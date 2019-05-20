Кино
Сериал «Игра престолов» завершенРЕН ТВ вчера в 22:42
Завершился показ сериала "Игра престолов". Финальная серия транслировалась сегодня, начиная с 4 утра по московскому времени. Премьера первого сезона состоялась на канале НВО 17 апреля 2011 года.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 05:36, Ашберн
Политика
Зеленский обратился к жителям Донбасса и Крыма на русском языке
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Верховной рады после вступления в должность сказал, что жители Донбасса и Крыма "не чужие для Украины", и обратился к ним на русском языке.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес
Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо дочери
На редких снимках Лера Кудрявцева закрывала голову дочки смайлами. Но сегодня супруг телезвезды опубликовал кадр, где видно лицо Маши.
Обновлено в 04:00
Политика
Зеленский принес присягу украинскому народу
Избранный президент Украины Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу в зале Верховной рады.
Обновлено в 03:20
Происшествия
В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой
В Башкирии инспектор регионального Роспотребнадзора покончила с собой, предположительно, после выговора от своего непосредственного начальника, сообщает 20 мая РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве региона.
Обновлено в 05:06
Политика
В Кремле оценили третье место России на Евровидении
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал достаточно высоким третье место российского исполнителя Сергея Лазарева на песенном конкурсе Евровидение.
Обновлено в 05:31
Политика
Кличко приехал на велосипеде на инаугурацию Зеленского
Киевский мэр приехал на велосипеде на инаугурацию избранного украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает "112 Украина".
Обновлено в 02:58
Происшествия
Сбербанк прокомментировал сообщения о новых способах мошенничества
Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 04:26
Транспорт
На КАД одну полосу движения перекроют на неделю
Между развязками с Московским и Таллинским шоссе на КАД полностью перекроют одну полосу движения.
Обновлено в 05:22
Футбол
«Краснодар» объявил о трансфере бразильца Кайо
Обновлено в 05:32
Общество
24 мая в Чебоксарах запретят продажу алкоголя
Запрет связан с проведением в школах города Последних звонков 24 мая в Чебоксарах ограничат розничную продажу алкоголя.
Обновлено в 04:54
Экономика
Российская промышленность отказывается от европейского оборудования
Российские предприятия отказываются от закупок оборудования из стран Европы в пользу машин из государств СНГ, Китая и Индии.
Обновлено в 01:30
Происшествия
В работе банкоматов и приложения Альфа-банка произошел сбой
Через мобильное приложение Альфа-банка невозможно провести операции по картам, пожаловались клиенты банка в Twitter.
Обновлено в 03:50
Гаджеты
Huawei продолжит обслуживание своих устройств по всему миру
Китайская телекоммуникационная компания Huawei продолжит предоставление обновлений для системы безопасности своих устройств, реализованных по всему миру, и будет осуществлять их послепродажное обслуживание.
Обновлено в 05:18
Политика
Порошенко, Гройсман и Парубий собрались на экстренную встречу
Депутат Верховной рады Сергей Лещенко сообщил в своем телеграм-канале, что сразу после инаугурации Владимира Зеленского бывший президент Петр Порошенко, глава Верховной рады Андрей Парубий и глава правительства Владимир Гройсман собрались на экстренную встречу.
Обновлено в 04:45
Футбол
«Спартак» и ЦСКА в следующем сезоне сыграют в Лиге Европы
Московские футбольные клубы "Спартак" и ЦСКА потеряли шансы на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, команды сыграют в Лиге Европы.
Обновлено вчера в 11:24
Здоровье
В Конго от Эболы скончались более 1200 человек
Жертвами лихорадки Эбола, вспыхнувшей в июле прошлого года в Демократической Республике Конго, стали более 1200 человек.
Обновлено в 01:18
Политика
Активисты Greenpeace заблокировали штаб-квартиру BP в Лондоне
Активисты международной экологической организации Greenpeace в понедельник забаррикадировали входы в штаб-квартиру нефтегазовой корпорации BP в Лондоне.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Избитый в Магнитогорске журналист умер в больнице
В Магнитогорске журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин, за жизнь которого врачи боролись с конца марта после драки с водителем на дороге, умер.
Обновлено в 02:59
Политика
Зеленский назвал национальную идею Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назвал национальную идею страны — объединившись, сделать невозможное.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие
Силы ПВО в Хмеймиме отразили атаку боевиков на авиабазу
В Минобороны России сообщили, что боевики 19 мая, в воскресенье, из ракетных систем залпового огня (РСЗО) обстреляли авиабазу Хмеймим, силы ПВО базы отразили атаку.
Обновлено в 04:57
Футбол
Месси в шестой раз забил больше 50 голов за сезон
Обновлено в 02:31
Кино
Эмилия Кларк опубликовала прощание с сериалом «Игра престолов»
Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в популярном американском сериале «Игра престолов», опубликовала прощальный пост в Instagram.
Обновлено в 04:25
Общество
McDonald’s планирует открыть рестораны формата dark kitchen в России
В 2019 году сеть планирует открытие еще около 60 заведений. Суммарный объем инвестиций компании в России составил более 61 млрд рублей.
Обновлено в 04:58
Здоровье
В легочном отделении больницы №20 Красноярска начался ремонт
Обновлено в 01:57
Наука
Пробы древних вулканов раскрыли настоящую тайну Бермудских островов
Долгие годы считалось, что и древние, давно погасшие вулканы, которые некогда подняли со дна Саргассового моря Бермудские острова, действовали под действием мантийных плюмов.
Обновлено в 02:29
Шоу-бизнес
Располневшая Анна Седокова довела себя до голодания
Певица Анна Седокова рассказала, что прибавила 1,5 килограмма.
Обновлено в 02:05
Авто
Новый седан Nissan Sylphy представят в июле
Новый автомобиль выполнен с использованием фирменного языка дизайна Vmotion 2.0 и оснащен технологией Nissan Intelligent Mobility.
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия
Мужчина изрубил тяпкой женщину в подмосковном Домодедове
18 мая на участке дома в садовом некоммерческом товариществе "Северка-2" в Домодедове обнаружили изрубленное тело 46-летней женщины.
Обновлено в 05:31
Политика
В Совфеде оценили решение Зеленского распустить Раду
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в понедельник, 20 мая, оценил решение президента Украины Владимира Зеленского распустить Верховную раду.
Обновлено в 04:51