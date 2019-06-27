Экономика

Высшее образование в России подорожалоГазета.Ru вчера в 20:53

В ФАС уточнили, что поставленные правительства регулирует не размер платных услуг в сфере образования, а порядок их оказания. Ранее сообщалось, что в России к 2024 году количество бюджетных мест в вузах сократится на 25%.
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с чего всё началось

Высшее ценообразование: обучение в вузах за год подорожало на 15–19%

За последний год стоимость обучения на платных отделениях в вузах выросла на 15–19% в среднем по стране. Это следует из данных Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), которые проанализировали «Известия».
Известиявчера в 17:02

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В России резко подорожало высшее образование

Газета.Ru03:25

В России за год стоимость обучения в вузах выросла на 19%

РЕН ТВвчера в 18:59

СМИ сообщили об увеличении стоимости обучения в российских вузах на 19%

РБКвчера в 23:22

Высшее образование в России стало дороже

Lenta.ruвчера в 20:13

Россиян предупредили о резком росте цен на обучение в ВУЗах

News.ruвчера в 19:48

Вузы, чтобы исполнить поручение Путина, повышают стоимость обучения

URA.Ruвчера в 20:47

В России выросла стоимость обучения в вузах

Известиявчера в 19:23
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Происшествия

В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски

Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.
Обновлено в 06:40
Происшествия

Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму

Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров, госпитализированный после падения в оркестровую яму на репетиции, умер.
Обновлено в 03:36
Политика

Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Экономика

ЦБ выступил против нового слогана «Открытия» и пообещал санкции

В четверг, 27 июня, санируемый Центробанком банк «Открытие» объявил о новой стратегии продвижения и позиционирования своего бренда.
Обновлено в 06:38
Происшествия

Школьниц из Забайкалья заставили работать официантками в Китае

Несколько школьниц из Забайкальского края, отправившихся в Китай от художественной школы, были вынуждены работать там официантками в ресторане, СК начал проверку, сообщило в четверг на своем сайте региональное управление ведомства.
Обновлено в 05:36
Футбол

«Ливерпуль» объявил о переходе 17-летнего защитника

«Ливерпуль» объявил о переходе защитника Сеппа ван ден Берга из голландского клуба «ПЕК Зволле».
Обновлено в 06:59
Политика

В России назвали главный источник киберугроз

США являются основным источником кибератак на информационные объекты РФ, заявил заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.
Обновлено в 06:34
Происшествия

Число пострадавших при катастрофе Ан-24 в Бурятии возросло до 22

Число пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии увеличилось до 22 человек.
Обновлено в 02:40
Культура

В программе «Культурные нормативы школьников» учтут патриотическую ценность произведений

Историческая значимость и патриотическая ценность произведений будут учтены в межведомственной программе Минкультуры и Минпросвещения "Культурные нормативы школьников", которая стартует с 1 сентября, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Минкультуры.
Обновлено в 03:23
Политика

Отельеры Грузии устроили митинг из-за оттока российских туристов

Митинги оппозиции в Тбилиси временно прекратились, зато начались акции грузинских отельеров.
Обновлено вчера в 10:20
Общество

Первых косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпустили на волю

Доставленные в Хабаровский край из «китовой тюрьмы» в Приморье две косатки и шесть белух выпущены в Охотское море, сообщил в четверг, 27 июня, Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Обновлено в 06:43
Политика

В Кремле прокомментировали снятие неприкосновенности с Атамбаева

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что парламент Киргизии лишил неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 05:48
Футбол

В казанский УНИКС вернулся форвард Валерий Лиходей

В казанский УНИКС вернулся форвард Валерий Лиходей. Клуб и баскетболист подписали контракт по системе 1+1.
Обновлено в 06:50
Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Политика

Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНР

В Минске началась встреча главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
Обновлено в 06:00
Политика

МИД РФ направил ноту на тему освобождения украинских моряков

Москва направила Киеву ноту, в которой указывается, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков, задержанных за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе, продолжается.
Обновлено вчера в 21:00
Путешествия

Названы самые дешевые туры на море с вылетом в середине июля

Эксперты проанализировали минимальные цены на десятидневные туры с вылетом в период с 13 по 15 июля по двенадцати наиболее востребованным летним пляжным направлениям: Турция, Греция, Кипр, Испания, Италия, Болгария, Черногория, Хорватия, Тунис и российские Анапа, Сочи и Крым.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия

Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи

Обновлено в 06:46
Футбол

Промес оставил сообщение для «Севильи» в Instagram

Голландский полузащитник Куинси Промес, перешедший из «Севильи» в «Аякс», попрощался с испанским клубом.
Обновлено в 03:36
Общество

Украинцев выкинули из греческого отеля из-за флагов

Обновлено вчера в 17:58
Общество

Массовый велофестиваль пройдет в Коломне 20 июля

Велофестиваль пройдет в Коломне 20 июля.
Обновлено в 06:50
Общество

Роскачество дало рекомендации по выбору зонта

Роскачество разработало экспертные рекомендации по выбору и эксплуатации зонтов, например, сушка в сложенном виде куполом вниз может продлить срок службы, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 01:28
Авто

Kia представил новый кроссовер Kia XCeed

Корейская компания Kia официально представила новый компактный кроссовер Kia XCeed, построенный на базе хэтчбека Ceed третьего поколения.
Обновлено 25 июня в 22:20
Общество

Курск. Роман Старовойт рассказал, какое блюдо любит готовить

Сегодня на СЭФ врио губернатора Роман Старовойт поделился своими кулинарными предпочтениями.
Обновлено в 04:48
Недвижимость

Получить в собственность квартиру в новостройке станет проще

"Благодаря новой инвестиционной схеме застройщик разделит интересы жильцов: только проведя кадастровый учет и запустив процедуру регистрации квартир в собственность, он сможет получить от банка средства дольщиков", - поясняет Надежда Лещенко.
Обновлено в 01:00
Общество

В Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Иркутской области, где, по данным на утро четверга, из-за паводка было подтоплено свыше 700 жилых домов в шести населенных пунктах.
Обновлено в 03:06
Общество

Forbes составил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.
Обновлено в 04:03
Политика

В туалетах британского парламента обнаружили следы кокаина

Больше всего следов наркотика нашли в туалете, расположенном напротив бара, доступ в который есть только у высокопоставленных чиновников, журналистов парламентского пула, самих законодателей и гостей парламентских мероприятий.
Обновлено в 05:47
Политика

Россельхознадзор оценил возможность запрета поставок из Грузии

Вопрос о запрете ввоза продукции растительного происхождения из Грузии в Россию не рассматривается.
Обновлено в 04:23
Политика

Путин потребовал прекратить прятать камеры на дорогах

Президент Владимир Путин потребовал прекратить прятать камеры фото- и видеофиксации нарушений на дорогах, соответствующее поручение чиновникам и организациям, ответственным за установку камер, Путин дал во время заседания Госсовета.
Обновлено вчера в 07:43
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