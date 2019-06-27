Экономика

Высшее образование в России стало дорожеLenta.ru вчера в 20:13

Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов. В связи с этим россиянам станет сложнее получить высшее образование за счет государства. Позже вице-премьер Татьяна Голикова опровергла эту информацию.
Читать в источнике
с чего всё началось

Высшее ценообразование: обучение в вузах за год подорожало на 15–19%

За последний год стоимость обучения на платных отделениях в вузах выросла на 15–19% в среднем по стране. Это следует из данных Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), которые проанализировали «Известия».
Известиявчера в 17:02

Подробнее о событии

В России резко подорожало высшее образование

Газета.Ru03:25

Вузы, чтобы исполнить поручение Путина, повышают стоимость обучения

URA.Ruвчера в 20:47

В России за год стоимость обучения в вузах выросла на 19%

РЕН ТВвчера в 18:59

Высшее образование в России стало дороже

Lenta.ruвчера в 20:13

Россиян предупредили о резком росте цен на обучение в ВУЗах

News.ruвчера в 19:48

СМИ сообщили об увеличении стоимости обучения в российских вузах на 19%

РБКвчера в 23:22

В России выросла стоимость обучения в вузах

Известиявчера в 19:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 04:11, Вашингтон
Общество

Росконтроль проверил состав куриного паштета

Обновлено в 03:12
Путешествия

Ростуризм назвал минимальную стоимость отдыха в Крыму

Минимальная стоимость недельного отдыха в Крыму на двоих, включающего перелет и проживание, в июне-июле составляет порядка 30 тысяч рублей, заявили РИА Новости в пресс-службе Ростуризма.
Обновлено в 03:29
Политика

Меркель снова стало плохо на официальном мероприятии

Обновлено в 04:04
Происшествия

Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в Бурятии

Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска, погибли два члена экипажа, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Бурятии.
Обновлено вчера в 23:56
Политика

Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ

Ранее сообщалось, что ПАСЕ отказалась забирать полномочия у делегации России.
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия

Два человека получили ножевые ранения в массовой драке в Петербурге

Обновлено вчера в 13:42
Авто

Skoda представила новую версию Skoda Scala G-TEC

Например, после презентации обновленной Octavia G-TEC в сентябре 2018 года бренд, принадлежащий концерну Volkswagen Group, теперь представляет CNG-версию своего компактного хэтчбека Scala, заменяющего Rapid.
Обновлено вчера в 03:58
Кино

В США умер актер из сериала «Альф»

Обновлено в 03:11
Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Политика

Евкуров станет заместителем Шойгу

Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.
Обновлено в 03:22
Общество

В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре

Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.
Обновлено в 01:59
Культура

Фестиваль «Разноцветная Москва» пройдет в «Сокольниках»

Обновлено в 02:45
Экономика

Два и более кредитов в России выплачивают свыше 40% заёмщиков

Уточнится, что по состоянию на май 2019 года одновременно два и более кредитов имели почти 42,3% заёмщиков в России, три и более — 18,5%. При этом почти 8% граждан обслуживают четыре и более кредитов, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:08
Происшествия

ФСБ задержала контрабандистов оружия с Украины и из Литвы

Обновлено в 03:00
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший зонт

Эксперты Роскачества подготовили рекомендации, как выбрать качественный надёжный зонт и продлить его срок службы.
Обновлено в 01:00
Общество

В Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Иркутской области, где, по данным на утро четверга, из-за паводка было подтоплено свыше 700 жилых домов в шести населенных пунктах.
Обновлено в 03:06
Происшествия

В Саратове умер худрук театра, упавший в оркестровую яму

Обновлено в 03:52
Армия и оружие

Россия поможет укрепить армию и спецслужбы Таджикистана

Россия намерена оказать помощь в укреплении армии и спецслужб Таджикистана на фоне угроз из Афганистна для стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Обновлено в 03:35
Общество

Россиянка рассказала о причинах выселения украинцев из отеля в Греции

Обновлено в 03:44
Армия и оружие

Волкер высказался о разведении сил в Донбассе

Специальный представитель американского Госдепартамента по Украине Курт Волкер высказал свое мнение о разведении сил и средств на участке линии соприкосновения в районе станицы Луганской в Донбассе.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие

Мэр Горловки попал под обстрел ВСУ в Донбассе

Обновлено вчера в 10:26
Экономика

В каких регионах переплатили за услуги ЖКХ

По информации "Российской газеты", в 2018 году впервые за длительное время появились два региона, жители которых не просто пунктуально оплачивали текущие счета, но активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность и перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги.
Обновлено вчера в 12:01
Футбол

«Ростов» обыграл «Спартак» в предсезонном матче

«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в матче Кубка «Париматч Премьер».
Обновлено в 00:29
Политика

Путин потребовал не прятать камеры на дорогах

Обновлено вчера в 08:37
Общество

Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд

Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30
Политика

Парламент Киргизии лишил экс-президента Атамбаева неприкосновенности

Депутаты парламента Киргизии проголосовали за лишение неприкосновенности бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 04:07
Транспорт

На Крымском мосту установлен новый рекорд превышения скорости

Камеры видеонаблюдения на Крымском мосту зафиксировали экстремальное превышение скорости.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

У самолета Boeing 737 MAX нашли новую критическую проблему

Новый потенциальный источник риска обнаружен в конструкции самолетов семейства Boeing 737 MAX экспертами американского Федерального авиационного управления.
Обновлено вчера в 16:45
Культура

Сценарист «Чернобыля» объяснил негатив к сериалу его популярностью

Сценарист и продюсер «Чернобыль» Крэйг Мэйзин считает, что негативные отзывы о мини-сериале на постсоветском пространстве связаны с его популярностью.
Обновлено в 01:21
Общество

В Брянске девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия»

Девушку в Брянске оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к обществу, выраженное танцем на фоне памятника "Курган Бессмертия", сообщается на сайте Советского районного суда Брянска.
Обновлено в 00:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное