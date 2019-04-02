Общество
Высказавшаяся о молодёжи чиновница Ольга Глацких нашла новую работуRT на русском 13:08
Бывший директор Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодёжи, нашла новую работу.
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Первая подпись, первый документ. Инвалид второй группы по военной травме будет заниматься в фитнес-зале ДИВС бесплатно.
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Общество
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Агата Муцениеце и Павел Прилучный опровергли слухи о семейной ссоре. Супруги поделились совместными фотографиями с Торонто.
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