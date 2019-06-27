Высшее образование в России стало дорожеLenta.ru вчера в 20:13

За последний год стоимость обучения на платных отделениях в вузах выросла на 15–19% в среднем по стране. Это следует из данных Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), которые проанализировали «Известия».

с чего всё началось

Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов. В связи с этим россиянам станет сложнее получить высшее образование за счет государства. Позже вице-премьер Татьяна Голикова опровергла эту информацию.

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