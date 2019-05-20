Кино

Вышла последняя серия «Игры престолов»Lenta.ru 01:16

6. Сериал все равно побил рекорд по просмотрам Несмотря на шквал критики, «Игра престолов» один за другим бьет рекорды: пятая серия восьмого сезона стала самой просматриваемой в истории сериалов.
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Вышла последняя серия «Игры престолов»

ТАСС03:52

Аналитики оценили влияние «Игры престолов» на соцсети

РБК05:47

«Игра престолов» заканчивается печально (скандально)

Страницы Воронежской культуры18 мая в 03:15

Телеканал HBO завершил сериал «Игра престолов», который шел 8 лет

Эхо Москвывчера в 23:47

На HBO завершилась «Игра престолов»

Газета.Ruвчера в 22:23

HBO начал показ заключительной серии «Игры престолов»

Ведомости02:59

Синдром «Игры престолов»

Твой Континент18 мая в 04:16
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Политика

Во время инаугурации Зеленский распустил Раду

Обновлено в 04:01
Общество

В Челябинске после протестов отложили строительство часовни

В Челябинске часовня пока не появится в сквере возле Южно-Уральского государственного университета.
Обновлено в 03:09
Происшествия

Бывший зять Шакро Молодого обложил данью заключенных по всей России

Бывший зять главного криминального авторитета России Захария Калашова (Шакро Молодой) Реваз Кахманов (Резо Лоткинский) обложил данью наиболее обеспеченных заключенных в тюрьмах нескольких регионов России.
Обновлено в 04:25
Наука

Первая практика ускорила сокращение теломер врачей в шесть раз

Обновлено 18 мая в 04:23
Политика

Зеленский во время инаугурации заговорил по-русски

Во время инаугурации избранный президент Украины Владимир Зеленский сказал несколько предложений на русском языке, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 04:34
Происшествия

Защита Кокорина обжаловала приговор

Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал РИА Новости, что Александр Кокорин, по словам футболиста, в случае если апелляционная инстанция оставит приговор в силе, хотел бы отбывать наказание в Белгородской области, откуда он родом.
Обновлено в 05:32
Общество

Глава Рособрнадзора призвал не покупать у мошенников задания ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов призвал родителей и участников единого госэкзамена (ЕГЭ) не покупать экзаменационные задания у мошенников, отметив, что ведомство не допускает их утечки.
Обновлено в 04:43
Происшествия

Тройное убийство: в Оренбурге убиты коммерсант, его жена и водитель

Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес

Почему дочка Алсу может пропустить повторный финал «Голоса»

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, ставшая объектом травли после победы на детском "Голосе", может не принять участие в дополнительном этапе конкурса.
Обновлено в 06:40
Происшествия

Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено в 06:50
Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие

Силы ПВО в Хмеймиме отразили атаку боевиков на авиабазу

В Минобороны России сообщили, что боевики 19 мая, в воскресенье, из ракетных систем залпового огня (РСЗО) обстреляли авиабазу Хмеймим, силы ПВО базы отразили атаку.
Обновлено в 04:57
Происшествия

В работе Альфа-банка произошел сбой

Чаще всего пользователей беспокоили трудности со входом в мобильное приложение (65%). Еще 18% сообщили о сбое всех сервисов.
Обновлено в 05:49
Игры

Blizzard хочет выпустить на Nintendo Switch больше своих игр

Трудно представить, какие из текущих игр Blizzard Entertainment могут подойти Nintendo Switch.
Обновлено в 06:08
Происшествия

В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли более 30 человек

Обновлено в 01:00
Происшествия

СК завел дело после избиения подростка в Новосибирске

Обновлено в 05:33
Музыка

Продюсер Дробыш высказался против двойных стандартов на «Евровидении»

Заметим, что музыкант продвигал участницу от Белоруссии, 16-летнюю певицу Зену, а за день до конкурса выяснилось, что страна-соседка России не сможет принять участие в голосовании из-за громкого скандала с якобы обнародованными результатами решения профессионального жюри.
Обновлено в 03:09
Политика

Песков прокомментировал работу полиции по борьбе с коррупцией

Сотрудники ФСБ в результате изъяли крупную сумму денег, ювелирные украшения и коллекцию роскошных часов.
Обновлено в 05:20
Космос

Ученые рассказали, как можно сдвинуть Землю с ее орбиты и зачем это надо

В китайском научно-фантастическом фильме «Блуждающая земля», вышедшем недавно на Netflix, человечество пытается изменить орбиту Земли, используя огромные двигатели, чтобы избежать растущего Солнца и предотвратить столкновение с Юпитером.
Обновлено 17 мая в 10:35
Футбол

КДК РФС оставил в силе красную карточку Бикфалви

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на основании заключения экспертно-судейской комиссии оставил в силе красную карточку полузащитника екатеринбургского "Урала" Эрика Бикфалви, он пропустит финал Кубка России, сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:00
Кино

В финале «Игры престолов» обнаружили киноляп

В последнем эпизоде финального сезона сериала «Игра престолов» в кадр попали две пластиковые бутылки.
Обновлено в 03:09
Здоровье

ФАС поддержала продажу крепкого алкоголя с 21 года

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит рисков в случае принятия законопроекта о запрете на продажу крепкой алкогольной продукции (более 16,5%) лицам младше 21 года.
Обновлено в 05:00
Авто

Обновленная Skoda Superb получит версию Scout

Чешская компания готовит внедорожную версию Superb Scout на базе универсала, которая в стандартном исполнении получит полный привод, включающийся автоматически.
Обновлено в 04:05
Футбол

Роналду случайно ударил чемпионским Кубком сына

Обновлено в 05:40
Общество

Захар Прилепин избил поэта из Владивостока

Российский писатель Захар Прилепин избил поэта Спартака Голикова.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Омбудсмен Мерзлякова назвала положительное последствие битвы за сквер

Напомним, протестные акции в сквере около Драмтеатра в Екатеринбурге продолжались шесть дней.
Обновлено в 05:19
Политика

Песков отреагировал на скандал с националистами в Австрии

Россия не имеет никакого отношения к скандалу с лидером Австрийской партии свободы Хайнцем-Кристианом Штрахе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:54
Политика

Зеленский начал свою инаугурационную речь с шутки

Новый президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление в качестве гаранта соблюдения положений конституции с небольшой шутки.
Обновлено в 04:16
Экономика

Производство золота в России в январе-марте выросло на 12,6%

Объем производства золота в России в январе-марте составил 58,12 тонны, что на 12,6% выше прошлогоднего показателя, сообщает Минфин.
Обновлено в 06:47
Авто

В Калининграде стартовало производство Ford F-Max

На Калининградском заводе «Автотор» приступили к сборке «Лучшего грузовика 2019 года» – Ford F-Max.
Обновлено в 04:58
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К концу подходит время благоденствия, и лето, длившееся почти десятилетие, угасает. Вокруг средоточия власти Семи королевств, Железного трона, зреет заговор, и в это непростое время король решает искать поддержки у друга юности Эддарда Старка. В мире, где все — от короля до наемника — рвутся к власти, плетут интриги и готовы вонзить нож в спину, есть место и благородству, состраданию и любви. Между тем, никто не замечает пробуждение тьмы из легенд далеко на Севере — и лишь Стена защищает живых к югу от нее.
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