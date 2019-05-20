Сериал «Игра престолов» завершенРЕН ТВ вчера в 22:42

Завершился показ сериала "Игра престолов". Финальная серия транслировалась сегодня, начиная с 4 утра по московскому времени. Премьера первого сезона состоялась на канале НВО 17 апреля 2011 года.

Наша Газета (г. Екатеринбург)

Происшествия В Нью-Йорке горит здание «Дженерал электрик» Здание "Дженерал электрик" построено в 1929-1931 годах. оно насчитывает 50 этажей и достигает в высоту 200 метров, являясь 99-м по высоте зданием Нью-Йорка.

Политика Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России Президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить антироссийские санкции, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Гаджеты Появились данные о смартфоне Samsung Galaxy S11 Выход Galaxy S11 ожидается в первом квартале следующего года. Смартфон будет доступен по цене около 65 000 рублей.

Политика Порошенко сообщил о переезде из администрации президента в офис БПП Бывший украинский президент Пётр Порошенко в своём Twitter сообщил, что переехал из здания администрации главы государства в Киеве в офис Блока Петра Порошенко «Солидарность».

Футбол Мусаев: Мамаев знал, что его ждут большие проблемы в случае скандала Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отметил, что полузащитник команды Павел Мамаев был осведомлён о том, что его ждут большие проблемы в случае скандала.

Футбол «Осасуна» вернулась в Примеру спустя два года В последний раз «Осасуна» играла в высшем дивизионе два год назад – в сезоне-2016/17.

Экономика В России увеличат минимальный размер оплаты труда Минимальный размер оплаты труда будет увеличен в России в связи с пересмотром потребительской корзины с 1 января 2021 года, сообщил в понедельник глава Минтруда Максим Топилин на Х общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов России.

Происшествия МВД предложило изымать автомобили у пьяных водителей МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей, сообщили РИА Новости в пресс-центре ведомства.

Происшествия В московском метро задержали ходившего по путям пьяного мужчину Пьяного мужчину задержали за хождение по путям на фиолетовой линии московского метро, сообщил РБК руководитель пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев.

Кино Чем закончился сериал «Игра престолов» Сегодня в эфир канала HBO вышел заключительный эпизод одного из самых популярных сериалов современности — «Игры престолов».

Происшествия Переговоры с забравшимся на Эйфелеву башню мужчиной продолжаются Переговоры с мужчиной, который забрался на Эйфелеву башню во французской столице и отказывается спускаться с неё, продолжаются, передаёт France Info.

Общество Мигрантов научат русскому языку в детских садах Минпросвещения планирует подготовить воспитателей детских садов к работе с детьми мигрантов и обучению их русскому языку.

Происшествия «Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.

Происшествия В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс» «Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.

Политика Глава Минздрава Украины покинула страну после инаугурации Зеленского Журналисты обнаружили и.о. главы Минздрава Украины Ульяну Супрун в аэропорту Борисполь в Киеве.

Происшествия Генконсульство сообщило о смерти ребенка в отеле Хургады 19 мая Генеральное консульство России в Хургаде разместило на своей странице в Фейсбуке рекомендации воздержаться от проживания в гостинице Aladdin Beach Resort (г. Хургада) после случая острого отравления российских граждан и смерти одного ребенка.

Транспорт В России ограничат движение большегрузов по трассам С 20 мая по 31 августа вступает в силу ограничение по движению большегрузов по федеральным трассам.

Политика Путин помиловал четырех человек Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании четырех человек, в том числе жителя Харькова, осужденного за кражу.

Политика В «Коммерсанте» объяснили увольнения заказной статьей Председатель совета директоров «Коммерсанта» Иван Стрешинский рассказал изданию The Bell, что сотрудники издания были уволены из-за подозрения в написании заказной статьи.

Наука Определение эталона килограмма изменится с 20 мая 20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.

Политика Австрийская партия свободы объявила о выходе из правительства Министры от Австрийской партии свободы (АПС) объявили о досрочном выходе из коалиционного правительства канцлера Себастьяна Курца.

Происшествия Пожар в автосалоне Кемерова ликвидировали Пожар в автосалоне Huyndai на проспекте Октябрьском в Кемерове ликвидирован. Ведутся работы по проливке конструкций сгоревшего здания.