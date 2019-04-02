Общество
Высказавшаяся о молодёжи чиновница Ольга Глацких нашла новую работуRT на русском 13:08
Бывший директор Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодёжи, нашла новую работу.
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Первая подпись, первый документ. Инвалид второй группы по военной травме будет заниматься в фитнес-зале ДИВС бесплатно.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 14:22, Ашберн
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Политика
В России впервые применили закон об оскорблении власти
После вступления в силу закона об оскорблении территориальные органы Роскомнадзора проводят профилактическую работу со СМИ, сообщил он: сотрудники пытаются оперативно прекратить распространение неправомерной информации без привлечения СМИ к предусмотренной законом ответственности.
Обновлено в 11:18
Происшествия
Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по Москве
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
Анна Седокова провела вечеринку в честь открытия собственного бара
Анна Седокова устроила звездную вечеринку в честь открытия ее нового бара под названием «LA Story Shop Bar Lab».
Обновлено в 05:39
Авто
В России запатентовали внешность кросс-купе Renault Arkana
В мартовском бюллетене «Промышленные образцы» Федеральной службы интеллектуальной собственности опубликованы изображения кросс-купе Renault Arkana для России.
Обновлено вчера в 10:36
Наука
В NASA разработали крыло нового типа
Вместо отдельных подвижных поверхностей вроде элеронов, управляющих креном самолета, и закрылков для контроля подъемной силы, новая система позволяет деформировать все крыло или его части.
Обновлено вчера в 06:53
Космос
Астрономы убедились, что квазары не «прибиты гвоздями» к небу
Квазары принадлежат к более широкому классу астрономических объектов под названием активные ядра галактик.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Акционер S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе
Совладелец группы компаний S7 Наталия Филева разбилась в авиакатастрофе.
Обновлено вчера в 00:23
Общество
Семья затравленной за письмо Путину девочки купила дом
Обновлено в 13:41
Авто
Ford объявил распродажу автомобилей в России
Обновлено в 09:22
Транспорт
«Аэрофлот» назвал стоимость места багажа в безбагажном тарифе
Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота" составит 40 евро (или две тысячи рублей) при оплате на сайте, 50 евро (2,5 тысячи рублей) при оплате в аэропорту, следует из информации на сайте компании.
Обновлено в 11:12
Политика
Украина начала укреплять границу с Россией и копать рвы
Украина приступила к активному укреплению границы с Россией в рамках проекта «Стена».
Обновлено в 11:34
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Армия и оружие
Ополченцы в Донбассе уничтожили «Ведьму»
Обновлено в 13:12
Политика
Мэй заявила о необходимости новой отсрочки брексита
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по итогам совещания с членами правительства заявила о необходимости отсрочки выхода Британии из Евросоюза.
Обновлено в 13:48
Политика
Власти отказались от идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы»
Лоукостер «Победа» («дочка» «Аэрофлота») «не может» закупать российский самолет МС-21 в качестве альтернативы Boeing 737 Max.
Обновлено в 14:11
Происшествия
Обвиняемые по делу о теракте в метро Петербурга рассказали о пытках
Как пишет «Медиазона», один из обвиняемых Мухамадюсуп Эрматов рассказал члену петербургского ОНК Яне Теплицкой, что до официального ареста он находился в «секретной тюрьме ФСБ», где с 6 апреля по 11 мая 2017 года его держали прикованным к батарее с мешком на голове и пытали током, чтобы он признался, что знаком с исполнителем теракта Акбаржоном Джалиловым и что он якобы передал ему бомбу.
Обновлено в 10:34
Армия и оружие
Старейшины общин лагеря «Рукбан» заявили о доверии к России и Сирии
Старейшины общин лагеря беженцев "Рукбан" заявили о доверии российской и сирийской сторонам по итогам второго координационного совещания, состоявшегося во вторник в пункте пропуска Джлеб.
Обновлено в 13:16
Кино
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия
В школе под Воронежем учитель «воспитывал» ребенка утюгом
Согласно информации, появившейся в СМИ, 20 марта в Землянской школе Семилукского района учитель технологии обжёг утюгом 12-летнего ученика, ребёнок получил ожоги 1 — 2 степени.
Обновлено в 12:49
Происшествия
В зоне отчуждения Чернобыля вспыхнул пожар
В Чернобыльской зоне отчуждения вспыхнул пожар, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 14:09
Шоу-бизнес
Обвинения в педофилии довели мексиканского музыканта до суицида
Мексиканский музыкант Армандо Вега, известный по выступлениям в рок-группе Botellita de Jerez, свел счеты с жизнью из-за обвинений в педофилии.
Обновлено вчера в 21:38
Наука
Китайцы обманули автопилот Tesla с помощью наклеек на асфальте
Китайская компания Tencent Keen Security Lab, занимающаяся компьютерной безопасностью, провела эксперимент с автопилотом электромобиля Tesla Model S. Оказалось, что достаточно всего трёх небольших наклеек на асфальте, чтобы полностью дезориентировать систему – автомобиль начинает метаться по дороге и даже может выехать на встречную полосу.
Обновлено в 14:00
Автоспорт
Мик Шумахер дебютировал за рулём Ferrari
Сегодня утром на тестах в Бахрейне сын семикратного чемпиона мира Мик Шумахер впервые сел за руль Ferrari в рамках официальной тестовой сессии.
Обновлено в 03:49
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Мстители: Финал»
Во вторник, 2 апреля, в Сети появился новый трейлер долгожданного супергеройского блокбастера «Мстители: Финал».
Обновлено в 08:29