Экономика
Высшее образование в России стало дорожеLenta.ru вчера в 20:13
Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов. В связи с этим россиянам станет сложнее получить высшее образование за счет государства. Позже вице-премьер Татьяна Голикова опровергла эту информацию.
Читать в источнике
Оценить99
с чего всё началось
За последний год стоимость обучения на платных отделениях в вузах выросла на 15–19% в среднем по стране. Это следует из данных Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), которые проанализировали «Известия».Известиявчера в 17:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 02:37, Ашберн
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено вчера в 07:58
Кино
В США скончался актер из сериала «Альф»
В США скончался актер Макс Райт, широко известный по роли Уилли Таннера в сериале «Альф».
Обновлено в 02:18
Армия и оружие
Замену пистолету Макарова впервые показали в деле
На форуме «Армия-2019» впервые показали показали пистолетный комплекс «Удав» в калибре 9х19 миллиметров, задуманный как замена пистолету Макарова (ПМ).
Обновлено в 02:16
Шоу-бизнес
Лидер «Кар-Мэн» Сергей Лемох отказался от дочери
Обновлено вчера в 14:48
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в отравлениях и грабежах в центре Москвы
Обновлено вчера в 12:16
Армия и оружие
Волкер прокомментировал разведение сил в Станице Луганской
Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер прокомментировал предусмотренное Минскими соглашениями разведение сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской в Донбассе.
Обновлено в 01:23
Авто
Кросс-хэтч Kia XCeed официально представили
Корейская компания Kia официально представила новый компактный кроссовер Kia XCeed, построенный на базе хэтчбека Ceed третьего поколения.
Обновлено 25 июня в 22:20
Общество
В Челябинске особняк с троном-унитазом продают за 80 миллионов рублей
Как сообщили на N1.RU, коттедж входит в тройку самых дорогих особняков, выставленных на продажу с помощью портала, еще два дорогостоящих коттеджа от 89 млн. рублей за штуку продаются в элитных поселках «Вавиловец» и «Западные Холмы».
Обновлено в 01:29
Происшествия
В Саратовской области потушили крупный пожар на рынке
Пожарные в среду потушили возгорание кровли рынка в центре города Энгельс Саратовской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров, никто не пострадал, сообщила РИА Новости заместитель начальника пресс-службы областного главка МЧС Наталия Каранатова.
Обновлено вчера в 15:32
Экономика
Получить в собственность квартиру в новостройке станет проще
"Благодаря новой инвестиционной схеме застройщик разделит интересы жильцов: только проведя кадастровый учет и запустив процедуру регистрации квартир в собственность, он сможет получить от банка средства дольщиков", - поясняет Надежда Лещенко.
Обновлено в 01:00
Политика
Власти Осаки перед G20 сообщили об угрозе ливней и подтоплений
Власти японского города Осака, в котором 28 и 29 июня состоится саммит лидеров G20, предупредил о ливневых дождях и штормовых ветрах, а также вызванных ими подтоплениях и оползнях в связи с тропическим циклоном, который может перерасти в тайфун.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Суд сократил на полгода срок лидеру «тамбовской ОПГ» Барсукову
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ
Ранее сообщалось, что ПАСЕ отказалась забирать полномочия у делегации России.
Обновлено вчера в 15:45
Общество
В «Роскачестве» рассказали, как выбрать хороший зонт
Эксперты «Роскачества» дали рекомендации по выбору зонта.
Обновлено в 02:05
Общество
Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы
Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
Обновлено вчера в 09:33
Общество
В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре
Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.
Обновлено в 01:59
Футбол
В «Спартаке» определились с главной трансферной целью
В московском "Спартаке" определились с главными планами на летнее трансферное окно, о которых рассказал генеральный директор красно-белых Томас Цорн.
Обновлено вчера в 20:48
Экономика
Власти РФ ограничили хранение пенсий в соблюдающих санкции банках
Банки, которые работают в России и соблюдают антироссийские санкции, не смогут хранить на своих депозитах средства резерва Пенсионного фонда.
Обновлено в 02:26
Политика
Зариф назвал незаконными заявления Трампа о готовности уничтожить Иран
Вашингтон не обладает возможностями уничтожить Иран без применения запрещенных вооружений, заявления президента США Дональда Трампа на этот счет являются нарушением норм международного права.
Обновлено вчера в 14:13
Политика
Василий Голубев занял 38 место в национальном рейтинге губернаторов
Губернатор Ростовской области Василий Голубев оказался на 38 месте.
Обновлено в 02:28
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
Обновлено вчера в 16:34
Политика
Представитель Хорватии избрана новым генсеком Совета Европы
Российская делегация, которой вернули полномочия, смогла принять участие в голосовании Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) избрала главу МИД Хорватии Марию Пейчинович-Бурич генеральным секретарем Совета Европы, сообщила председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.
Обновлено вчера в 15:21
Политика
Украинскую делегацию в ПАСЕ нецензурно обругали
Поведение украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вызвало негативную реакцию у делегатов из других стран, рассказал 26 июня лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот.
Обновлено вчера в 19:51
Политика
Путин потребовал не прятать камеры на дорогах
Обновлено вчера в 08:37
Армия и оружие
НАТО примет политические и военные меры на случай прекращения ДРСМД
НАТО намерена принять политические и военные меры для усиления своего потенциала сдерживания на случай прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено вчера в 11:50
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
Обновлено вчера в 19:11
Авто
Opel представил новую Opel Corsa с бензиновым и дизельным ДВС
Opel представил новую Opel Corsa с бензиновым и дизельным ДВС, которые в экстерьере почти не будут отличаться от обычного электрокара.
Обновлено вчера в 05:02
Происшествия
В Вене при взрыве в жилом доме погиб один человек
Один человек погиб в результате прогремевшего в среду взрыва в жилом доме в Вене, еще четырнадцать пострадали, сообщила австрийская газета Standard со ссылкой на представителя пожарной службы.
Обновлено в 02:31
Футбол
РФС утвердил новый лимит на легионеров в премьер-лиге
На проходящем заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) был утвержден новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 06:13