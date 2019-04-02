Общество

Высказавшаяся о молодёжи чиновница Ольга Глацких нашла новую работуRT на русском 13:08

Бывший директор Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодёжи, нашла новую работу.
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Ольга Глацких
Первая подпись, первый документ. Инвалид второй группы по военной травме будет заниматься в фитнес-зале ДИВС бесплатно.
— Ольга ГлацкихURA.Ru 09:39

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Высказавшаяся о молодежи свердловская чиновница нашла новую работу

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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 14:22, Ашберн
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Ольга Вячеславовна Глацких
Российская художественная гимнастка, олимпийская чемпионка 2004 года в групповых упражнениях, заслуженный мастер спорта России. После окончания спортивной карьеры - государственная служащая.
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