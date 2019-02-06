Происшествия

Высокопоставленные силовики признались в дружбе с АрашуковымURA.Ru 10:27

Высокопоставленные сотрудники СК по Карачаево-Черкесии признались в дружбе с арестованным сенатором Рауфом Арашуковым. Об этом стало известно после допроса в центральном аппарате Следственного комитета.
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Родные убитых в КЧР — об аресте Арашуковых, бездействии следствия и запуганном народе республики

После того как на минувшей неделе был арестован сенатор от Карачаево-Черкесской республики Рауф Арашуков, у семей убитых почти девять лет назад лидера молодежной общественной организации Адыгэ Хасэ Аслана Жукова и советника президента республики Фраля Шебзухова появилась надежда на то, что теперь имя заказчика этих жестоких преступлений будет публично названо, а сам он понесет заслуженное наказание.
Znak.comвчера в 12:00

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Высокопоставленных силовиков Карачаево-Черкесии вызвали на допрос в Москву

Эхо Москвы13:30

Тина Канделаки и Арашуков Рауф друзья: фото с сенатором Рауфом Арашуковым, дружили или нет, какая связь

В городе R11:19

Cиловиков из КЧР вызвали в Москву на допрос по делу Арашуковых

РБК06:36

Высокопоставленные силовики признались в дружбе с Арашуковым

URA.Ru10:27

Высокопоставленные силовики признались в дружбе с сенатором Арашуковым

Lenta.ru08:46

РБК: высокопоставленных следователей из Карачаево-Черкесии вызвали на допрос по делу Арашуковых

Дождь10:50

СМИ: высокопоставленных силовиков из Карачаево-Черкесии вызвали в Москву для допроса по делу Арашуковых

Новая газета10:28
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Автоматически обработано 7220 источников, обновлено в 17:05, Ашберн
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Украина провела учения в Азовском море

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