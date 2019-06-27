Экономика
Высшее образование в России подорожалоГазета.Ru вчера в 20:53
"Соизмеримо подорожала и учеба в негосударственных заведениях: с 46,3 тыс. до 55,2 тыс. рублей", - говорится в материале. В ФАС уточнили, что поставленные правительства регулирует не размер платных услуг в сфере образования, а порядок их оказания.
Читать в источнике
Оценить140
с чего всё началось
За последний год стоимость обучения на платных отделениях в вузах выросла на 15–19% в среднем по стране. Это следует из данных Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), которые проанализировали «Известия».Известиявчера в 17:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 13:04, Вашингтон
Транспорт
В Колпино открыли рабочее движение по Усть-Ижорскому шоссе
Обновлено в 12:47
Происшествия
Число пострадавших при ЧП с Ан-24 в Бурятии возросло до 22
Число пострадавших в результате аварийной посадки пассажирского самолёта Ан-24 в Нижнеангарске возросло до 22, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы региона.
Обновлено в 00:46
Авто
Арнольд Шварценеггер разыграл покупателей электрокаров
Обновлено в 04:05
Политика
Захарову возмутил отказ Украины от возвращения своих моряков
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина отказалась даже обсуждать вопрос возвращения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 08:17
Музыка
Илья Найшуллер снял сразу два клипа для своей группы Biting Elbows
Режиссер и музыкант Илья Найшуллер снял сразу два клипа для своей группы Biting Elbows: первый — на песню «Heartache», а второй — на песню «Control».
Обновлено в 11:21
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская взяла мужа Максима Матвеева на гастроли в Лондон
С собой на гастроли Елизавета взяла 36-летнего мужа Максима Матвеева. Актер решил поддержать супругу в такой ответственный момент.
Обновлено в 10:13
Политика
Литва и Грузия передумали поддерживать демарш Украины в ПАСЕ
Делегации Литвы и Грузии, поддержавшие возмущение украинских депутатов по поводу восстановления прав России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), продолжат работу в составе организации.
Обновлено в 07:42
Футбол
Александр Кокорин из СИЗО обратился к болельщикам
Александр Кокорин обратился из СИЗО «Бутырка» к болельщикам.
Обновлено в 11:19
Политика
У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Кино
Бари Алибасов снимется в фильме «Брат-3»
Обновлено в 11:23
Транспорт
ЦОДД предупредил москвичей о сложностях на дорогах в четверг
Москвичам следует выбирать метро или выезжать на машине после 20.00, так как на дорогах ожидаются сложности из-за непогоды и локальных ограничений движения, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения на своей странице в Twitter.
Обновлено в 10:02
Происшествия
В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку
Ранее журналистка "Нашей газеты" в Новороссийске Ольга Макаренко рассказала РИА Новости, что в минувшее воскресенье она выехала по редакционному заданию в "Прилагунье" - особо охраняемую природную территорию, где, по предварительным данным, в результате прорыва канализации на поверхность стали выходить нечистоты.
Обновлено в 11:06
Происшествия
В столице Туниса прогремели два взрыва
Обновлено в 08:23
Футбол
Сборная России по пляжному футболу уступила испанцам на старте Евроигр
Сборная России по пляжному футболу в дополнительное время проиграла команде Испании в своем стартовом матче на групповом этапе Европейских игр в Минске.
Обновлено 25 июня в 09:59
Интернет
Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото
На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Общество
В Иркутской области в результате паводка подтоплены почти 600 домов
В Иркутской области в результате паводка оказались подтоплены почти 600 жилых домов, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 16:40
Транспорт
Чаще всего номера на парковках прячут владельцы премиальных авто
Чаще всего на платных парковках номерные знаки автомобилей пытаются спрятать владельцы премиальных машин.
Обновлено в 04:59
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию по убийству Бориса Немцова
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по делу об убийстве Бориса Немцова, подготовленную находящимся под российскими санкциями представителем Литвы Эмануэлисом Зингерсом.
Обновлено в 12:15
Единоборства
ММА. Допинг-проба Ивана Штыркова лишила его контракта с UFC
Ведущая американская лига смешанных единоборств UFC расторгла контракт с российским бойцом Иваном Штырковым.
Обновлено в 10:50
Политика
Онищенко назвал Меркель «очень трудным пациентом»
Бывший главный санитарный врач России и ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал врачей, которые работают с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Обновлено в 09:04
Политика
Зеленский заявил о недоумении ролью Медведчука в переговорах с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не понимает, какую роль в контактах Киева и Москвы играет лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.
Обновлено в 09:58
Происшествия
Женщина бросила новорожденного ребенка в центре Краснодара
Правоохранители прибыли на место и выяснили, что женщина неоднократно пыталась положить ребенка в бэби-бокс роддома на ул. Седина, после чего оставила его в ближайшем дворе.
Обновлено в 11:00
Музыка
Умер основатель и музыкант рок-группы «Високосный год» Илья Калинников
Основатель и музыкант рок-группы «Високосный год» Илья Калинников скончался в возрасте 47 лет.
Обновлено вчера в 19:30
Армия и оружие
Путин посетил экспозицию технополиса «Эра» на форуме «Армия-2019»
Владимир Путин ознакомился с разработками военного технополиса "Эра" на международном форуме "Армия-2019".
Обновлено в 09:51
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян
Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
Обновлено в 08:36
Футбол
Руни забил гол со своей половины поля
Бывший футболист сборной Англии Уэйн Руни забил мяч со своей половины поля.
Обновлено в 03:58