
Любое предложение, которое увеличивает доступность к качественным образовательным программам, следует приветствовать. Важно только, чтобы эти инициативы не оставались на словах и на бумаге.
— Любовь Духанина, политикТелеканал 360° 07:06
с чего всё началось
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру науки и высшего образования РФ предложение о том, чтобы сделать высшее образование полностью бесплатным в регионах страны, которые граничат с иностранными государствами, пишет РИА Новости.Профильвчера в 18:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Депутат от ЛДПР предложил сделать бесплатным высшее образование в приграничных регионах
Коммерсантъвчера в 20:44
В ГД предложили сделать бесплатным высшее образование в пограничных регионах РФ
Известиявчера в 17:50
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 08:27, Вашингтон
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено вчера в 12:47
Политика
СБУ задержала российский танкер на Украине
Обновлено в 15:20:00 Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер Neyma.
Обновлено в 07:21
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Политика
Трамп выступил на фоне двуглавого орла
Президент США Дональд Трамп выступил на фоне измененного символа президента США. Об этом сообщает Washington Post.
Обновлено в 05:39
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Политика
Рабочая группа Мосгоризбиркома отказала Соболь в апелляции
Рабочая группа Мосгоризбиркома (МГИК) рекомендовала оставить в силе решение окружного избиркомаи об отказе в регистрации на выборах в Мосгордуму Любови Соболь, сообщил корреспондент "Ъ".
Обновлено в 08:16
Происшествия
Названо местонахождение заказчика теракта в петербургском метро
На выездном заседании Московского окружного военного суда в Санкт-Петербурге прокурор Надежда Тихонова заявила, что предполагаемый заказчик теракта в метро Санкт-Петербурга Сирожиддин Мухтаров, по данным следствия, в настоящее время находится в сирийском Идлибе.
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес
Дочь Игоря Крутого похвасталась стройной фигурой в купальнике
Дочь отечественного композитора Игоря Крутого похвасталась стройной фигурой, облачившись в купальник.
Обновлено в 04:18
Политика
Джонсон заявил, что Британия не готова к Brexit без сделки
Джонсон заявил, что в ближайшее время намерен активизировать переговоры по условиям Brexit и торговому соглашению с европейскими коллегами, а также усилить подготовку к возможному выходу из ЕС без заключения сделки.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие
Первый этап поставок С-400 в Турцию завершён
Министерство национальной обороны Турции сообщило о завершении первого этапа поставок в страну российских зенитно-ракетных систем С-400.
Обновлено в 06:22
Здоровье
Врачи заявляют об опасности заражения гепатитом в салонах красоты
Статистика свидетельствует, что каждая 20-я женщина подвергается заражению гепатитом в салоне красоты.
Обновлено вчера в 09:51
Происшествия
В МИД Белоруссии рассказали детали нападения на дипломата в Турции
Вечером 24 июля на Поганшева было совершено нападение в Анкаре, когда он возвращался домой с ребёнком.
Обновлено в 07:00
Спорт
США подали протест на дисквалификацию соперницы Ефимовой Кинг на ЧМ
Олимпийскую чемпионку из США Лилли Кинг дисквалифицировали за нарушение правил прохождения поворота на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, американская сторона решила опротестовать это решение.
Обновлено в 00:14
Политика
Володин призвал отменить страновый мониторинг в ПАСЕ
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил пожелание, чтобы в ПАСЕ как можно скорее отменили страновый монторинг как устаревшую процедуру и не подходящую для всех стран разом.
Обновлено в 08:09
Происшествия
В Симферополе вынужденно сел пассажирский самолет
Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Симферополя из-за технической причины, посадка прошла в штатном режиме, сообщила пресс-служба авиаузла.
Обновлено в 07:41
Политика
Путин отменил некоторые санкции против Турции
Президент России Владимир Путин разрешил гражданам Турции со служебными и спецпаспортами без виз осуществлять любые поездки в РФ, а не только в краткосрочные командировки.
Обновлено в 07:33
Политика
Дана Борисова прокомментировала запрет на въезд на Украину
Обновлено в 07:09
Общество
Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика
У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 01:51
Футбол
Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА
Сборная России опустилась в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) на три места и занимает 46-ю строчку, следует из рейтинга.
Обновлено в 05:30
Кино
Опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль»
Обновлено в 04:10
Происшествия
В Генпрокуратуре РФ рассказали о расследовании «третьего дела ЮКОСа»
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2003 года Ходорковского, на тот момент называемого одним из богатейших людей мира, арестовали по обвинению в хищениях и неуплате налогов.
Обновлено в 05:52
Музыка
Евгений Горенбург объявил о закрытии фестиваля «Старый Новый рок»
Уральский фестиваль Старый Новый рок проводился с 2000 года и считался одним из крупнейших в России.
Обновлено в 07:57
Кино
Скончался легендарный Рутгер Хауэр
Как сообщает Variety, Хауэр умер у себя дома в Нидерландах после непродолжительной болезни.
Обновлено вчера в 13:17
Происшествия
Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления
Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
Обновлено в 05:15
Общество
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Принятые поправки предусматривают выплаты от государства покупателям квартир с криминальным прошлым (одним или несколькими эпизодами незаконного перехода прав собственности в юридической истории) в случае последующего признания сделки незаконной.
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия
Гудков на допросе использовал право не свидетельствовать против себя
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Гудков на допросе в Следственном комитете пользовался статьей конституции, дающей право не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, сообщил его пресс-секретарь Алексей Обухов.
Обновлено в 07:31
Общество
Госдума одобрила законопроект о выплатах на детей 1,5 — 3 лет
Ранее президент Владимир Путин поручил правительству до 1 октября внести в законодательство изменения, предполагающие, что с 1 января 2020 года выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, будут увеличены до уровня прожиточного минимума для детей в регионе.
Обновлено вчера в 06:29
Спорт
Бузова признана одной из самых успешных звезд России
Певица Ольга Бузова заняла второе место в рейтинге "40 самых успешных звезд России до 40 лет", опубликованном Forbes.
Обновлено в 06:27
Гаджеты
Samsung выпустит Galaxy Fold в сентябре
Обновлено вчера в 22:46