Вышла последняя серия «Игры престолов»Lenta.ru 01:16

6. Сериал все равно побил рекорд по просмотрам Несмотря на шквал критики, «Игра престолов» один за другим бьет рекорды: пятая серия восьмого сезона стала самой просматриваемой в истории сериалов.

Общество В Челябинске после протестов отложили строительство часовни В Челябинске часовня пока не появится в сквере возле Южно-Уральского государственного университета.

Происшествия Бывший зять Шакро Молодого обложил данью заключенных по всей России Бывший зять главного криминального авторитета России Захария Калашова (Шакро Молодой) Реваз Кахманов (Резо Лоткинский) обложил данью наиболее обеспеченных заключенных в тюрьмах нескольких регионов России.

Политика Зеленский во время инаугурации заговорил по-русски Во время инаугурации избранный президент Украины Владимир Зеленский сказал несколько предложений на русском языке, сообщает «Московский комсомолец».

Происшествия Защита Кокорина обжаловала приговор Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал РИА Новости, что Александр Кокорин, по словам футболиста, в случае если апелляционная инстанция оставит приговор в силе, хотел бы отбывать наказание в Белгородской области, откуда он родом.

Общество Глава Рособрнадзора призвал не покупать у мошенников задания ЕГЭ Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов призвал родителей и участников единого госэкзамена (ЕГЭ) не покупать экзаменационные задания у мошенников, отметив, что ведомство не допускает их утечки.

Шоу-бизнес Почему дочка Алсу может пропустить повторный финал «Голоса» Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, ставшая объектом травли после победы на детском "Голосе", может не принять участие в дополнительном этапе конкурса.

Происшествия Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.

Политика Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Армия и оружие Силы ПВО в Хмеймиме отразили атаку боевиков на авиабазу В Минобороны России сообщили, что боевики 19 мая, в воскресенье, из ракетных систем залпового огня (РСЗО) обстреляли авиабазу Хмеймим, силы ПВО базы отразили атаку.

Происшествия В работе Альфа-банка произошел сбой Чаще всего пользователей беспокоили трудности со входом в мобильное приложение (65%). Еще 18% сообщили о сбое всех сервисов.

Игры Blizzard хочет выпустить на Nintendo Switch больше своих игр Трудно представить, какие из текущих игр Blizzard Entertainment могут подойти Nintendo Switch.

Музыка Продюсер Дробыш высказался против двойных стандартов на «Евровидении» Заметим, что музыкант продвигал участницу от Белоруссии, 16-летнюю певицу Зену, а за день до конкурса выяснилось, что страна-соседка России не сможет принять участие в голосовании из-за громкого скандала с якобы обнародованными результатами решения профессионального жюри.

Политика Песков прокомментировал работу полиции по борьбе с коррупцией Сотрудники ФСБ в результате изъяли крупную сумму денег, ювелирные украшения и коллекцию роскошных часов.

Космос Ученые рассказали, как можно сдвинуть Землю с ее орбиты и зачем это надо В китайском научно-фантастическом фильме «Блуждающая земля», вышедшем недавно на Netflix, человечество пытается изменить орбиту Земли, используя огромные двигатели, чтобы избежать растущего Солнца и предотвратить столкновение с Юпитером.

Футбол КДК РФС оставил в силе красную карточку Бикфалви Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на основании заключения экспертно-судейской комиссии оставил в силе красную карточку полузащитника екатеринбургского "Урала" Эрика Бикфалви, он пропустит финал Кубка России, сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Кино В финале «Игры престолов» обнаружили киноляп В последнем эпизоде финального сезона сериала «Игра престолов» в кадр попали две пластиковые бутылки.

Здоровье ФАС поддержала продажу крепкого алкоголя с 21 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит рисков в случае принятия законопроекта о запрете на продажу крепкой алкогольной продукции (более 16,5%) лицам младше 21 года.

Авто Обновленная Skoda Superb получит версию Scout Чешская компания готовит внедорожную версию Superb Scout на базе универсала, которая в стандартном исполнении получит полный привод, включающийся автоматически.

Общество Захар Прилепин избил поэта из Владивостока Российский писатель Захар Прилепин избил поэта Спартака Голикова.

Происшествия Омбудсмен Мерзлякова назвала положительное последствие битвы за сквер Напомним, протестные акции в сквере около Драмтеатра в Екатеринбурге продолжались шесть дней.

Политика Песков отреагировал на скандал с националистами в Австрии Россия не имеет никакого отношения к скандалу с лидером Австрийской партии свободы Хайнцем-Кристианом Штрахе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Политика Зеленский начал свою инаугурационную речь с шутки Новый президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление в качестве гаранта соблюдения положений конституции с небольшой шутки.

Экономика Производство золота в России в январе-марте выросло на 12,6% Объем производства золота в России в январе-марте составил 58,12 тонны, что на 12,6% выше прошлогоднего показателя, сообщает Минфин.