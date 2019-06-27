Экономика
Высшее образование в России подорожалоГазета.Ru вчера в 20:53
"Соизмеримо подорожала и учеба в негосударственных заведениях: с 46,3 тыс. до 55,2 тыс. рублей", - говорится в материале. В ФАС уточнили, что поставленные правительства регулирует не размер платных услуг в сфере образования, а порядок их оказания.
Читать в источнике
Оценить42
с чего всё началось
За последний год стоимость обучения на платных отделениях в вузах выросла на 15–19% в среднем по стране. Это следует из данных Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), которые проанализировали «Известия».Известиявчера в 17:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 00:46, Вашингтон
Политика
Мадуро заявил о поимке участников попытки переворота в Венесуэле
Обновлено вчера в 18:30
Политика
Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ
По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.
Обновлено вчера в 14:34
Происшествия
В Бурятии потерпел крушение пассажирский Ан-24
В аэропорту Нижнеангарска совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24 авикомпании "Ангара", сообщил пресс-секретарь главы республики Бурятия Алексей Фишев.
Обновлено в 00:38
Политика
Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков
Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено вчера в 15:55
Здоровье
Девочка с остановившимся на шесть дней сердцем чудом выжила
В китайском городе Шанхай врачи спасли 10-летнюю пациентку, у которой шесть дней не билось сердце.
Обновлено в 00:19
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Футбол
Де Лигт согласовал с «Ювентусом» условия контракта
По сообщению SkySports, руководство «Ювентуса» и защитник «Аякса» Маттейс Де Лигт достигли соглашения по условиям контракта.
Обновлено вчера в 18:58
Технологии
Apple купила стартап по разработке беспилотных автомобилей
Компания Apple подтвердила покупку стартапа по разработке беспилотных автомобилей Drive.ai. Стоимость сделки не разглашается.
Обновлено вчера в 08:32
Авто
Названы самые выносливые кроссоверы и внедорожники
После проведенного исследования были перечислены внедорожники, пробег которых составил более 300 тысяч километров, а серьезный ремонт на них не проводился.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия
Группа опасных преступников-наркоторговцев орудовала в Кузбассе
Группа опасных преступников-наркоторговцев, организованная в 2015-м году, орудовала в Кузбассе.
Обновлено вчера в 23:31
Общество
Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы
Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия
В Красноярском крае вынесен приговор Надежде Маршалкиной
Обновлено вчера в 06:11
Политика
Дания может сорвать срок запуска газопровода «Северный поток-2»
Сроки запуска "Северного потока-2" могут сорваться из-за позиции Дании, которая затягивает процесс согласования проекта.
Обновлено вчера в 07:32
Происшествия
В Кузбассе директора ЗАГСа оштрафовали за свадьбу без согласия жениха
Обновлено вчера в 09:56
Армия и оружие
Командование ВС США следит за зашедшим в Гавану «Адмиралом Горшковым»
Обновлено вчера в 21:23
Происшествия
Опубликованы первые показания сестер Хачатурян
Обновлено вчера в 09:24
Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» на старте Кубка Париматч Премьер
«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в первом матче товарищеского турнира — Кубка Париматч Премьер.
Обновлено вчера в 13:51
Политика
Историк назвал реформы Петра I достижением украинцев
Реформы российского императора Петра I проводились украинскими интеллектуальными усилиями, заявил историк, профессор киевского Института археографии и источниковедения Национальной академии наук Украины Виктор Брехуненко.
Обновлено вчера в 21:20
Происшествия
Участник акций в Тбилиси взял в заложники сотрудницу магазина
Полиция Грузии задержала 32-летнего мужчину, который после участия в акциях протеста в Тбилиси ворвался в магазин техники и взял в заложники сотрудницу.
Обновлено вчера в 19:06
Экономика
Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд рублей у таможни
Госаудиторы выяснили, что при всех успехах ФРП регулярно снижал целевые показатели своей работы при постоянном росте бюджетных субсидий или не определял их и не оценивал эффективность оказываемой господдержки.
Обновлено вчера в 21:20
Шоу-бизнес
Влад Кадони раскритиковал Юлию Барановскую за ее внешность
Обновлено вчера в 23:46
Экономика
Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий
С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
Обновлено 25 июня в 08:36
Хоккей
Евгений Малкин - о своем улове: «Зато моя - исполняет желание»
В сезоне-2018/19 Малкин набрал 72 очка (21+51) за 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. За 4 матча плей-офф хоккеист набрал 3 (1+2) очка.
Обновлено вчера в 23:48
Общество
Пособие на детей от 1,5 до 3 лет увеличат в 200 раз
Примечательно, что государство нашло необходимые для этого средства в бюджете-2019, и пособие в 10-тысячном размере будут выплачивать уже с 01 июля текущего года.
Обновлено 25 июня в 12:42
Политика
Пушков прокомментировал уход Украины из ПАСЕ
Напомним, 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая подтвердила возвращение полномочий российской делегации в ПАСЕ в полном объеме.
Обновлено вчера в 20:47
Общество
В Приангарье паводком подтопило почти 600 домов
Пять населенных пунктов оказались подтопленными паводком в Иркутской области. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено вчера в 15:54
Политика
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Актер Вахтанг Кикабидзе в интервью газете "Московский комсомолец" высказал свое мнение о ситуации в Грузии.
Обновлено вчера в 04:03
Транспорт
На Крымском мосту установлен новый рекорд превышения скорости
Камеры видеонаблюдения на Крымском мосту зафиксировали экстремальное превышение скорости.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
Жилой дом в Вене частично обрушился в результате взрыва
Как уточняет ТАСС, в результате взрыва на улице Прессгассе дом частично обрушился с лицевой стороны.
Обновлено вчера в 11:50
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Саратове
Силовики предотвратили совершение террористического акта в Саратове.
Обновлено вчера в 03:32