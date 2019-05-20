Вышел заключительный эпизод «Игры престолов»News.ru 05:17

Телеканал HBO показал последнюю серию «Игры престолов». Восьмой сезон состоял из шести эпизодов. Впервые сериал, созданный по мотивам цикла романов «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина, был показан на экранах в апреле 2011 года.

Наша Газета (г. Екатеринбург)

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