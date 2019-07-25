Общество

Высшее образование в регионах может стать бесплатнымРоссийская газета 02:00

В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах. С такой инициативой выступил зампред комитета по образованию и науке Борис Чернышов.
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Любовь Духанина
Важно только, чтобы эти инициативы не оставались на словах и на бумаге.
— Любовь Духанина, политикREGNUM 05:26
с чего всё началось
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру науки и высшего образования РФ предложение о том, чтобы сделать высшее образование полностью бесплатным в регионах страны, которые граничат с иностранными государствами, пишет
 РИА Новости.
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