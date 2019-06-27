Экономика

Высшее образование в России стало дорожеLenta.ru 20:13

Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов. В связи с этим россиянам станет сложнее получить высшее образование за счет государства. Позже вице-премьер Татьяна Голикова опровергла эту информацию.
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с чего всё началось

Высшее ценообразование: обучение в вузах за год подорожало на 15–19%

За последний год стоимость обучения на платных отделениях в вузах выросла на 15–19% в среднем по стране. Это следует из данных Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), которые проанализировали «Известия».
Известия17:02

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Высшее образование в России стало дороже

Lenta.ru20:13

В России на 15-19% подорожало высшее образование

Комсомольская правда21:58

Высшее образование в России подорожало

Газета.Ru20:53

Вузы, чтобы исполнить поручение Путина, повышают стоимость обучения

URA.Ru20:47

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News.ru19:48

В России за год стоимость обучения в вузах выросла на 19%

РЕН ТВ18:59

Стали известны причины подорожания обучения в российских вузах

Известия19:23
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На территории КНДР пропал австралийский студент.
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Экономика

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Политика

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Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
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Политика

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Технологии

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Компания Apple подтвердила покупку стартапа по разработке беспилотных автомобилей Drive.ai. Стоимость сделки не разглашается.
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Общество

Психотропные вещества нашли в организме Алибасова

Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Общество

Facebook намерена арендовать часть небоскреба в Нью-Йорке

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Стало известно о сбое в работе «Википедии». Об этом сообщает сервис Downdetector.
Обновлено в 21:53
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Абэ призвал лидеров G20 обсудить мировые правила цифровой экономики

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Политика

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Политика

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Напомним, 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая подтвердила возвращение полномочий российской делегации в ПАСЕ в полном объеме.
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Расширен список получателей 25%-ной надбавки к пенсии в селах

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Российский депутат, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не набрал достаточного количества голосов, чтобы получить пост вице-премьера ПАСЕ.
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Минфин США отложил санкции против «Группы ГАЗ» до 8 ноября

Американский Минфин перенес срок начала действия санкций в отношении российского холдинга "Группа ГАЗ" до 8 ноября ткущего года, говорится в Управлении по контролю над иностранными активами министерства финансов США, на которое ссылаются СМИ.
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Зеленский назначил своего «постпреда в Крыму»

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим так называемым "постоянным представителем в Автономной Республике Крым" Антона Кориневича.
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Армия и оружие

Британские истребители Typhoon сопроводили российские военные самолеты

Обновлено в 11:09
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Опубликованы первые показания сестер Хачатурян

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Экономика

Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий

С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
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Политика

Путин призвал не прятать камеры на дорогах

Обновлено в 07:23
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Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков

Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
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Почти 600 домов подтоплены в Иркутской области

В МЧС России проинформировали о том, что пять населенных пунктов в Иркутской области подтоплены паводком, передает ТАСС.
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Музыка

Погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

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