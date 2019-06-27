Экономика
Высшее образование в России подорожалоГазета.Ru вчера в 20:53
В ФАС уточнили, что поставленные правительства регулирует не размер платных услуг в сфере образования, а порядок их оказания. Ранее сообщалось, что в России к 2024 году количество бюджетных мест в вузах сократится на 25%.
Читать в источнике
Оценить133
с чего всё началось
За последний год стоимость обучения на платных отделениях в вузах выросла на 15–19% в среднем по стране. Это следует из данных Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), которые проанализировали «Известия».Известиявчера в 17:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 07:15, Вашингтон
Происшествия
В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски
Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму
Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров, госпитализированный после падения в оркестровую яму на репетиции, умер.
Обновлено в 03:36
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Экономика
ЦБ выступил против нового слогана «Открытия» и пообещал санкции
В четверг, 27 июня, санируемый Центробанком банк «Открытие» объявил о новой стратегии продвижения и позиционирования своего бренда.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Школьниц из Забайкалья заставили работать официантками в Китае
Несколько школьниц из Забайкальского края, отправившихся в Китай от художественной школы, были вынуждены работать там официантками в ресторане, СК начал проверку, сообщило в четверг на своем сайте региональное управление ведомства.
Обновлено в 05:36
Футбол
«Ливерпуль» объявил о переходе 17-летнего защитника
«Ливерпуль» объявил о переходе защитника Сеппа ван ден Берга из голландского клуба «ПЕК Зволле».
Обновлено в 06:59
Политика
В России назвали главный источник киберугроз
США являются основным источником кибератак на информационные объекты РФ, заявил заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Число пострадавших при катастрофе Ан-24 в Бурятии возросло до 22
Число пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии увеличилось до 22 человек.
Обновлено в 02:40
Культура
В программе «Культурные нормативы школьников» учтут патриотическую ценность произведений
Историческая значимость и патриотическая ценность произведений будут учтены в межведомственной программе Минкультуры и Минпросвещения "Культурные нормативы школьников", которая стартует с 1 сентября, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Минкультуры.
Обновлено в 03:23
Политика
Отельеры Грузии устроили митинг из-за оттока российских туристов
Митинги оппозиции в Тбилиси временно прекратились, зато начались акции грузинских отельеров.
Обновлено вчера в 10:20
Общество
Первых косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпустили на волю
Доставленные в Хабаровский край из «китовой тюрьмы» в Приморье две косатки и шесть белух выпущены в Охотское море, сообщил в четверг, 27 июня, Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Обновлено в 06:43
Политика
В Кремле прокомментировали снятие неприкосновенности с Атамбаева
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что парламент Киргизии лишил неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 05:48
Футбол
В казанский УНИКС вернулся форвард Валерий Лиходей
В казанский УНИКС вернулся форвард Валерий Лиходей. Клуб и баскетболист подписали контракт по системе 1+1.
Обновлено в 06:50
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Политика
Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНР
В Минске началась встреча главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
Обновлено в 06:00
Политика
МИД РФ направил ноту на тему освобождения украинских моряков
Москва направила Киеву ноту, в которой указывается, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков, задержанных за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе, продолжается.
Обновлено вчера в 21:00
Путешествия
Названы самые дешевые туры на море с вылетом в середине июля
Эксперты проанализировали минимальные цены на десятидневные туры с вылетом в период с 13 по 15 июля по двенадцати наиболее востребованным летним пляжным направлениям: Турция, Греция, Кипр, Испания, Италия, Болгария, Черногория, Хорватия, Тунис и российские Анапа, Сочи и Крым.
Обновлено вчера в 23:02
Футбол
Промес оставил сообщение для «Севильи» в Instagram
Голландский полузащитник Куинси Промес, перешедший из «Севильи» в «Аякс», попрощался с испанским клубом.
Обновлено в 03:36
Общество
Украинцев выкинули из греческого отеля из-за флагов
Обновлено вчера в 17:58
Общество
Массовый велофестиваль пройдет в Коломне 20 июля
Велофестиваль пройдет в Коломне 20 июля.
Обновлено в 06:50
Общество
Роскачество дало рекомендации по выбору зонта
Роскачество разработало экспертные рекомендации по выбору и эксплуатации зонтов, например, сушка в сложенном виде куполом вниз может продлить срок службы, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 01:28
Авто
Kia представил новый кроссовер Kia XCeed
Корейская компания Kia официально представила новый компактный кроссовер Kia XCeed, построенный на базе хэтчбека Ceed третьего поколения.
Обновлено 25 июня в 22:20
Общество
Курск. Роман Старовойт рассказал, какое блюдо любит готовить
Сегодня на СЭФ врио губернатора Роман Старовойт поделился своими кулинарными предпочтениями.
Обновлено в 04:48
Недвижимость
Получить в собственность квартиру в новостройке станет проще
"Благодаря новой инвестиционной схеме застройщик разделит интересы жильцов: только проведя кадастровый учет и запустив процедуру регистрации квартир в собственность, он сможет получить от банка средства дольщиков", - поясняет Надежда Лещенко.
Обновлено в 01:00
Общество
В Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Иркутской области, где, по данным на утро четверга, из-за паводка было подтоплено свыше 700 жилых домов в шести населенных пунктах.
Обновлено в 03:06
Общество
Forbes составил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.
Обновлено в 04:03
Политика
В туалетах британского парламента обнаружили следы кокаина
Больше всего следов наркотика нашли в туалете, расположенном напротив бара, доступ в который есть только у высокопоставленных чиновников, журналистов парламентского пула, самих законодателей и гостей парламентских мероприятий.
Обновлено в 05:47
Политика
Россельхознадзор оценил возможность запрета поставок из Грузии
Вопрос о запрете ввоза продукции растительного происхождения из Грузии в Россию не рассматривается.
Обновлено в 04:23
Политика
Путин потребовал прекратить прятать камеры на дорогах
Президент Владимир Путин потребовал прекратить прятать камеры фото- и видеофиксации нарушений на дорогах, соответствующее поручение чиновникам и организациям, ответственным за установку камер, Путин дал во время заседания Госсовета.
Обновлено вчера в 07:43