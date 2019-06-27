Высшее образование в России подорожалоГазета.Ru вчера в 20:53

За последний год стоимость обучения на платных отделениях в вузах выросла на 15–19% в среднем по стране. Это следует из данных Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), которые проанализировали «Известия».

с чего всё началось

В ФАС уточнили, что поставленные правительства регулирует не размер платных услуг в сфере образования, а порядок их оказания. Ранее сообщалось, что в России к 2024 году количество бюджетных мест в вузах сократится на 25%.

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