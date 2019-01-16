Высланную из РФ украинскую журналистку Бойко арестовали на УкраинеREGNUM 12:07

Украинскую журналистку Елену Вищур (Бойко), которую сегодня выдворили с территории Российской Федерации, арестовал украинский суд в Харькове. Об этом сегодня, 16 января, сообщила журналистам её адвокат Галина Перфильева.

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