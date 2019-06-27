Высшее образование в России подорожалоГазета.Ru вчера в 20:53

За последний год стоимость обучения на платных отделениях в вузах выросла на 15–19% в среднем по стране. Это следует из данных Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), которые проанализировали «Известия».

с чего всё началось

"Соизмеримо подорожала и учеба в негосударственных заведениях: с 46,3 тыс. до 55,2 тыс. рублей", - говорится в материале. В ФАС уточнили, что поставленные правительства регулирует не размер платных услуг в сфере образования, а порядок их оказания.

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