Политика
Высланную из России журналистку Бойко арестовали на УкраинеИзвестия 19:21
На Украине арестовали депортированную из России журналистку Елену Бойко. Соответствующее решение принял Харьковский суд. В свою очередь, пресс-секретарь Львовского управления СБУ Олег Александров сообщил, что в ближайшее время журналистку доставят во Львов, сообщает Zaxid.net.
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Политика
Высланную из России журналистку Бойко арестовали на Украине
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