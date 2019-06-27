Экономика
Высшее образование в России подорожалоГазета.Ru вчера в 20:53
"Соизмеримо подорожала и учеба в негосударственных заведениях: с 46,3 тыс. до 55,2 тыс. рублей", - говорится в материале. В ФАС уточнили, что поставленные правительства регулирует не размер платных услуг в сфере образования, а порядок их оказания.
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с чего всё началось
За последний год стоимость обучения на платных отделениях в вузах выросла на 15–19% в среднем по стране. Это следует из данных Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), которые проанализировали «Известия».Известиявчера в 17:02
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«В результате извержения все живое на острове, где ранее было обилие флоры и фауны, в том числе лежбище сивучей, уничтожено», — отметил ученый.
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В Московском патриархате прокомментировали заявление белгородского митрополита о том, что ВОВ выиграли крещёные люди, а безбожники погибали.
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Космос
Физики зарегистрировали гамма-фотоны рекордных энергий
Обновлено 25 июня в 03:29
Происшествия
В районе Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в четверг в районе Командорских островов, сообщает Геологическая служба США (USGS).
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Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином
Практичные россияне нашли способ сэкономить на заправке своих автомобилей и ездят за российским бензином в соседний Казахстан.
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Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова
Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.
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В Кузбассе директора ЗАГСа оштрафовали за свадьбу без согласия жениха
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Расширен список профессий с 25% надбавки к пенсии
Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка сельских профессий, представителям которых полагается 25-процентная надбавка к пенсии, сообщает РИА "Новости".
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Шоу-бизнес
Ксения Бородина возмущена фотографиями кормящих матерей
Телезвезда возмущена, что многие современные мамочки, у которых очень странный подход к воспитанию своих детей, еще и выставляют все детали ухода за детьми на всеобщее обозрение.
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Дания может сорвать срок запуска газопровода «Северный поток-2»
Сроки запуска "Северного потока-2" могут сорваться из-за позиции Дании, которая затягивает процесс согласования проекта.
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"Благодаря новой инвестиционной схеме застройщик разделит интересы жильцов: только проведя кадастровый учет и запустив процедуру регистрации квартир в собственность, он сможет получить от банка средства дольщиков", - поясняет Надежда Лещенко.
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Компания «Хуавей» проиграла в суде Техаса
Суд штата Техас не удовлетворил иск компании "Хуавей" к американскому стартапу "Си-Эн-Экс Лабс".
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Армия и оружие
Волкер призвал Россию отвести «войска и вооружение» в Донбассе
Что касается якобы российских вооруженных формирований, к отводу которых призвал Волкер, то напомним, что еще в сентябре 2018 года экс-генсек ОБСЕ Ламберто Заньер признал отсутствие российских войск в Донбассе.
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Музыка
Утонул гитарист ансамбля «Песняры» Аркадий Ивановский
Гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский утонул в Белоруссии. Об этом стало известно из сообщений на форуме поклонников группы.
Обновлено вчера в 04:42