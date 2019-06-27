Экономика

Высшее образование в России стало дорожеLenta.ru вчера в 20:13

Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов. В связи с этим россиянам станет сложнее получить высшее образование за счет государства. Позже вице-премьер Татьяна Голикова опровергла эту информацию.
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с чего всё началось

Высшее ценообразование: обучение в вузах за год подорожало на 15–19%

За последний год стоимость обучения на платных отделениях в вузах выросла на 15–19% в среднем по стране. Это следует из данных Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), которые проанализировали «Известия».
Известиявчера в 17:02

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В России резко подорожало высшее образование

Газета.Ru03:25

В России за год стоимость обучения в вузах выросла на 19%

РЕН ТВвчера в 18:59

СМИ сообщили об увеличении стоимости обучения в российских вузах на 19%

РБКвчера в 23:22

Высшее образование в России стало дороже

Lenta.ruвчера в 20:13

Россиян предупредили о резком росте цен на обучение в вузах

News.ruвчера в 19:48

Вузы, чтобы исполнить поручение Путина, повышают стоимость обучения

URA.Ruвчера в 20:47

В России выросла стоимость обучения в вузах

Известиявчера в 19:23
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Общество

75% предпринимателей не успели поставить кассу к 1 июля

«По оценочным данным, количество организаций на ЕНВД и патентной системе налогообложения, которые с 1 июля должны начать применять онлайн-кассы, составляет около 350-400 000 налогоплательщиков», — сообщила пресс-служба ФНС.
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Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи

Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
Обновлено в 06:46
Происшествия

В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски

Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.
Обновлено в 06:40
Путешествия

Ростуризм назвал минимальную стоимость отдыха в Крыму

Обновлено в 03:29
Политика

Евкуров станет заместителем Шойгу

Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.
Обновлено в 03:22
Политика

Медведчук встретился с главами ЛНР и ДНР

Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече в четверг с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником обратился к ним с просьбой передать Киеву четырех удерживаемых в Донбассе граждан Украины.
Обновлено в 08:10
Общество

Выплаты на детей с полутора лет повысят с 50 рублей до 10 тысяч

В России увеличат пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет. С нынешних 50 рублей выплаты вырастут до 10 тыс.
Обновлено 25 июня в 09:43
Происшествия

Число пострадавших при катастрофе Ан-24 в Бурятии возросло до 22

Число пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии увеличилось до 22 человек.
Обновлено в 02:40
Политика

Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Происшествия

Забайкальских школьниц заставили работать официантками в Китае

В Забайкальском крае следователи начали проверку по заявлению родителей ученицы детской художественной школы Краснокаменска, вернувшейся из туристической поездки в КНР.
Обновлено в 07:44
Наука

Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением

Исследователи из Ноттингемского университета в Великобритании пришли к заключению, что кофе помогает бороться с диабетом и ожирением.
Обновлено 24 июня в 13:47
Происшествия

Свалка третий день горит в Петербурге

Пожар уже несколько дней продолжается на несанкционированной свалке на Волхонском шоссе в Красносельском районе на юге Петербурга, его тушат сотрудники МЧС, вероятной причиной ЧП является умышленный поджог, сообщил журналистам в четверг начальник Главного управления МЧС по городу Алексей Аникин.
Обновлено в 07:04
Гаджеты

Huawei назвал смартфоны Honor, которые обновятся до Android 10 Q

Ранее инсайдеры раскрыли список смартфонов Huawei, которые обновятся до десятой версии Android. В него вошли два десятка моделей.
Обновлено в 07:26
Экономика

Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд руб. в работе таможни

Счетная палата проверила работу Центральной базовой таможни (ЦБТ) и нашла нарушения на сумму более 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:45
Экономика

Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено в 04:11
Происшествия

Открыт проход к предполагаемой Янтарной комнате

Сотрудники музея Второй мировой войны открыли люк в лесу в районе польского поселения Мамерки, в котором может находиться украденная нацистами Янтарная комната.
Обновлено в 07:09
Экономика

Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от потери российских туристов

Национальный банк Грузии пояснил причины резкого падения курса грузинского лари и отметил, что из-за ожидаемого сокращения турпотока из России экономика страны до конца 2019 года потерпит ущерб до 200-300 миллионов долларов.
Обновлено в 08:01
Армия и оружие

Путин попросил молодых офицеров «на отлично» овладеть «Кинжалом»

Обращаясь к молодым офицерам, Путин призвал их оправдать доверие России, в том числе и в вопросе овладения современной военной техникой.
Обновлено в 08:14
Технологии

Reuters сообщил об атаках китайских хакеров на крупнейшие IT-компании

Хакеры китайской группировки Cloud Hopper провели масштабные кибератаки на 8 крупных мировых IT-компаний, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, связанные с расследованием деятельности группировки.
Обновлено вчера в 09:52
Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

Основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников умер 25 июня в возрасте 47 лет от остановки сердца.
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия

Ядовитый паук атаковал пенсионерку и ее сына в московской квартире

Обновлено в 05:59
Транспорт

Водители Mercedes и BMW чаще других скрывают номера на парковках

Водители дорогих иномарок Mercedes и BMW чаще других автомобилистов прячут номера своих машин на столичных парковках.
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес

Алена Водонаева и Алексей Косинус подали на развод

Через месяц модель Алена Водонаева официально станет свободной женщиной.
Обновлено в 06:04
Футбол

«Барселона» объявила о приобретении вратаря «Валенсии» Нето

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Здоровье

В Минздраве не готовы рекомендовать установку имплантов после рака груди

В Минздраве РФ поддерживают установку грудных имплантов после онкозаболеваний, но пока не могут дать такие рекомендации из-за отсутствия статистики, работа над этим уже ведется.
Обновлено в 07:58
Политика

Киевские власти оспорят переименование проспектов Бандеры и Шухевича

Власти Киева готовят апелляцию на решение окружного административного суда Киева, который отменил решение Киевсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича, заявил мэр Киева Виталий Кличко 26 июня на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено вчера в 03:53
Происшествия

В столице Туниса прогремели два взрыва

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Общество

Диетологи рассказали о полезных жирах для здоровья

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие жиры могут быть полезны для организма.
Обновлено вчера в 11:05
Происшествия

В России убили 16-летнюю мать-одиночку

У 16-летней погибшей осталась годовалая дочь, ее подруга также воспитывала ребенка, сообщили в Следственном комитете.
Обновлено в 07:26
Авто

Кроссовер версии Volkswagen Tayron пользуется большим спросом

В мае этого года объемы реализаций среднеразмерного кросса Volkswagen Tayron составили 10 000 единиц.
Обновлено в 08:00
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