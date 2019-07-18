Политика

Офис Зеленского предложил одновременно освободить Сенцова и ВышинскогоRT на русском вчера в 16:00

Юлия Мендель, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, сообщила, что в офисе главы государства предлагают освободить осуждённого за терроризм Олега Сенцова одновременно с главой портала «РИА Новости Украина» Кириллом Вышинским.
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Администрация Зеленского предлагает России одновременно освободить журналиста К. Вышинского и режиссёра О. Сенцова

Эхо Москвы01:15

Украина предложила России одновременно освободить Вышинского и Сенцова

Коммерсантъвчера в 16:40

Администрация Зеленского предложила одновременно освободить Вышинского и Сенцова

Дождьвчера в 15:34

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В Офисе Зеленского предложили, чтобы одновременно с Вышинским освободили Сенцова

ТАССвчера в 15:44

Офис Зеленского предложил одновременно освободить Сенцова и Вышинского

RT на русскомвчера в 16:00

Украина предложила России одновременно освободить Вышинского и Сенцова

РИА Новостивчера в 15:32
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 01:39, Вашингтон
Общество

СМИ узнали о планах ФСБ получить право отменять авиарейсы за границу

Если компания нарушит такой порядок проверок повторно, то ее смогут лишить прав на выполнение международных полетов на месяц, если допустить три нарушения и более — у нее отзовут лицензию не менее чем на год.
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После инцидента с Boeing в Шереметьево госпитализировали двух человек

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Жителям Иркутской области начнут выдавать жилищные сертификаты

Жителям Иркутской области, которые из-за паводка остались без крыши над головой, с 19 июля начнут выдавать жилищные сертификаты.
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Пользователи стали чаще заменять свои iPhone на Android-смартфоны

Владельцы смартфонов все чаще начали заменять свои iPhone на Android-устройства. Об этом сообщают специалисты сервиса BankMyCell.
Обновлено вчера в 16:22
Культура

Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии

Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
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Футбол

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Обновлено вчера в 15:12
Политика

Порошенко не пустили в зал Европарламента

Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Энергетика

Госдума одобрила законопроект о ценах на бензин

Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании цен на бензин и дизельное топливо.
Обновлено вчера в 08:13
Политика

Грузины высмеяли уволенного гендиректора «Рустави 2»

Увольнение гендиректора телеканала «Рустави 2» Ники Гварамии высмеяли пользователи сети в комментариях на Facebook-странице издания Sputnik Georgia.
Обновлено вчера в 21:19
Футбол

Пять клубов претендуют на Бен Арфа

В прошедшем сезоне Бен Арфа сыграл в 41 матче во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 6 голевых передач.
Обновлено вчера в 18:46
Политика

В команде Зеленского пообещали заставить Путина вести переговоры

Напомним, что 11 июля между украинским президентом Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным состоялся первый телефонный разговор.
Обновлено вчера в 01:59
Транспорт

Сбой движения произошел на Большой кольцевой линии московского метро

Обновлено в 01:28
Политика

«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа

Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия

Из-за пожара в психдиспансере Магнитогорска эвакуировали пациентов

Задымление шло в подвале клиники. До прибытия МЧС, из больницы эвакуировали 146 человек. Подавляющее большинство - ее пациенты.
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия

РПЦ пообещала разобраться с перекрытием дороги перед визитом патриарха

Русская православная церковь разберется с инцидентом, из-за которого автомобили скорой помощи оказались заблокированы на подстанции подмосковного Сергиева Посада из-за визита патриарха Кирилла.
Обновлено в 00:35
Футбол

Ривалдо: «Приход Гризманна повышает шансы „Барселоны“ на победу в ЛЧ»

Экс-игрок "Барселоны" Ривалдо прокомментировал переход в каталонский клуб нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна.
Обновлено вчера в 21:59
Армия и оружие

Опубликовано видео ракетных стрельб в Черном море

Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебных стрельб фрегата "Адмирал Макаров" и берегового ракетного комплекса "Утес" в Черном море.
Обновлено вчера в 23:27
Политика

В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России

Группа конгрессменов от демократической и республиканской партии внесла в Палату представителей конгресса США законопроект, который предполагает введение санкций против 24 представителей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в ответ на арест 24 украинских моряков, которые были задержаны в ноябре 2018 года во время инцидента в Керченском проливе.
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Армия и оружие

Пострадавшая при обстреле Донецка женщина умерла в больнице

Обновлено вчера в 13:16
Происшествия

На Калининской АЭС подключили энергоблок после ЧП

Под Тверью подключили четвертый энергоблок на Калининской атомной электростанции после ЧП, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:01
Общество

Росстат: 11287 граждан России зарабатывают больше 1 млн рублей в месяц

Для сравнения, до 11 тысяч 280 рублей в месяц получают больше 775 тысяч граждан России.
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Футбол

Сослан Джанаев: «Меня вытащили из болота»

С "Сочи", своей новой командой, Джанаев еще даст жару. Сослан Джанаев Родился 13 марта 1987 года во Владикавказе.
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Фонд борьбы с коррупцией обнаружил у семьи главы Московской городской избирательной комиссии Валентина Горбунова недвижимостью на берегу Адриатического моря в Хорватии.
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Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии

Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
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Происшествия

СМИ назвали мотив совершившего поджог студии аниме в Японии

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Происшествия

Самолет Utair из Самары в Сургут вынужденно сел в Екатеринбурге

Самолет авиакомпании Utair, следовавший по маршруту из Самары в Сургут, в пятницу утром совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга.
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Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
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В Huawei рассказали о разработке собственной операционной системы

Ранее стало известно, что на фоне введенных США ограничений Huawei активно разрабатывает собственную операционную систему Hongmeng для замены ОС Android на своих смартфонах.
Обновлено вчера в 23:46
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