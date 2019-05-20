Кино

Сериал «Игра престолов» завершенРЕН ТВ вчера в 22:42

Завершился показ сериала "Игра престолов". Финальная серия транслировалась сегодня, начиная с 4 утра по московскому времени. Премьера первого сезона состоялась на канале НВО 17 апреля 2011 года.
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Вышла последняя серия «Игры престолов»

ТАСС03:52

Завершен показ сериала «Игра престолов»

Национальная служба новостей03:34

На HBO завершилась «Игра престолов»

Газета.Ruвчера в 22:23

Вышла последняя серия «Игры престолов». Что важно знать

РБК00:54

Телеканал HBO завершил сериал «Игра престолов», который шел 8 лет

Эхо Москвывчера в 23:47

HBO начал показ заключительной серии «Игры престолов»

Ведомости02:59

Синдром «Игры престолов»

Твой Континент18 мая в 04:16
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Политика

Зеленский обратился к жителям Донбасса и Крыма на русском языке

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Верховной рады после вступления в должность сказал, что жители Донбасса и Крыма "не чужие для Украины", и обратился к ним на русском языке.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес

Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо дочери

На редких снимках Лера Кудрявцева закрывала голову дочки смайлами. Но сегодня супруг телезвезды опубликовал кадр, где видно лицо Маши.
Обновлено в 04:00
Политика

Зеленский принес присягу украинскому народу

Избранный президент Украины Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу в зале Верховной рады.
Обновлено в 03:20
Происшествия

В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой

В Башкирии инспектор регионального Роспотребнадзора покончила с собой, предположительно, после выговора от своего непосредственного начальника, сообщает 20 мая РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве региона.
Обновлено в 05:06
Политика

В Кремле оценили третье место России на Евровидении

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал достаточно высоким третье место российского исполнителя Сергея Лазарева на песенном конкурсе Евровидение.
Обновлено в 05:31
Политика

Кличко приехал на велосипеде на инаугурацию Зеленского

Киевский мэр приехал на велосипеде на инаугурацию избранного украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает "112 Украина".
Обновлено в 02:58
Происшествия

Сбербанк прокомментировал сообщения о новых способах мошенничества

Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 04:26
Транспорт

На КАД одну полосу движения перекроют на неделю

Между развязками с Московским и Таллинским шоссе на КАД полностью перекроют одну полосу движения.
Обновлено в 05:22
Футбол

«Краснодар» объявил о трансфере бразильца Кайо

Обновлено в 05:32
Общество

24 мая в Чебоксарах запретят продажу алкоголя

Запрет связан с проведением в школах города Последних звонков 24 мая в Чебоксарах ограничат розничную продажу алкоголя.
Обновлено в 04:54
Происшествия

В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли более 30 человек

Обновлено в 01:00
Экономика

Российская промышленность отказывается от европейского оборудования

Российские предприятия отказываются от закупок оборудования из стран Европы в пользу машин из государств СНГ, Китая и Индии.
Обновлено в 01:30
Происшествия

В работе банкоматов и приложения Альфа-банка произошел сбой

Через мобильное приложение Альфа-банка невозможно провести операции по картам, пожаловались клиенты банка в Twitter.
Обновлено в 03:50
Гаджеты

Huawei продолжит обслуживание своих устройств по всему миру

Китайская телекоммуникационная компания Huawei продолжит предоставление обновлений для системы безопасности своих устройств, реализованных по всему миру, и будет осуществлять их послепродажное обслуживание.
Обновлено в 05:18
Политика

Порошенко, Гройсман и Парубий собрались на экстренную встречу

Депутат Верховной рады Сергей Лещенко сообщил в своем телеграм-канале, что сразу после инаугурации Владимира Зеленского бывший президент Петр Порошенко, глава Верховной рады Андрей Парубий и глава правительства Владимир Гройсман собрались на экстренную встречу.
Обновлено в 04:45
Футбол

«Спартак» и ЦСКА в следующем сезоне сыграют в Лиге Европы

Московские футбольные клубы "Спартак" и ЦСКА потеряли шансы на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, команды сыграют в Лиге Европы.
Обновлено вчера в 11:24
Здоровье

В Конго от Эболы скончались более 1200 человек

Жертвами лихорадки Эбола, вспыхнувшей в июле прошлого года в Демократической Республике Конго, стали более 1200 человек.
Обновлено в 01:18
Политика

Активисты Greenpeace заблокировали штаб-квартиру BP в Лондоне

Активисты международной экологической организации Greenpeace в понедельник забаррикадировали входы в штаб-квартиру нефтегазовой корпорации BP в Лондоне.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Избитый в Магнитогорске журналист умер в больнице

В Магнитогорске журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин, за жизнь которого врачи боролись с конца марта после драки с водителем на дороге, умер.
Обновлено в 02:59
Политика

Зеленский назвал национальную идею Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал национальную идею страны — объединившись, сделать невозможное.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие

Силы ПВО в Хмеймиме отразили атаку боевиков на авиабазу

В Минобороны России сообщили, что боевики 19 мая, в воскресенье, из ракетных систем залпового огня (РСЗО) обстреляли авиабазу Хмеймим, силы ПВО базы отразили атаку.
Обновлено в 04:57
Футбол

Месси в шестой раз забил больше 50 голов за сезон

Обновлено в 02:31
Кино

Эмилия Кларк опубликовала прощание с сериалом «Игра престолов»

Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в популярном американском сериале «Игра престолов», опубликовала прощальный пост в Instagram.
Обновлено в 04:25
Общество

McDonald’s планирует открыть рестораны формата dark kitchen в России

В 2019 году сеть планирует открытие еще около 60 заведений. Суммарный объем инвестиций компании в России составил более 61 млрд рублей.
Обновлено в 04:58
Здоровье

В легочном отделении больницы №20 Красноярска начался ремонт

Обновлено в 01:57
Наука

Пробы древних вулканов раскрыли настоящую тайну Бермудских островов

Долгие годы считалось, что и древние, давно погасшие вулканы, которые некогда подняли со дна Саргассового моря Бермудские острова, действовали под действием мантийных плюмов.
Обновлено в 02:29
Шоу-бизнес

Располневшая Анна Седокова довела себя до голодания

Певица Анна Седокова рассказала, что прибавила 1,5 килограмма.
Обновлено в 02:05
Авто

Новый седан Nissan Sylphy представят в июле

Новый автомобиль выполнен с использованием фирменного языка дизайна Vmotion 2.0 и оснащен технологией Nissan Intelligent Mobility.
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия

Мужчина изрубил тяпкой женщину в подмосковном Домодедове

18 мая на участке дома в садовом некоммерческом товариществе "Северка-2" в Домодедове обнаружили изрубленное тело 46-летней женщины.
Обновлено в 05:31
Политика

В Совфеде оценили решение Зеленского распустить Раду

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в понедельник, 20 мая, оценил решение президента Украины Владимира Зеленского распустить Верховную раду.
Обновлено в 04:51
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Game of Thrones, сериал, 2011–2019 (18+)
К концу подходит время благоденствия, и лето, длившееся почти десятилетие, угасает. Вокруг средоточия власти Семи королевств, Железного трона, зреет заговор, и в это непростое время король решает искать поддержки у друга юности Эддарда Старка. В мире, где все — от короля до наемника — рвутся к власти, плетут интриги и готовы вонзить нож в спину, есть место и благородству, состраданию и любви. Между тем, никто не замечает пробуждение тьмы из легенд далеко на Севере — и лишь Стена защищает живых к югу от нее.
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