Кино

Сериал «Игра престолов» завершенРЕН ТВ вчера в 22:42

Завершился показ сериала "Игра престолов". Финальная серия транслировалась сегодня, начиная с 4 утра по московскому времени. Премьера первого сезона состоялась на канале НВО 17 апреля 2011 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Короли и капуста: закончилась «Игра престолов»

Российская газета08:40

Вышла последняя серия «Игры престолов»

ТАСС03:52

Готовы ли вы к последней серии «Игры Престолов»: тест НАШЕЙ

Наша Газета (г. Екатеринбург)17 мая в 10:05

Вышла последняя серия «Игры престолов». Что важно знать

РБК00:54

Телеканал HBO завершил сериал «Игра престолов», который шел 8 лет

Эхо Москвывчера в 23:47

Синдром «Игры престолов»

Твой Континент18 мая в 04:16

HBO начал показ заключительной серии «Игры престолов»

Ведомости02:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 17:50, Ашберн
Происшествия

В Нью-Йорке горит здание «Дженерал электрик»

Здание "Дженерал электрик" построено в 1929-1931 годах. оно насчитывает 50 этажей и достигает в высоту 200 метров, являясь 99-м по высоте зданием Нью-Йорка.
Обновлено в 17:16
Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить антироссийские санкции, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Обновлено в 13:57
Гаджеты

Появились данные о смартфоне Samsung Galaxy S11

Выход Galaxy S11 ожидается в первом квартале следующего года. Смартфон будет доступен по цене около 65 000 рублей.
Обновлено вчера в 20:59
Политика

Зеленский попросил журналистов обращаться к нему по имени

Обновлено в 07:49
Политика

Порошенко сообщил о переезде из администрации президента в офис БПП

Бывший украинский президент Пётр Порошенко в своём Twitter сообщил, что переехал из здания администрации главы государства в Киеве в офис Блока Петра Порошенко «Солидарность».
Обновлено в 14:57
Футбол

Мусаев: Мамаев знал, что его ждут большие проблемы в случае скандала

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отметил, что полузащитник команды Павел Мамаев был осведомлён о том, что его ждут большие проблемы в случае скандала.
Обновлено в 15:39
Футбол

«Осасуна» вернулась в Примеру спустя два года

В последний раз «Осасуна» играла в высшем дивизионе два год назад – в сезоне-2016/17.
Обновлено в 17:24
Экономика

В России увеличат минимальный размер оплаты труда

Минимальный размер оплаты труда будет увеличен в России в связи с пересмотром потребительской корзины с 1 января 2021 года, сообщил в понедельник глава Минтруда Максим Топилин на Х общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов России.
Обновлено в 06:43
Происшествия

МВД предложило изымать автомобили у пьяных водителей

МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей, сообщили РИА Новости в пресс-центре ведомства.
Обновлено в 07:52
Происшествия

В московском метро задержали ходившего по путям пьяного мужчину

Пьяного мужчину задержали за хождение по путям на фиолетовой линии московского метро, сообщил РБК руководитель пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев.
Обновлено в 12:48
Кино

Чем закончился сериал «Игра престолов»

Сегодня в эфир канала HBO вышел заключительный эпизод одного из самых популярных сериалов современности — «Игры престолов».
Обновлено в 04:13
Происшествия

Переговоры с забравшимся на Эйфелеву башню мужчиной продолжаются

Переговоры с мужчиной, который забрался на Эйфелеву башню во французской столице и отказывается спускаться с неё, продолжаются, передаёт France Info.
Обновлено в 15:41
Общество

Мигрантов научат русскому языку в детских садах

Минпросвещения планирует подготовить воспитателей детских садов к работе с детьми мигрантов и обучению их русскому языку.
Обновлено в 13:47
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено в 08:35
Кино

Финал «Игры престолов» не показали в Китае из-за торговой войны с США

Обновлено в 15:03
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»

«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Политика

Мадуро предложил провести досрочные выборы в парламент Венесуэлы

Обновлено в 16:57
Политика

Глава Минздрава Украины покинула страну после инаугурации Зеленского

Журналисты обнаружили и.о. главы Минздрава Украины Ульяну Супрун в аэропорту Борисполь в Киеве.
Обновлено в 13:41
Общество

Захар Прилепин избил поэта из Владивостока

Обновлено в 06:26
Происшествия

Генконсульство сообщило о смерти ребенка в отеле Хургады

19 мая Генеральное консульство России в Хургаде разместило на своей странице в Фейсбуке рекомендации воздержаться от проживания в гостинице Aladdin Beach Resort (г. Хургада) после случая острого отравления российских граждан и смерти одного ребенка.
Обновлено в 05:57
Транспорт

В России ограничат движение большегрузов по трассам

С 20 мая по 31 августа вступает в силу ограничение по движению большегрузов по федеральным трассам.
Обновлено в 02:36
Политика

Путин помиловал четырех человек

Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании четырех человек, в том числе жителя Харькова, осужденного за кражу.
Обновлено в 11:23
Политика

В «Коммерсанте» объяснили увольнения заказной статьей

Председатель совета директоров «Коммерсанта» Иван Стрешинский рассказал изданию The Bell, что сотрудники издания были уволены из-за подозрения в написании заказной статьи.
Обновлено в 16:58
Наука

Определение эталона килограмма изменится с 20 мая

20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено вчера в 08:09
Политика

Казус на инаугурации: удостоверение президента Зеленского упало на пол

Обновлено в 05:52
Происшествия

В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой

Обновлено в 06:04
Политика

Австрийская партия свободы объявила о выходе из правительства

Министры от Австрийской партии свободы (АПС) объявили о досрочном выходе из коалиционного правительства канцлера Себастьяна Курца.
Обновлено в 16:15
Происшествия

Пожар в автосалоне Кемерова ликвидировали

Пожар в автосалоне Huyndai на проспекте Октябрьском в Кемерове ликвидирован. Ведутся работы по проливке конструкций сгоревшего здания.
Обновлено в 13:25
Политика

Министр обороны Украины «разбомбил» Кремль в фотошопе

Обновлено в 13:12
Общество

Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского

Золотые серьги Елены Зеленской тоже украинского бренда, создавались вручную по эскизу, разработанному специально для супруги шестого президента республики.
Обновлено в 12:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игра престолов
Game of Thrones, сериал, 2011–2019 (18+)
К концу подходит время благоденствия, и лето, длившееся почти десятилетие, угасает. Вокруг средоточия власти Семи королевств, Железного трона, зреет заговор, и в это непростое время король решает искать поддержки у друга юности Эддарда Старка. В мире, где все — от короля до наемника — рвутся к власти, плетут интриги и готовы вонзить нож в спину, есть место и благородству, состраданию и любви. Между тем, никто не замечает пробуждение тьмы из легенд далеко на Севере — и лишь Стена защищает живых к югу от нее.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное