Политика

Высланную из РФ украинскую журналистку Бойко арестовали на УкраинеREGNUM 12:07

Украинскую журналистку Елену Вищур (Бойко), которую сегодня выдворили с территории Российской Федерации, арестовал украинский суд в Харькове. Об этом сегодня, 16 января, сообщила журналистам её адвокат Галина Перфильева.
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На Украине арестовали высланную из РФ журналистку Бойко

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