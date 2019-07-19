Политика
Вышинского и Сенцова предложили освободить одновременноLenta.ru 16:03
Киев готов освободить руководителя портала РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского, если российская сторона освободит осужденного украинского кинорежиссера Олега Сенцова. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.
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Политика
Госдума уточнила определение шпионских устройств
Госдума в ходе пленарного заседания в четверг приняла в третьем чтении законопроекты, которые разъясняют понятие «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации».
Обновлено в 07:24
Армия и оружие
Индия назвала условие закупки истребителя Су-57
Обновлено в 19:31
Энергетика
Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe
Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
Обновлено в 18:10
Футбол
Кокорина и Мамаева отправили в штрафной изолятор
Заключенные в колонии футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попали в штрафной изолятор.
Обновлено вчера в 08:05
Политика
«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа
Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено в 15:48
Происшествия
В Японии при пожаре на студии аниме погибли более 30 человек
Спасатели извлекли тела 33 человек из сгоревшей студии аниме Kyoto Animation в Японии, сообщает телеканал NHK со ссылкой на пожарных.
Обновлено в 10:16
Футбол
Лига Европы. Определился соперник тульского «Арсенала»
Определился соперник тульского "Арсенала" по второму отборочному кругу турнира. Им стал азербайджанский клуб "Нефтчи".
Обновлено в 16:50
Культура
Инна Чурикова госпитализирована после падения со сцены
Чуриковой стало плохо прямо во время спектакля «Старя дева» в театре «Русская песня».
Обновлено в 16:41
Экономика
Путин подписал поправки в федеральный бюджет на 2019 год
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в федеральный бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.
Обновлено в 14:13
Здоровье
Минздрав разъяснил право россиян на ввоз незарегистрированных лекарств
Пресс-служба министерства здравоохранения РФ дала разъяснения по поводу прав россиян на ввоз незарегистрированных лекарственных препаратов из-за границы.
Обновлено в 14:15
Авто
Глава «Соллерс» рассказал про новые УАЗы и «Русский Прадо»
Обновлено в 04:58
Политика
Трамп обсудил с премьером Нидерландов авиакатастрофу MH17
Американский президент Дональд Трамп и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провели беседу по поводу расследования катастрофы малайзийского Boeing в 2014 году.
Обновлено в 20:24
Общество
В России выросла убыль населения
Естественная убыль населения России за пять месяцев 2019 года составила 180,4 тысячи человек.
Обновлено вчера в 05:36
Гаджеты
Одноплатный ПК Raspberry Pi 4 очень быстро нагревается
Обновлено в 16:14
Шоу-бизнес
Ее схватили за шею: Олешко оправдал агрессивную Ротару
"Одному зрителю, который на сцене практически схватил ее за шею, чтобы поцеловать, она просто не позволила это сделать", - цитирует издание "7 дней" Олешко, в этот момент находившегося рядом с Ротару.
Обновлено в 09:18
Недвижимость
Путин предложил субсидировать из бюджета первый взнос по ипотеке
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по субсидированию гражданам из бюджетных средств первоначального взноса по ипотеке или компенсации процентной ставки.
Обновлено в 19:21
Общество
Instagram перестал показывать лайки
Обновлено в 12:20
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают страховые пенсии в августе
В начале августа работавшим в прошлом году пенсионерам беззаявительно перерасчитают страховые пенсии.
Обновлено в 09:00
Футбол
УЕФА отстранил клуб из Бельгии от участия в Лиге Европы
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил бельгийский клуб «Мехелен» от участия в Лиге Европы.
Обновлено в 17:45
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала сохранять антироссийские санкции
Евросоюз не должен отказываться от санкций в отношении России, заявила в интервью итальянской газете La Repubblica новый председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
Обновлено в 20:28
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.
Обновлено вчера в 22:08
Кино
Хавьер Бардем может сыграть короля Тритона в ремейке «Русалочки»
Обновлено в 07:00
Авто
Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров
Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие
НАТО пообещало запустить тысячи гиперзвуковых ракет
В 2030 году более 80 процентов боевого порядка НАТО будут представлять истребители четвертого поколения, передает Jane's 360 со ссылкой на заявление вице-маршала Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании Саймона Рошеля.
Обновлено в 17:02
Гаджеты
Пользователи iPhone все чаще стали переходить на Android-смартфоны
Отмечается, что в июне 2019 года 18% владельцев iPhone (включая 26% владельцев iPhone X) поменяли свои смартфоны на продукцию Samsung.
Обновлено в 10:50
Наука
Ученые назвали новую причину инфарктов и инсультов
Ученые провели масштабное исследование, проанализировав 36 миллионов показаний артериального давления у 1,3 миллиона пациентов больниц с 2007 по 2016 годы.
Обновлено в 19:08