Экономика

Высшее образование в России стало дорожеLenta.ru 20:13

Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов. В связи с этим россиянам станет сложнее получить высшее образование за счет государства. Позже вице-премьер Татьяна Голикова опровергла эту информацию.
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с чего всё началось

Высшее ценообразование: обучение в вузах за год подорожало на 15–19%

За последний год стоимость обучения на платных отделениях в вузах выросла на 15–19% в среднем по стране. Это следует из данных Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), которые проанализировали «Известия».
Известия17:02

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Высшее образование в России стало дороже

Lenta.ru20:13

СМИ сообщили об увеличении стоимости обучения в российских вузах на 19%

РБК23:22

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Газета.Ru20:53

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URA.Ru20:47

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News.ru19:48

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РЕН ТВ18:59

В России выросла стоимость обучения в вузах

Известия19:23
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Депутаты ЗСК на сессии внесли изменения в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов Депутаты на сессии добавили средства на лекарства для льготников, сообщает пресс-служба ЗСК.
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление знаменитого актера Вахтанга Кикабидзе о протестах в Грузии и отношениях с Россией.
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