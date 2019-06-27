Экономика
Высшее образование в России стало дорожеLenta.ru вчера в 20:13
Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов. В связи с этим россиянам станет сложнее получить высшее образование за счет государства. Позже вице-премьер Татьяна Голикова опровергла эту информацию.
Читать в источнике
Оценить101
с чего всё началось
За последний год стоимость обучения на платных отделениях в вузах выросла на 15–19% в среднем по стране. Это следует из данных Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), которые проанализировали «Известия».Известиявчера в 17:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 02:51, Ашберн
Энергетика
Котировки Brent слегка снизились до $66,2 за баррель
Котировки росли на отчете Минэнерго США, которое сообщило, что за предыдущую неделю запасы нефти в стране снизились на 12,79 млн баррелей, это рекордное изменение с сентября 2016 года.
Обновлено в 01:56
Кино
В США скончался актер из сериала «Альф»
В США скончался актер Макс Райт, широко известный по роли Уилли Таннера в сериале «Альф».
Обновлено в 02:18
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Политика
Власти Осаки перед G20 сообщили об угрозе ливней и подтоплений
Власти японского города Осака, в котором 28 и 29 июня состоится саммит лидеров G20, предупредил о ливневых дождях и штормовых ветрах, а также вызванных ими подтоплениях и оползнях в связи с тропическим циклоном, который может перерасти в тайфун.
Обновлено в 01:59
Экономика
Совладельцем «Мосхозторга» стал гражданин Азербайджана
Владельцем «Фалкон хоум дистрибьюшн», которая приобрела 50,5% сети магазинов «Мосхозторг», является гражданин Азербайджана Заур Мишиев, свидетельствуют данные, опубликованные в реестре компаний Болгарии.
Обновлено вчера в 09:21
Общество
Forbes назвал МИСиС лучшим вузом России
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших вузов России, поместив на первое место в нем Национальный исследовательский технологический университет МИСиС.
Обновлено в 02:01
Общество
В «Роскачестве» рассказали, как выбрать хороший зонт
Эксперты «Роскачества» дали рекомендации по выбору зонта.
Обновлено в 02:05
Происшествия
У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0
Третье за три дня сильное землетрясение произошло у восточного побережья Камчатки, его магнитуда составила 6,0, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Обновлено в 01:36
Экономика
Налоговая нагрузка на российскую экономику выросла в 2018 году
Налоговое бремя на российскую экономику увеличилось в 2018 году по сравнению с предыдущим годом, свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы (ФНС).
Обновлено в 01:00
Культура
«Культурные нормативы» появятся в школах с 1 сентября
Российские школьники восьми регионов России с 1 сентября 2019 года смогут сдавать культурные нормативы в рамках новой межведомственной программы Минкультуры и Минпросвещения, пишет ТАСС.
Обновлено 25 июня в 19:21
Авто
Краснодар вошел в топ-10 городов РФ по количеству автомобилей
Краснодар находится на восьмом месте с 341 тыс. автомобилей. В десятку также вошли Казань, Нижний Новгород, Челябинск и Воронеж.
Обновлено в 01:30
Политика
Вдова Доренко прокомментировала высказывание Соловьева
Обновлено вчера в 11:03
Политика
Задержанный в Керченском проливе украинский моряк женился в СИЗО
Украинский моряк Виктор Беспальченко, который был участником провокации Киева в Керченском проливе, сыграл свадьбу, находясь в российском СИЗО «Лефортово».
Обновлено вчера в 11:25
Общество
Пособие на детей от 1,5 до 3 лет увеличат в 200 раз
Примечательно, что государство нашло необходимые для этого средства в бюджете-2019, и пособие в 10-тысячном размере будут выплачивать уже с 01 июля текущего года.
Обновлено 25 июня в 12:42
Шоу-бизнес
Бритни Спирс показала фигуру в бикини на Карибах
После тяжелого жизненного периода, нового витка скандала с бывшим менеджером и лечения в психиатрической клинике Бритни Спирс определенно пойдет на пользу спокойный отпуск на берегу моря.
Обновлено вчера в 09:58
Общество
В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре
Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Тайно оплодотворивший десятки пациенток врач отделался штрафом
80-летнего врача судили, однако он отделался только штрафом в 10 тысяч канадских долларов и отзывом лицензии.
Обновлено вчера в 19:25
Общество
Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд
Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30
Общество
Почти 600 домов подтоплены в Иркутской области
В МЧС России проинформировали о том, что пять населенных пунктов в Иркутской области подтоплены паводком, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:09
Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ
Ранее сообщалось, что ПАСЕ отказалась забирать полномочия у делегации России.
Обновлено вчера в 15:45
Технологии
Apple купила стартап по разработке беспилотных автомобилей
Компания Apple подтвердила покупку стартапа по разработке беспилотных автомобилей Drive.ai. Стоимость сделки не разглашается.
Обновлено вчера в 08:32
Экономика
Рост розничных продаж в Японии существенно ускорился в мае
Относительно предыдущего месяца розничные продажи увеличились за отчетный период на 0,3%. Ранее стало известно, что потребительские цены без учета свежих продуктов питания в Японии (ключевой для Центробанка страны показатель инфляции) поднялись в мае 2019 года на 0,8% в годовом сопоставлении после повышения на 0,9% в апреле.
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес
Ксения Бородина раскритиковала показывающих кормление грудью матерей
Ксения Бородина выступила с критикой в адрес матерей, которые на просторах Сети делятся снимками, демонстрирующими процесс кормления ребенка грудью.
Обновлено в 02:36
Происшествия
В Калининграде экс-полицейские предстанут перед судом по делу о краже янтаря
"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника отдела по борьбе с преступлениями в сфере недропользования, добычи янтаря, агропромышленного комплекса и лесного хозяйства управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области и троих его подчиненных", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 02:31
Экономика
Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд рублей у таможни
Госаудиторы выяснили, что при всех успехах ФРП регулярно снижал целевые показатели своей работы при постоянном росте бюджетных субсидий или не определял их и не оценивал эффективность оказываемой господдержки.
Обновлено вчера в 21:20
Наука
Ученые назвали легкий способ снижения давления
Добровольцы из первой группы ежедневно выпивали 250 мл свекольного сока, а из второй - такое же количество воды, не принимая при этом лекарств для понижения давления.
Обновлено в 00:46
Технологии
Российских автомобилистов оценят по стилю вождения
Обновлено в 02:33
Политика
Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение
Туристическую группу украинцев вместе с детьми выселили из отеля на острове Каламос в Греции из-за публичной демонстрации желто-голубого флага Украины и красно-черного знамени "Организации украинских националистов – Украинской патриотической армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ).
Обновлено в 02:44
Футбол
Сборная США обыграла Панаму благодаря голу Алтидора через себя
Встреча завершилась со счётом 1:0. В составе сборной США гол забил нападающий Жози Алтидор.
Обновлено в 01:13