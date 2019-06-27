Экономика
Высшее образование в России стало дорожеLenta.ru вчера в 20:13
Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов. В связи с этим россиянам станет сложнее получить высшее образование за счет государства. Позже вице-премьер Татьяна Голикова опровергла эту информацию.
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с чего всё началось
За последний год стоимость обучения на платных отделениях в вузах выросла на 15–19% в среднем по стране. Это следует из данных Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), которые проанализировали «Известия».Известиявчера в 17:02
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 03:53, Вашингтон
Происшествия
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Руни забил мяч со своей половины поля
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Кино
В США умер актер из сериала «Альф»
Американский актер Макс Райт скончался в возрасте 75 лет.
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Вдова Доренко прокомментировала высказывание Соловьева
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В Екатеринбурге с 1 июля будет открыто движение по Макаровскому мосту.
Обновлено в 03:44
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Правительство России подготовило законопроект, который позволит выплачивать малообеспеченным семьям повышенное пособие на детей в возрасте от полутора до трех лет.
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Принятие санкционных ограничений против российских газовых проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» одобрили в Конгрессе.
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Психотропные вещества нашли в организме Алибасова
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Обновлено вчера в 06:08
Политика
МИД РФ направил ноту на тему освобождения украинских моряков
Москва направила Киеву ноту, в которой указывается, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков, задержанных за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе, продолжается.
Обновлено вчера в 21:00
Авто
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На выставке «Армия-2019» концерн «Калашников» показал новую модель электромобиля «Овум».
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Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено вчера в 17:50
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Обновлено в 03:27
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Создатель Dead Space займется сюжетной игрой по PUBG в новой студии
PUBG Corporation анонсировала создание новой студии под названием Striking Distance.
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В столице пройдет фестиваль «Разноцветная Москва»
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Армия и оружие
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Как ранее сообщали «Кубанские новости», российская армия скоро получит совершенно новое оружие, боевые свойства которого основаны на технологиях лазерной энергии и гиперзвука.
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В каких регионах переплатили за услуги ЖКХ
По информации "Российской газеты", в 2018 году впервые за длительное время появились два региона, жители которых не просто пунктуально оплачивали текущие счета, но активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность и перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги.
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ФСБ задержала контрабандистов оружия с Украины и из Литвы
ФСБ задержала участников преступной группы, контрабандой ввозивших оружие с территории Украины и Литвы.
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Происшествия
Два человека получили ножевые ранения в массовой драке в Петербурге
Два человека в среду получили ножевые ранения в результате массовой драки на Свердловской набережной в Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленобласти.
Обновлено вчера в 13:42