Кино

Вышла последняя серия «Игры престолов»Lenta.ru 01:16

6. Сериал все равно побил рекорд по просмотрам Несмотря на шквал критики, «Игра престолов» один за другим бьет рекорды: пятая серия восьмого сезона стала самой просматриваемой в истории сериалов.
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Финал «Игры престолов» установил рекорд

Газета.Ru17:38

Синдром «Игры престолов»

Твой Континент18 мая в 04:16

Финал «Игры престолов» установил новый рекорд просмотров в США

РИА Новости15:48

СМИ: последнюю серию «Игры престолов» посмотрели рекордные 19,3 млн человек

ТАСС16:35

СМИ: Финал «Игры престолов» в США посмотрели более 19 млн зрителей

RT на русском16:01

Финальная серия «Игры престолов» побила рекорды по просмотрам

РБК16:07

Новый рекорд просмотров сериала «Игры престолов» установлен в США

Эхо Москвы18:04
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 22:24, Ашберн
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено в 08:35
Энергетика

Россия увеличила поставки нефти в США

В марте в Caracas Capital рассказали, что Россия резко нарастила поставки нефти и нефтепродуктов в США, их уровень вырос до максимума с 2011 года и составил 3,19 млн барр.
Обновлено в 19:43
Музыка

Гагарина оправдала промахи дочери Алсу на «Голос. Дети»

Обновлено в 15:02
Происшествия

В Оренбурге найдены убитыми бизнесмен, его жена и водитель

В Оренбурге возбуждено уголовное об убийстве по факту обнаружения в жилом доме в поселке Ростоши тел директора коммерческой организации, его супруги и водителя.
Обновлено в 06:35
Футбол

Де Лигт перейдет в «Барселону» за 74 млн евро

По данным источника, каталонцы договорились о трансфере голландца за 74 миллиона евро.
Обновлено в 21:56
Музыка

Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»

Обновлено в 08:54
Экономика

Эксперты Avito выяснили, где в России продаются самые дешевые велосипеды

Велосипед в России за год стал на 3,3% доступнее, сейчас его средняя стоимость составляет 12,15 тысячи рублей, выяснили эксперты сервиса объявлений Avito в преддверии Всемирного дня велосипеда, отмечаемого 3 июня.
Обновлено в 20:16
Политика

Абхазская оппозиция объявила бессрочную акцию протеста

Обновлено в 20:03
Авто

Новые ЗИЛ-133 выставили на продажу

Абсолютно "новые" трёхосные ЗИЛ-133ГЯ, которые прекратили выпускать в 1999 году, вновь появились в продаже.
Обновлено в 22:05
Общество

Мигрантов научат русскому языку в детских садах

Минпросвещения планирует подготовить воспитателей детских садов к работе с детьми мигрантов и обучению их русскому языку.
Обновлено в 13:47
Общество

Утрамбуют высотками: на месте ветхих домов и промзон в Барнауле построят жилые кварталы

Обновлено в 20:18
Футбол

Тотти вошел в Зал славы итальянского футбола

Знаменитый бывший капитан "Ромы" Франческо Тотти включен в Зал славы итальянского футбола, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 22:00
Транспорт

В России планируют начать мониторить дороги с помощью дронов

Обновлено в 20:49
Происшествия

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Политика

В США разрешили Huawei временно возобновить деятельность

Министерство торговли США выдало китайскому производителю телекоммуникационного оборудования Huawei временную лицензию, разрешающую обеспечивать обслуживание сетей и мобильных устройств в Соединенных Штатах, говорится в официальном сообщении ведомства.
Обновлено в 19:49
Политика

На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено в 15:46
Кино

Эмилия Кларк трогательно попрощалась с «Игрой престолов»

Британская актриса театра и кино Эмилия Кларк, запомнившаяся многочисленным зрителям исполнением роли Дейенерис Таргариен в фэнтезийной драме «Игра престолов», трогательно попрощалась с культовым сериалом.
Обновлено в 04:34
Армия и оружие

Ракету комплекса С-125 использовали для удара по наземной цели в Ливии

В Ливии для ударов по наземным целям вновь стали применять ракеты комплекса противовоздушной обороны С-125.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву

Позднее адвокат Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что и его защита обжаловала приговор.
Обновлено в 05:48
Происшествия

Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове

Обновлено в 09:39
Политика

Почему Запад не любит Россию, объяснили в Чехии

Чешский журналист Йиржи Кобза рассказал, почему западные страны не любят Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:33
Политика

Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского

Читайте материал "Зеленский дал знак Коломойскому, став президентом Украины"
Обновлено в 12:37
Происшествия

В США потерпел крушение самолет морской пехоты

Обновлено в 20:58
Общество

Три завещания певицы Ареты Франклин обнаружили в США

Обновлено в 21:55
Политика

Лавров оценил слова Зеленского о языковом расколе на Украине

Слова нового украинского президента Владимира Зеленского о преодолении языкового раскола должны распространяться и на религиозную сферу, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Обновлено в 11:23
Хоккей

На чемпионате мира по хоккею определились все четвертьфиналисты

На чемпионате мира по хоккею в Словакии определились все участники четвертьфинальной стадии.
Обновлено в 14:45
Происшествия

Пожар на складе пиломатериалов в Томске потушен спустя 17 часов

Крупный пожар на складе пиломатериалов на севере Томска полностью ликвидирован спустя почти 17 часов; в тушении пожара были задействованы 28 единиц техники, пожарный поезд, катер Томской судоходной компании и 86 человек, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено в 21:37
Авто

Разгон 1000-сильного гибрида Ferrari сняли на видео

Пользователь YouTube Emanuele T. снял на видео прототип нового гибрида Ferrari, который публике покажут в конце этого месяца.
Обновлено в 10:11
Экономика

Средняя зарплата в Москве превысила 85 тыс. рублей

Средняя зарплата до вычета налогов в Москве составила 86,83 тыс. рублей в I квартале текущего года, что на 9,5% выше показателя прошлого года, сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.
Обновлено в 10:51
Футбол

«Рубин» и «Анжи» не выявили победителя в матче чемпионата России

Матчем в Казани между местным "Рубином" и махачкалинским "Анжи" завершилась программа 29-го тура чемпионат России по футболу.
Обновлено в 13:52
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К концу подходит время благоденствия, и лето, длившееся почти десятилетие, угасает. Вокруг средоточия власти Семи королевств, Железного трона, зреет заговор, и в это непростое время король решает искать поддержки у друга юности Эддарда Старка. В мире, где все — от короля до наемника — рвутся к власти, плетут интриги и готовы вонзить нож в спину, есть место и благородству, состраданию и любви. Между тем, никто не замечает пробуждение тьмы из легенд далеко на Севере — и лишь Стена защищает живых к югу от нее.
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