Политика
Высланную из России журналистку Бойко арестовали на УкраинеГазета.Ru 15:04
Сама Бойко сетовала, что найти ее теперь можно будет только "в застенках СБУ города Харькова". Выдворенную из России скандальную украинскую журналистку Елену Бойко (Вищур) в среду, 16 января, арестовали в Харькове по требованию суда, сообщила ее адвокат Галина Перфильева.
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