Экономика

Высшее образование в России подорожалоГазета.Ru вчера в 20:53

"Соизмеримо подорожала и учеба в негосударственных заведениях: с 46,3 тыс. до 55,2 тыс. рублей", - говорится в материале. В ФАС уточнили, что поставленные правительства регулирует не размер платных услуг в сфере образования, а порядок их оказания.
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с чего всё началось

Высшее ценообразование: обучение в вузах за год подорожало на 15–19%

За последний год стоимость обучения на платных отделениях в вузах выросла на 15–19% в среднем по стране. Это следует из данных Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), которые проанализировали «Известия».
Известиявчера в 17:02

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Вузы, чтобы исполнить поручение Путина, повышают стоимость обучения

URA.Ruвчера в 20:47

СМИ сообщили об увеличении стоимости обучения в российских вузах на 19%

РБКвчера в 23:22

В России за год стоимость обучения в вузах выросла на 19%

РЕН ТВвчера в 18:59

Высшее образование в России стало дороже

Lenta.ruвчера в 20:13

Россиян предупредили о резком росте цен на обучение в ВУЗах

News.ruвчера в 19:48

Высшее образование в России подорожало

Газета.Ruвчера в 20:53

В России выросла стоимость обучения в вузах

Известиявчера в 19:23
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Число пострадавших при ЧП с Ан-24 в Бурятии возросло до 22

Обновлено в 00:46
Общество

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В Екатеринбурге согласовали три из шести площадок для строительства храма Святой Екатерины.
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Транспорт

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Камеры видеонаблюдения на Крымском мосту зафиксировали экстремальное превышение скорости.
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Политика

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Из-за опасной ситуации для россиян президент РФ Владимир Путин вынужденно запретил авиасообщение с Грузией с 8 июля.
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Политика

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"Утро Родины" - единственный в России фестиваль отечественного телевизионного кино, которое, как известно, по многим рейтингам давно обогнало иностранное.
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Общество

Что делать, если новые сотрудники — ваше «слабое звено»: ОПЫТ компании «ИТЕКО»

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Политика

В Киеве запретили называть проспекты именами Шухевича и Бандеры

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решения Киевского городского совета о присвоении двум проспектам в Киеве имен запрещенных в России Степана Бандеры и Романа Шухевича.
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Энергетика

В Новосибирске на заправках внезапно подешевел бензин

В городе Новосибирске на заправках внезапно подешевел бензин.
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Общество

Девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия» в Брянске

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Авто

Кросс-хэтч Kia XCeed официально представили

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Армия и оружие

Мэр Горловки попал под обстрел ВСУ в Донбассе

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Гаджеты

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Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги

Обновлено вчера в 16:34
Происшествия

В Крыму два десантника утонули после прыжка с парашютом

В Крыму погибли два десантника, которые после прыжка с парашютом приземлились на воду.
Обновлено вчера в 03:50
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Физики зарегистрировали гамма-фотоны рекордных энергий

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Происшествия

В Саратовской области потушили крупный пожар на рынке

Пожарные в среду потушили возгорание кровли рынка в центре города Энгельс Саратовской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров, никто не пострадал, сообщила РИА Новости заместитель начальника пресс-службы областного главка МЧС Наталия Каранатова.
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Происшествия

Суд арестовал предполагаемого серийного отравителя из центра Москвы

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Шойгу назвал целью информационной войны Запада подчинение России

Запад ведёт информационную войну с Россией, чтобы сделать её управляемой, а затем подчинить и весь мир, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Обновлено вчера в 09:36
Политика

МВД России заочно предъявило обвинение Плахотнюку

Министерство внутренних дел России сообщило, что бывшему лидеру Демпартии Молдавии Владимиру Плахотнюку заочно предъявлено обвинение в контрабанде и сбыте наркотиков и организации преступного сообщества.
Обновлено вчера в 09:42
Музыка

Утонул гитарист ансамбля «Песняры» Аркадий Ивановский

Гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский утонул в Белоруссии. Об этом стало известно из сообщений на форуме поклонников группы.
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Британские истребители Typhoon сопроводили российские военные самолеты

Обновлено вчера в 11:09
Происшествия

Прокуратура Парижа исключила поджог в Нотр-Даме

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Лидеру тамбовской ОПГ Барсукову сократили срок на полгода

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Соловьев назвал покойного Доренко предателем

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