Экономика
Высшее образование в России стало дорожеLenta.ru 20:13
Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов. В связи с этим россиянам станет сложнее получить высшее образование за счет государства. Позже вице-премьер Татьяна Голикова опровергла эту информацию.
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Значение индекса говорит о том, что учеба в вузе стала на 15% дороже, чем год назад.Известия17:02
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