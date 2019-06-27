Экономика

Высшее образование в России подорожалоГазета.Ru вчера в 20:53

"Соизмеримо подорожала и учеба в негосударственных заведениях: с 46,3 тыс. до 55,2 тыс. рублей", - говорится в материале. В ФАС уточнили, что поставленные правительства регулирует не размер платных услуг в сфере образования, а порядок их оказания.
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с чего всё началось

Высшее ценообразование: обучение в вузах за год подорожало на 15–19%

За последний год стоимость обучения на платных отделениях в вузах выросла на 15–19% в среднем по стране. Это следует из данных Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), которые проанализировали «Известия».
Известиявчера в 17:02

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Вузы, чтобы исполнить поручение Путина, повышают стоимость обучения

URA.Ruвчера в 20:47

В России за год стоимость обучения в вузах выросла на 19%

РЕН ТВвчера в 18:59

Высшее образование в России подорожало

Газета.Ruвчера в 20:53

Высшее образование в России стало дороже

Lenta.ruвчера в 20:13

Россиян предупредили о резком росте цен на обучение в ВУЗах

News.ruвчера в 19:48

СМИ сообщили об увеличении стоимости обучения в российских вузах на 19%

РБКвчера в 23:22

В России выросла стоимость обучения в вузах

Известиявчера в 19:23
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 01:23, Вашингтон
Происшествия

Число пострадавших при ЧП с Ан-24 в Бурятии возросло до 22

Обновлено в 00:46
Авто

Кроссовер Volvo XC90 стал бронированным

Компания Volvo представила бронированную версию кроссовера XC90 – XC90 Armoured.
Обновлено вчера в 05:40
Общество

МЧС предупреждает о грозе с градом в Москве

В ближайшие несколько часов в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, сообщает пресс-служба МЧС столицы.
Обновлено в 01:13
Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги

Обновлено вчера в 16:34
Политика

Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

Актер Вахтанг Кикабидзе в интервью газете "Московский комсомолец" высказал свое мнение о ситуации в Грузии.
Обновлено вчера в 04:03
Армия и оружие

Промсвязьбанк и медиахолдинг «Красная звезда» договорились о сотрудничестве

Подписи под документом поставили председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков и президент медиахолдинга "Красная звезда" Алексей Пиманов.
Обновлено вчера в 09:23
Экономика

Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд рублей у таможни

Госаудиторы выяснили, что при всех успехах ФРП регулярно снижал целевые показатели своей работы при постоянном росте бюджетных субсидий или не определял их и не оценивал эффективность оказываемой господдержки.
Обновлено вчера в 21:20
Политика

Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено вчера в 17:50
Общество

Почти 600 домов подтоплены в Иркутской области

В МЧС России проинформировали о том, что пять населенных пунктов в Иркутской области подтоплены паводком, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:09
Общество

Извержение вулкана Райкоке уничтожило все живое на курильском острове

«В результате извержения все живое на острове, где ранее было обилие флоры и фауны, в том числе лежбище сивучей, уничтожено», — отметил ученый.
Обновлено 25 июня в 20:55
Политика

В РПЦ отреагировали на слова митрополита о смерти безбожников на войне

В Московском патриархате прокомментировали заявление белгородского митрополита о том, что ВОВ выиграли крещёные люди, а безбожники погибали.
Обновлено 25 июня в 15:28
Космос

Физики зарегистрировали гамма-фотоны рекордных энергий

Обновлено 25 июня в 03:29
Происшествия

В районе Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в четверг в районе Командорских островов, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 00:49
Энергетика

Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином

Практичные россияне нашли способ сэкономить на заправке своих автомобилей и ездят за российским бензином в соседний Казахстан.
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия

Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова

Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия

В Саратовской области потушили крупный пожар на рынке

Пожарные в среду потушили возгорание кровли рынка в центре города Энгельс Саратовской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров, никто не пострадал, сообщила РИА Новости заместитель начальника пресс-службы областного главка МЧС Наталия Каранатова.
Обновлено вчера в 15:32
Происшествия

В Кузбассе директора ЗАГСа оштрафовали за свадьбу без согласия жениха

Обновлено вчера в 09:56
Общество

Расширен список профессий с 25% надбавки к пенсии

Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка сельских профессий, представителям которых полагается 25-процентная надбавка к пенсии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:14
Шоу-бизнес

Ксения Бородина возмущена фотографиями кормящих матерей

Телезвезда возмущена, что многие современные мамочки, у которых очень странный подход к воспитанию своих детей, еще и выставляют все детали ухода за детьми на всеобщее обозрение.
Обновлено вчера в 09:18
Политика

Дания может сорвать срок запуска газопровода «Северный поток-2»

Сроки запуска "Северного потока-2" могут сорваться из-за позиции Дании, которая затягивает процесс согласования проекта.
Обновлено вчера в 07:32
Транспорт

На Крымском мосту установлен новый рекорд превышения скорости

Камеры видеонаблюдения на Крымском мосту зафиксировали экстремальное превышение скорости.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

В Невельске разбойник устроил стрельбу в храме

Полицейские задержали 35-летнего, ранее неоднократно судимого жителя Поронайска. Его подозревают в разбойных нападениях.
Обновлено вчера в 23:26
Армия и оружие

В ДНР назвали цели отхода украинских военных от линии соприкосновения

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставляют позиции на юго-востоке Украины для шантажа командиров подразделений, не выплачивающих надбавки военнослужащим за участие в боевых действиях.
Обновлено вчера в 12:31
Армия и оружие

Минобороны заявило о подготовке информационных атак на командование ВС

«В ближайшее время ожидается усиление информационного давления, направленного против представителей руководящего состава ВС России всех уровней», — цитирует его РИА Новости.
Обновлено вчера в 10:32
Здоровье

В Курской области обсудили возможности «Электронного здравоохранения»

Сегодня в Курске в рамках Среднерусского экономического форума обсудили возможности цифрового здравоохранения.
Обновлено вчера в 10:44
Экономика

Получить в собственность квартиру в новостройке станет проще

"Благодаря новой инвестиционной схеме застройщик разделит интересы жильцов: только проведя кадастровый учет и запустив процедуру регистрации квартир в собственность, он сможет получить от банка средства дольщиков", - поясняет Надежда Лещенко.
Обновлено в 01:00
Политика

Компания «Хуавей» проиграла в суде Техаса

Суд штата Техас не удовлетворил иск компании "Хуавей" к американскому стартапу "Си-Эн-Экс Лабс".
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие

Волкер призвал Россию отвести «войска и вооружение» в Донбассе

Что касается якобы российских вооруженных формирований, к отводу которых призвал Волкер, то напомним, что еще в сентябре 2018 года экс-генсек ОБСЕ Ламберто Заньер признал отсутствие российских войск в Донбассе.
Обновлено в 00:45
Музыка

Утонул гитарист ансамбля «Песняры» Аркадий Ивановский

Гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский утонул в Белоруссии. Об этом стало известно из сообщений на форуме поклонников группы.
Обновлено вчера в 04:42
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