Экономика

Высшее образование в России стало дорожеLenta.ru вчера в 20:13

Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов. В связи с этим россиянам станет сложнее получить высшее образование за счет государства. Позже вице-премьер Татьяна Голикова опровергла эту информацию.
Читать в источнике
с чего всё началось

Высшее ценообразование: обучение в вузах за год подорожало на 15–19%

За последний год стоимость обучения на платных отделениях в вузах выросла на 15–19% в среднем по стране. Это следует из данных Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), которые проанализировали «Известия».
Известиявчера в 17:02

Подробнее о событии

Высшее образование в России стало дороже

Lenta.ruвчера в 20:13

СМИ сообщили об увеличении стоимости обучения в российских вузах на 19%

РБКвчера в 23:22

Высшее образование в России подорожало

Газета.Ruвчера в 20:53

Вузы, чтобы исполнить поручение Путина, повышают стоимость обучения

URA.Ruвчера в 20:47

Россиян предупредили о резком росте цен на обучение в ВУЗах

News.ruвчера в 19:48

В России за год стоимость обучения в вузах выросла на 19%

РЕН ТВвчера в 18:59

В России выросла стоимость обучения в вузах

Известиявчера в 19:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 02:37, Ашберн
Происшествия

Пассажир разбившегося в Бурятии Ан-24 снял на видео момент крушения

Обновлено в 02:05
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено вчера в 07:58
Кино

В США скончался актер из сериала «Альф»

В США скончался актер Макс Райт, широко известный по роли Уилли Таннера в сериале «Альф».
Обновлено в 02:18
Армия и оружие

Замену пистолету Макарова впервые показали в деле

На форуме «Армия-2019» впервые показали показали пистолетный комплекс «Удав» в калибре 9х19 миллиметров, задуманный как замена пистолету Макарова (ПМ).
Обновлено в 02:16
Шоу-бизнес

Лидер «Кар-Мэн» Сергей Лемох отказался от дочери

Обновлено вчера в 14:48
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в отравлениях и грабежах в центре Москвы

Обновлено вчера в 12:16
Армия и оружие

Волкер прокомментировал разведение сил в Станице Луганской

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер прокомментировал предусмотренное Минскими соглашениями разведение сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской в Донбассе.
Обновлено в 01:23
Авто

Кросс-хэтч Kia XCeed официально представили

Корейская компания Kia официально представила новый компактный кроссовер Kia XCeed, построенный на базе хэтчбека Ceed третьего поколения.
Обновлено 25 июня в 22:20
Общество

В Челябинске особняк с троном-унитазом продают за 80 миллионов рублей

Как сообщили на N1.RU, коттедж входит в тройку самых дорогих особняков, выставленных на продажу с помощью портала, еще два дорогостоящих коттеджа от 89 млн. рублей за штуку продаются в элитных поселках «Вавиловец» и «Западные Холмы».
Обновлено в 01:29
Происшествия

В Саратовской области потушили крупный пожар на рынке

Пожарные в среду потушили возгорание кровли рынка в центре города Энгельс Саратовской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров, никто не пострадал, сообщила РИА Новости заместитель начальника пресс-службы областного главка МЧС Наталия Каранатова.
Обновлено вчера в 15:32
Экономика

Получить в собственность квартиру в новостройке станет проще

"Благодаря новой инвестиционной схеме застройщик разделит интересы жильцов: только проведя кадастровый учет и запустив процедуру регистрации квартир в собственность, он сможет получить от банка средства дольщиков", - поясняет Надежда Лещенко.
Обновлено в 01:00
Политика

Власти Осаки перед G20 сообщили об угрозе ливней и подтоплений

Власти японского города Осака, в котором 28 и 29 июня состоится саммит лидеров G20, предупредил о ливневых дождях и штормовых ветрах, а также вызванных ими подтоплениях и оползнях в связи с тропическим циклоном, который может перерасти в тайфун.
Обновлено в 01:59
Происшествия

Суд сократил на полгода срок лидеру «тамбовской ОПГ» Барсукову

Обновлено вчера в 15:00
Политика

Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ

Ранее сообщалось, что ПАСЕ отказалась забирать полномочия у делегации России.
Обновлено вчера в 15:45
Общество

В «Роскачестве» рассказали, как выбрать хороший зонт

Эксперты «Роскачества» дали рекомендации по выбору зонта.
Обновлено в 02:05
Общество

Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы

Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
Обновлено вчера в 09:33
Общество

В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре

Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.
Обновлено в 01:59
Футбол

В «Спартаке» определились с главной трансферной целью

В московском "Спартаке" определились с главными планами на летнее трансферное окно, о которых рассказал генеральный директор красно-белых Томас Цорн.
Обновлено вчера в 20:48
Экономика

Власти РФ ограничили хранение пенсий в соблюдающих санкции банках

Банки, которые работают в России и соблюдают антироссийские санкции, не смогут хранить на своих депозитах средства резерва Пенсионного фонда.
Обновлено в 02:26
Политика

Зариф назвал незаконными заявления Трампа о готовности уничтожить Иран

Вашингтон не обладает возможностями уничтожить Иран без применения запрещенных вооружений, заявления президента США Дональда Трампа на этот счет являются нарушением норм международного права.
Обновлено вчера в 14:13
Политика

Василий Голубев занял 38 место в национальном рейтинге губернаторов

Губернатор Ростовской области Василий Голубев оказался на 38 месте.
Обновлено в 02:28
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги

Обновлено вчера в 16:34
Политика

Представитель Хорватии избрана новым генсеком Совета Европы

Российская делегация, которой вернули полномочия, смогла принять участие в голосовании Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) избрала главу МИД Хорватии Марию Пейчинович-Бурич генеральным секретарем Совета Европы, сообщила председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.
Обновлено вчера в 15:21
Политика

Украинскую делегацию в ПАСЕ нецензурно обругали

Поведение украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вызвало негативную реакцию у делегатов из других стран, рассказал 26 июня лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот.
Обновлено вчера в 19:51
Политика

Путин потребовал не прятать камеры на дорогах

Обновлено вчера в 08:37
Армия и оружие

НАТО примет политические и военные меры на случай прекращения ДРСМД

НАТО намерена принять политические и военные меры для усиления своего потенциала сдерживания на случай прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено вчера в 11:50
Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

Обновлено вчера в 19:11
Авто

Opel представил новую Opel Corsa с бензиновым и дизельным ДВС

Opel представил новую Opel Corsa с бензиновым и дизельным ДВС, которые в экстерьере почти не будут отличаться от обычного электрокара.
Обновлено вчера в 05:02
Происшествия

В Вене при взрыве в жилом доме погиб один человек

Один человек погиб в результате прогремевшего в среду взрыва в жилом доме в Вене, еще четырнадцать пострадали, сообщила австрийская газета Standard со ссылкой на представителя пожарной службы.
Обновлено в 02:31
Футбол

РФС утвердил новый лимит на легионеров в премьер-лиге

На проходящем заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) был утвержден новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 06:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное