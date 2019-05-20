Кино
Вышла последняя серия «Игры престолов»Lenta.ru 01:16
6. Сериал все равно побил рекорд по просмотрам Несмотря на шквал критики, «Игра престолов» один за другим бьет рекорды: пятая серия восьмого сезона стала самой просматриваемой в истории сериалов.
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Политика
Во время инаугурации Зеленский распустил Раду
Обновлено в 04:01
Общество
В Челябинске после протестов отложили строительство часовни
В Челябинске часовня пока не появится в сквере возле Южно-Уральского государственного университета.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Бывший зять Шакро Молодого обложил данью заключенных по всей России
Бывший зять главного криминального авторитета России Захария Калашова (Шакро Молодой) Реваз Кахманов (Резо Лоткинский) обложил данью наиболее обеспеченных заключенных в тюрьмах нескольких регионов России.
Обновлено в 04:25
Наука
Первая практика ускорила сокращение теломер врачей в шесть раз
Обновлено 18 мая в 04:23
Политика
Зеленский во время инаугурации заговорил по-русски
Во время инаугурации избранный президент Украины Владимир Зеленский сказал несколько предложений на русском языке, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 04:34
Происшествия
Защита Кокорина обжаловала приговор
Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал РИА Новости, что Александр Кокорин, по словам футболиста, в случае если апелляционная инстанция оставит приговор в силе, хотел бы отбывать наказание в Белгородской области, откуда он родом.
Обновлено в 05:32
Общество
Глава Рособрнадзора призвал не покупать у мошенников задания ЕГЭ
Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов призвал родителей и участников единого госэкзамена (ЕГЭ) не покупать экзаменационные задания у мошенников, отметив, что ведомство не допускает их утечки.
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес
Почему дочка Алсу может пропустить повторный финал «Голоса»
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, ставшая объектом травли после победы на детском "Голосе", может не принять участие в дополнительном этапе конкурса.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено в 06:50
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие
Силы ПВО в Хмеймиме отразили атаку боевиков на авиабазу
В Минобороны России сообщили, что боевики 19 мая, в воскресенье, из ракетных систем залпового огня (РСЗО) обстреляли авиабазу Хмеймим, силы ПВО базы отразили атаку.
Обновлено в 04:57
Происшествия
В работе Альфа-банка произошел сбой
Чаще всего пользователей беспокоили трудности со входом в мобильное приложение (65%). Еще 18% сообщили о сбое всех сервисов.
Обновлено в 05:49
Игры
Blizzard хочет выпустить на Nintendo Switch больше своих игр
Трудно представить, какие из текущих игр Blizzard Entertainment могут подойти Nintendo Switch.
Обновлено в 06:08
Происшествия
СК завел дело после избиения подростка в Новосибирске
Обновлено в 05:33
Музыка
Продюсер Дробыш высказался против двойных стандартов на «Евровидении»
Заметим, что музыкант продвигал участницу от Белоруссии, 16-летнюю певицу Зену, а за день до конкурса выяснилось, что страна-соседка России не сможет принять участие в голосовании из-за громкого скандала с якобы обнародованными результатами решения профессионального жюри.
Обновлено в 03:09
Политика
Песков прокомментировал работу полиции по борьбе с коррупцией
Сотрудники ФСБ в результате изъяли крупную сумму денег, ювелирные украшения и коллекцию роскошных часов.
Обновлено в 05:20
Космос
Ученые рассказали, как можно сдвинуть Землю с ее орбиты и зачем это надо
В китайском научно-фантастическом фильме «Блуждающая земля», вышедшем недавно на Netflix, человечество пытается изменить орбиту Земли, используя огромные двигатели, чтобы избежать растущего Солнца и предотвратить столкновение с Юпитером.
Обновлено 17 мая в 10:35
Футбол
КДК РФС оставил в силе красную карточку Бикфалви
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на основании заключения экспертно-судейской комиссии оставил в силе красную карточку полузащитника екатеринбургского "Урала" Эрика Бикфалви, он пропустит финал Кубка России, сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:00
Кино
В финале «Игры престолов» обнаружили киноляп
В последнем эпизоде финального сезона сериала «Игра престолов» в кадр попали две пластиковые бутылки.
Обновлено в 03:09
Здоровье
ФАС поддержала продажу крепкого алкоголя с 21 года
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит рисков в случае принятия законопроекта о запрете на продажу крепкой алкогольной продукции (более 16,5%) лицам младше 21 года.
Обновлено в 05:00
Авто
Обновленная Skoda Superb получит версию Scout
Чешская компания готовит внедорожную версию Superb Scout на базе универсала, которая в стандартном исполнении получит полный привод, включающийся автоматически.
Обновлено в 04:05
Футбол
Роналду случайно ударил чемпионским Кубком сына
Обновлено в 05:40
Общество
Захар Прилепин избил поэта из Владивостока
Российский писатель Захар Прилепин избил поэта Спартака Голикова.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Омбудсмен Мерзлякова назвала положительное последствие битвы за сквер
Напомним, протестные акции в сквере около Драмтеатра в Екатеринбурге продолжались шесть дней.
Обновлено в 05:19
Политика
Песков отреагировал на скандал с националистами в Австрии
Россия не имеет никакого отношения к скандалу с лидером Австрийской партии свободы Хайнцем-Кристианом Штрахе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:54
Политика
Зеленский начал свою инаугурационную речь с шутки
Новый президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление в качестве гаранта соблюдения положений конституции с небольшой шутки.
Обновлено в 04:16
Экономика
Производство золота в России в январе-марте выросло на 12,6%
Объем производства золота в России в январе-марте составил 58,12 тонны, что на 12,6% выше прошлогоднего показателя, сообщает Минфин.
Обновлено в 06:47
Авто
В Калининграде стартовало производство Ford F-Max
На Калининградском заводе «Автотор» приступили к сборке «Лучшего грузовика 2019 года» – Ford F-Max.
Обновлено в 04:58