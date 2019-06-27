Экономика

Высшее образование в России стало дорожеLenta.ru вчера в 20:13

Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов. В связи с этим россиянам станет сложнее получить высшее образование за счет государства. Позже вице-премьер Татьяна Голикова опровергла эту информацию.
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с чего всё началось

Высшее ценообразование: обучение в вузах за год подорожало на 15–19%

За последний год стоимость обучения на платных отделениях в вузах выросла на 15–19% в среднем по стране. Это следует из данных Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), которые проанализировали «Известия».
Известиявчера в 17:02

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В России резко подорожало высшее образование

Газета.Ru03:25

В России за год стоимость обучения в вузах выросла на 19%

РЕН ТВвчера в 18:59

СМИ сообщили об увеличении стоимости обучения в российских вузах на 19%

РБКвчера в 23:22

Высшее образование в России стало дороже

Lenta.ruвчера в 20:13

Россиян предупредили о резком росте цен на обучение в ВУЗах

News.ruвчера в 19:48

Вузы, чтобы исполнить поручение Путина, повышают стоимость обучения

URA.Ruвчера в 20:47

В России выросла стоимость обучения в вузах

Известиявчера в 19:23
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 03:53, Вашингтон
Происшествия

Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в Бурятии

Обновлено вчера в 23:56
Общество

Роскачество дало рекомендации по выбору зонта

Роскачество разработало экспертные рекомендации по выбору и эксплуатации зонтов, например, сушка в сложенном виде куполом вниз может продлить срок службы, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 01:28
Экономика

Пенсионные резервы запретят хранить в подпавших под санкции банках

Резервы Пенсионного фонда России (ПФР) по обязательному пенсионному страхованию нельзя будет размещать в банках, соблюдающих антироссийские санкции, сообщает РБК со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено в 03:33
Политика

Юнус-Бек Евкуров станет заместителем министра обороны

Напомним, в среду, 26 июня, президент России Владимир Путин принял отставку Юнус-Бека Евкурова с поста главы Ингушетии.
Обновлено в 03:11
Политика

Меркель стало плохо на встрече с президентом

Канцлер Германии Ангела Меркель плохо себя почувствовала на встрече с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером.
Обновлено в 03:31
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение

Туристическую группу украинцев вместе с детьми выселили из отеля на острове Каламос в Греции из-за публичной демонстрации желто-голубого флага Украины и красно-черного знамени "Организации украинских националистов – Украинской патриотической армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ).
Обновлено в 02:44
Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Транспорт

На Крымском мосту установлен новый рекорд превышения скорости

Камеры видеонаблюдения на Крымском мосту зафиксировали экстремальное превышение скорости.
Обновлено вчера в 13:07
Общество

Forbes назвал лучший российский вуз

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших вузов России, поместив на первое место в нем Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (54,11 балла).
Обновлено в 03:21
Экономика

Генеральный директор «Магнита» ушла с должности

Гендиректор "Магнита" Ольга Наумова увольняется из-за расхождения взглядов с советом директоров, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 09:11
Футбол

Руни забил мяч со своей половины поля

Обновлено в 03:08
Кино

В США умер актер из сериала «Альф»

Американский актер Макс Райт скончался в возрасте 75 лет.
Обновлено в 03:11
Авто

В России названы города с самым большим количеством автомобилей

Самое большое число зарегистрированных автомобилей наблюдается в Москве и составляет почти 3,7 млн машин.
Обновлено вчера в 10:18
Политика

Вдова Доренко прокомментировала высказывание Соловьева

Обновлено вчера в 11:03
Футбол

Сын Джорджа Веа переходит из «ПСЖ» в «Лилль»

Тимоти является сыном обладателя "Золотого мяча" 1995 года Джорджа Веа.
Обновлено в 03:40
Транспорт

Движение по Макаровскому мосту откроют 1 июля

В Екатеринбурге с 1 июля будет открыто движение по Макаровскому мосту.
Обновлено в 03:44
Общество

Пособие на детей до трех лет вырастет до 10 тысяч рублей

Правительство России подготовило законопроект, который позволит выплачивать малообеспеченным семьям повышенное пособие на детей в возрасте от полутора до трех лет.
Обновлено 25 июня в 23:10
Политика

В Конгрессе США дали добро на санкции против «Северного потока-2»

Принятие санкционных ограничений против российских газовых проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» одобрили в Конгрессе.
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Общество

Психотропные вещества нашли в организме Алибасова

Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено вчера в 06:08
Политика

МИД РФ направил ноту на тему освобождения украинских моряков

Москва направила Киеву ноту, в которой указывается, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков, задержанных за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе, продолжается.
Обновлено вчера в 21:00
Авто

«Калашников» показал новый электромобиль «Овум»

На выставке «Армия-2019» концерн «Калашников» показал новую модель электромобиля «Овум».
Обновлено вчера в 10:03
Политика

Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено вчера в 17:50
Технологии

Роскомнадзор может заблокировать девять VPN-сервисов

Роскомнадзор может заблокировать или оштрафовать девять VPN-сервисов, которые не выполняют российский закон об ограничении доступа к запрещённому контенту.
Обновлено вчера в 06:33
Общество

МЧС Москвы предупредило о грозе с градом

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие один—два часа с сохранением до конца суток 27 июня в Москве ожидаются дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 03:27
Игры

Создатель Dead Space займется сюжетной игрой по PUBG в новой студии

PUBG Corporation анонсировала создание новой студии под названием Striking Distance.
Обновлено вчера в 12:40
Культура

В столице пройдет фестиваль «Разноцветная Москва»

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Армия и оружие

В России военные получили новые комплексы «Листва»

Как ранее сообщали «Кубанские новости», российская армия скоро получит совершенно новое оружие, боевые свойства которого основаны на технологиях лазерной энергии и гиперзвука.
Обновлено в 03:49
Экономика

В каких регионах переплатили за услуги ЖКХ

По информации "Российской газеты", в 2018 году впервые за длительное время появились два региона, жители которых не просто пунктуально оплачивали текущие счета, но активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность и перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги.
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Армия и оружие

ФСБ задержала контрабандистов оружия с Украины и из Литвы

ФСБ задержала участников преступной группы, контрабандой ввозивших оружие с территории Украины и Литвы.
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Происшествия

Два человека получили ножевые ранения в массовой драке в Петербурге

Два человека в среду получили ножевые ранения в результате массовой драки на Свердловской набережной в Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленобласти.
Обновлено вчера в 13:42
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