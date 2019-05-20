Кино
Сериал «Игра престолов» завершенРЕН ТВ вчера в 22:42
Завершился показ сериала "Игра престолов". Финальная серия транслировалась сегодня, начиная с 4 утра по московскому времени. Премьера первого сезона состоялась на канале НВО 17 апреля 2011 года.
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Наша Газета (г. Екатеринбург)17 мая в 10:05
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