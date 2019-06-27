Экономика

Высшее образование в России подорожалоГазета.Ru вчера в 20:53

"Соизмеримо подорожала и учеба в негосударственных заведениях: с 46,3 тыс. до 55,2 тыс. рублей", - говорится в материале. В ФАС уточнили, что поставленные правительства регулирует не размер платных услуг в сфере образования, а порядок их оказания.
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с чего всё началось

Высшее ценообразование: обучение в вузах за год подорожало на 15–19%

За последний год стоимость обучения на платных отделениях в вузах выросла на 15–19% в среднем по стране. Это следует из данных Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), которые проанализировали «Известия».
Известиявчера в 17:02

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Вузы, чтобы исполнить поручение Путина, повышают стоимость обучения

URA.Ruвчера в 20:47

СМИ сообщили об увеличении стоимости обучения в российских вузах на 19%

РБКвчера в 23:22

Россиян предупредили о резком росте цен на обучение в ВУЗах

News.ruвчера в 19:48

Высшее образование в России стало дороже

Lenta.ruвчера в 20:13

Высшее образование в России подорожало

Газета.Ruвчера в 20:53

В России за год стоимость обучения в вузах выросла на 19%

РЕН ТВвчера в 18:59

В России выросла стоимость обучения в вузах

Известиявчера в 19:23
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 00:46, Вашингтон
Политика

Мадуро заявил о поимке участников попытки переворота в Венесуэле

Обновлено вчера в 18:30
Политика

Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ

По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.
Обновлено вчера в 14:34
Происшествия

В Бурятии потерпел крушение пассажирский Ан-24

В аэропорту Нижнеангарска совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24 авикомпании "Ангара", сообщил пресс-секретарь главы республики Бурятия Алексей Фишев.
Обновлено в 00:38
Политика

Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков

Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено вчера в 15:55
Здоровье

Девочка с остановившимся на шесть дней сердцем чудом выжила

В китайском городе Шанхай врачи спасли 10-летнюю пациентку, у которой шесть дней не билось сердце.
Обновлено в 00:19
Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Футбол

Де Лигт согласовал с «Ювентусом» условия контракта

По сообщению SkySports, руководство «Ювентуса» и защитник «Аякса» Маттейс Де Лигт достигли соглашения по условиям контракта.
Обновлено вчера в 18:58
Технологии

Apple купила стартап по разработке беспилотных автомобилей

Компания Apple подтвердила покупку стартапа по разработке беспилотных автомобилей Drive.ai. Стоимость сделки не разглашается.
Обновлено вчера в 08:32
Авто

Названы самые выносливые кроссоверы и внедорожники

После проведенного исследования были перечислены внедорожники, пробег которых составил более 300 тысяч километров, а серьезный ремонт на них не проводился.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия

Группа опасных преступников-наркоторговцев орудовала в Кузбассе

Группа опасных преступников-наркоторговцев, организованная в 2015-м году, орудовала в Кузбассе.
Обновлено вчера в 23:31
Общество

Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы

Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия

В Красноярском крае вынесен приговор Надежде Маршалкиной

Обновлено вчера в 06:11
Политика

Дания может сорвать срок запуска газопровода «Северный поток-2»

Сроки запуска "Северного потока-2" могут сорваться из-за позиции Дании, которая затягивает процесс согласования проекта.
Обновлено вчера в 07:32
Происшествия

В Кузбассе директора ЗАГСа оштрафовали за свадьбу без согласия жениха

Обновлено вчера в 09:56
Армия и оружие

Командование ВС США следит за зашедшим в Гавану «Адмиралом Горшковым»

Обновлено вчера в 21:23
Происшествия

Опубликованы первые показания сестер Хачатурян

Обновлено вчера в 09:24
Футбол

«Ростов» обыграл «Спартак» на старте Кубка Париматч Премьер

«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в первом матче товарищеского турнира — Кубка Париматч Премьер.
Обновлено вчера в 13:51
Политика

Историк назвал реформы Петра I достижением украинцев

Реформы российского императора Петра I проводились украинскими интеллектуальными усилиями, заявил историк, профессор киевского Института археографии и источниковедения Национальной академии наук Украины Виктор Брехуненко.
Обновлено вчера в 21:20
Происшествия

Участник акций в Тбилиси взял в заложники сотрудницу магазина

Полиция Грузии задержала 32-летнего мужчину, который после участия в акциях протеста в Тбилиси ворвался в магазин техники и взял в заложники сотрудницу.
Обновлено вчера в 19:06
Экономика

Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд рублей у таможни

Госаудиторы выяснили, что при всех успехах ФРП регулярно снижал целевые показатели своей работы при постоянном росте бюджетных субсидий или не определял их и не оценивал эффективность оказываемой господдержки.
Обновлено вчера в 21:20
Шоу-бизнес

Влад Кадони раскритиковал Юлию Барановскую за ее внешность

Обновлено вчера в 23:46
Экономика

Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий

С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
Обновлено 25 июня в 08:36
Хоккей

Евгений Малкин - о своем улове: «Зато моя - исполняет желание»

В сезоне-2018/19 Малкин набрал 72 очка (21+51) за 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. За 4 матча плей-офф хоккеист набрал 3 (1+2) очка.
Обновлено вчера в 23:48
Общество

Пособие на детей от 1,5 до 3 лет увеличат в 200 раз

Примечательно, что государство нашло необходимые для этого средства в бюджете-2019, и пособие в 10-тысячном размере будут выплачивать уже с 01 июля текущего года.
Обновлено 25 июня в 12:42
Политика

Пушков прокомментировал уход Украины из ПАСЕ

Напомним, 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая подтвердила возвращение полномочий российской делегации в ПАСЕ в полном объеме.
Обновлено вчера в 20:47
Общество

В Приангарье паводком подтопило почти 600 домов

Пять населенных пунктов оказались подтопленными паводком в Иркутской области. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено вчера в 15:54
Политика

Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

Актер Вахтанг Кикабидзе в интервью газете "Московский комсомолец" высказал свое мнение о ситуации в Грузии.
Обновлено вчера в 04:03
Транспорт

На Крымском мосту установлен новый рекорд превышения скорости

Камеры видеонаблюдения на Крымском мосту зафиксировали экстремальное превышение скорости.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

Жилой дом в Вене частично обрушился в результате взрыва

Как уточняет ТАСС, в результате взрыва на улице Прессгассе дом частично обрушился с лицевой стороны.
Обновлено вчера в 11:50
Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Саратове

Силовики предотвратили совершение террористического акта в Саратове.
Обновлено вчера в 03:32
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