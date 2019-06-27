Экономика
Высшее образование в России стало дорожеLenta.ru вчера в 20:13
Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов. В связи с этим россиянам станет сложнее получить высшее образование за счет государства. Позже вице-премьер Татьяна Голикова опровергла эту информацию.
Читать в источнике
Оценить134
с чего всё началось
За последний год стоимость обучения на платных отделениях в вузах выросла на 15–19% в среднем по стране. Это следует из данных Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), которые проанализировали «Известия».Известиявчера в 17:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 08:27, Ашберн
Общество
75% предпринимателей не успели поставить кассу к 1 июля
«По оценочным данным, количество организаций на ЕНВД и патентной системе налогообложения, которые с 1 июля должны начать применять онлайн-кассы, составляет около 350-400 000 налогоплательщиков», — сообщила пресс-служба ФНС.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи
Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
Обновлено в 06:46
Происшествия
В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски
Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.
Обновлено в 06:40
Путешествия
Ростуризм назвал минимальную стоимость отдыха в Крыму
Обновлено в 03:29
Политика
Евкуров станет заместителем Шойгу
Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.
Обновлено в 03:22
Политика
Медведчук встретился с главами ЛНР и ДНР
Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече в четверг с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником обратился к ним с просьбой передать Киеву четырех удерживаемых в Донбассе граждан Украины.
Обновлено в 08:10
Общество
Выплаты на детей с полутора лет повысят с 50 рублей до 10 тысяч
В России увеличат пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет. С нынешних 50 рублей выплаты вырастут до 10 тыс.
Обновлено 25 июня в 09:43
Происшествия
Число пострадавших при катастрофе Ан-24 в Бурятии возросло до 22
Число пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии увеличилось до 22 человек.
Обновлено в 02:40
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Забайкальских школьниц заставили работать официантками в Китае
В Забайкальском крае следователи начали проверку по заявлению родителей ученицы детской художественной школы Краснокаменска, вернувшейся из туристической поездки в КНР.
Обновлено в 07:44
Наука
Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением
Исследователи из Ноттингемского университета в Великобритании пришли к заключению, что кофе помогает бороться с диабетом и ожирением.
Обновлено 24 июня в 13:47
Происшествия
Свалка третий день горит в Петербурге
Пожар уже несколько дней продолжается на несанкционированной свалке на Волхонском шоссе в Красносельском районе на юге Петербурга, его тушат сотрудники МЧС, вероятной причиной ЧП является умышленный поджог, сообщил журналистам в четверг начальник Главного управления МЧС по городу Алексей Аникин.
Обновлено в 07:04
Гаджеты
Huawei назвал смартфоны Honor, которые обновятся до Android 10 Q
Ранее инсайдеры раскрыли список смартфонов Huawei, которые обновятся до десятой версии Android. В него вошли два десятка моделей.
Обновлено в 07:26
Экономика
Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд руб. в работе таможни
Счетная палата проверила работу Центральной базовой таможни (ЦБТ) и нашла нарушения на сумму более 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:45
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Открыт проход к предполагаемой Янтарной комнате
Сотрудники музея Второй мировой войны открыли люк в лесу в районе польского поселения Мамерки, в котором может находиться украденная нацистами Янтарная комната.
Обновлено в 07:09
Экономика
Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от потери российских туристов
Национальный банк Грузии пояснил причины резкого падения курса грузинского лари и отметил, что из-за ожидаемого сокращения турпотока из России экономика страны до конца 2019 года потерпит ущерб до 200-300 миллионов долларов.
Обновлено в 08:01
Армия и оружие
Путин попросил молодых офицеров «на отлично» овладеть «Кинжалом»
Обращаясь к молодым офицерам, Путин призвал их оправдать доверие России, в том числе и в вопросе овладения современной военной техникой.
Обновлено в 08:14
Технологии
Reuters сообщил об атаках китайских хакеров на крупнейшие IT-компании
Хакеры китайской группировки Cloud Hopper провели масштабные кибератаки на 8 крупных мировых IT-компаний, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, связанные с расследованием деятельности группировки.
Обновлено вчера в 09:52
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
Основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников умер 25 июня в возрасте 47 лет от остановки сердца.
Обновлено вчера в 18:59
Транспорт
Водители Mercedes и BMW чаще других скрывают номера на парковках
Водители дорогих иномарок Mercedes и BMW чаще других автомобилистов прячут номера своих машин на столичных парковках.
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес
Алена Водонаева и Алексей Косинус подали на развод
Через месяц модель Алена Водонаева официально станет свободной женщиной.
Обновлено в 06:04
Футбол
«Барселона» объявила о приобретении вратаря «Валенсии» Нето
Обновлено в 04:46
Здоровье
В Минздраве не готовы рекомендовать установку имплантов после рака груди
В Минздраве РФ поддерживают установку грудных имплантов после онкозаболеваний, но пока не могут дать такие рекомендации из-за отсутствия статистики, работа над этим уже ведется.
Обновлено в 07:58
Политика
Киевские власти оспорят переименование проспектов Бандеры и Шухевича
Власти Киева готовят апелляцию на решение окружного административного суда Киева, который отменил решение Киевсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича, заявил мэр Киева Виталий Кличко 26 июня на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено вчера в 03:53
Происшествия
В столице Туниса прогремели два взрыва
Обновлено в 08:23
Общество
Диетологи рассказали о полезных жирах для здоровья
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие жиры могут быть полезны для организма.
Обновлено вчера в 11:05
Происшествия
В России убили 16-летнюю мать-одиночку
У 16-летней погибшей осталась годовалая дочь, ее подруга также воспитывала ребенка, сообщили в Следственном комитете.
Обновлено в 07:26
Авто
Кроссовер версии Volkswagen Tayron пользуется большим спросом
В мае этого года объемы реализаций среднеразмерного кросса Volkswagen Tayron составили 10 000 единиц.
Обновлено в 08:00