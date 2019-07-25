с чего всё началось

Любое предложение, которое увеличивает доступность к качественным образовательным программам, следует приветствовать. Важно только, чтобы эти инициативы не оставались на словах и на бумаге.

В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах. С такой инициативой выступил зампред комитета по образованию и науке Борис Чернышов.

Высшее образование в регионах может стать бесплатным

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