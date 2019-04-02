Общество
Высказавшаяся о молодёжи чиновница Ольга Глацких нашла новую работуRT на русском 13:08
Бывший директор Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодёжи, нашла новую работу.
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Первая подпись, первый документ. Инвалид второй группы по военной травме будет заниматься в фитнес-зале ДИВС бесплатно.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 18:54, Ашберн
Происшествия
На журналиста Василия Уткина совершено нападение
Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.
Обновлено в 18:11
Авто
Kia назвала стоимость нового Kia ProCeed для России
В пресс-службе компании Kia сегодня официально анонсировали выход нового Kia ProCeed, а также озвучили его стоимость и комплектации.
Обновлено в 05:43
Футбол
Гвардиола: «Я увидел гол „Ливерпуля“ и подумал: „Вот дерьмо“»
Обновлено в 15:51
Космос
Ученые назвали звезды плохими отражателями света во Вселенной
Звезды выступают плохим отражателем света на просторах Вселенной.
Обновлено в 03:15
Политика
В НАТО готовят «пакет мер» в отношении России в Чёрном море
Главы МИД стран НАТО в ходе встречи в Вашингтоне намерены принять «пакет мер» в ответ на действия России в Чёрном море, информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепа.
Обновлено в 14:48
Экономика
Власти Венесуэлы начинают плановые отключения электроэнергии
Власти Венесуэлы начинают плановые отключения электроэнергии в ряде районов страны, необходимые для стабилизации работы энергосистемы, заявил вице-президент, министр связи и информации страны Хорхе Родригес.
Обновлено в 18:16
Экономика
Андрей Молчанов продаст часть своей доли в «Группе ЛСР»
Продаваемые ценные бумаги будут предложены посредством ускоренного формирования книги заявок.
Обновлено в 17:16
Игры
В консольных версиях Warface появилась поддержка 4K и HDR
Обновлено в 10:00
Гаджеты
Эксперты: Планшет iPad Mini 5 ремонту не подлежит
Обновлено в 13:28
Автоспорт
Гоночная команда G-Drive Racing выступит на прототипе Aurus 01
Гоночная команда G-Drive Racing выступит на прототипе Aurus 01 на ближайших соревнованиях во Франции 14 апреля.
Обновлено в 06:24
Хоккей
«Салават Юлаев» одержал первую победу в серии с «Авангардом»
Хозяева льда взяли верх над гостями со счетом 5:1. Эта победа стала для уфимских хоккеистов первой в финале Восточной конференции Кубка Гагарина.
Обновлено в 12:43
Футбол
«Барселона» и «Вильярреал» забили на двоих 8 мячей
2 апреля между коллективами «Вильярреал» и «Барселона» на стадионе «Ла Серамика» был разыгран матч 30-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19.
Обновлено в 17:24
Политика
Президент Эстонии попросила о встрече с Путиным в Москве
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным во время своего визита в Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу отдела коммуникации канцелярии президента Эстонии Кайди Ахер.
Обновлено в 07:20
Авто
УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой
Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия
Главный гаишник Москвы подал в отставку
Обновлено в 07:50
Происшествия
СК возбудил дело после взрыва в академии Можайского в Петербурге
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство по факту взрыва в академии Можайского в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 10:08
Происшествия
Сын главы британской разведки погиб в автокатастрофе
Сын главы британской службы внешней разведки Алекса Янгера Сэм Янгер погиб в автокатастрофе, сообщила во вторник полиция Шотландии.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Как пишет украинский портал Ukrinform, с сентября 2016 года Червона воевала в зоне боевых действий в составе батальона "Донбасс-Украина", у нее был позывной "Ведьма".
Обновлено в 15:59
Общество
Названы самые «аварийные» имена водителей Москвы
Обновлено в 16:08
Политика
Пушков высмеял заявление Климкина о разрыве договора о дружбе с РФ
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление главы МИД Украины Павла Климкина, который поздравил граждан с прекращением договора о дружбе с РФ.
Обновлено в 02:29
Происшествия
В квартире родителей правозащитника Передрука провели обыск
В Мурманске в квартире у родителей правозащитника Александра Передрука из организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» прошел обыск по делу «архангельского террориста» Михаила Жлобицкого, передает «Интерфакс».
Обновлено в 14:24
Политика
Трамп вновь ошибочно заявил, что его отец родился в Германии
Как сообщает газета The Washington Post, президент СШ Дональд Трамп в очередной перепутал место рождения своего отца, заявив, что Фред Трамп появился на свет в Германии, в то время, как в действительности местом его рождения является Нью-Йорк.
Обновлено в 17:46
Армия и оружие
На Украине пройдут испытания новых ракетных комплексов
Обновлено в 14:14
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20