Общество
Высшее образование в регионах может стать бесплатнымРоссийская газета 02:00
В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах. С такой инициативой выступил зампред комитета по образованию и науке Борис Чернышов.
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с чего всё началось
В Госдуме предложили в регионах РФ, граничащих с иностранными государствами, сделать высшее образование полностью бесплатным, а также увеличить квоту в вузах этих субъектов для русскоговорящих иностранцев, соответствующее предложение министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову направил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР).РИА Новостивчера в 17:54
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Депутат от ЛДПР предложил сделать бесплатным высшее образование в приграничных регионах
Коммерсантъвчера в 20:44
В ГД предложили сделать бесплатным высшее образование в пограничных регионах РФ
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