Политика
Офис Зеленского предложил одновременно освободить Сенцова и ВышинскогоRT на русском вчера в 16:00
Юлия Мендель, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, сообщила, что в офисе главы государства предлагают освободить осуждённого за терроризм Олега Сенцова одновременно с главой портала «РИА Новости Украина» Кириллом Вышинским.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 01:39, Вашингтон
Общество
СМИ узнали о планах ФСБ получить право отменять авиарейсы за границу
Если компания нарушит такой порядок проверок повторно, то ее смогут лишить прав на выполнение международных полетов на месяц, если допустить три нарушения и более — у нее отзовут лицензию не менее чем на год.
Обновлено в 01:22
Происшествия
После инцидента с Boeing в Шереметьево госпитализировали двух человек
Обновлено вчера в 23:43
Общество
Жителям Иркутской области начнут выдавать жилищные сертификаты
Жителям Иркутской области, которые из-за паводка остались без крыши над головой, с 19 июля начнут выдавать жилищные сертификаты.
Обновлено вчера в 16:54
Общество
В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать ягоды
Обновлено в 01:00
Транспорт
На Крымском мосту уложили все рельсы
Строители уложили все рельсы на железнодорожной части Крымского моста. Об этом сообщили журналистам в инфоцентре моста, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 08:00
Гаджеты
Пользователи стали чаще заменять свои iPhone на Android-смартфоны
Владельцы смартфонов все чаще начали заменять свои iPhone на Android-устройства. Об этом сообщают специалисты сервиса BankMyCell.
Обновлено вчера в 16:22
Культура
Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
Обновлено в 01:26
Футбол
«Нефтчи» стал соперником тульского «Арсенала» в отборе Лиги Европы
Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" стал соперником тульского "Арсенала" по матчам второго раунда квалификации Лиги Европы.
Обновлено вчера в 15:12
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Энергетика
Госдума одобрила законопроект о ценах на бензин
Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании цен на бензин и дизельное топливо.
Обновлено вчера в 08:13
Политика
Грузины высмеяли уволенного гендиректора «Рустави 2»
Увольнение гендиректора телеканала «Рустави 2» Ники Гварамии высмеяли пользователи сети в комментариях на Facebook-странице издания Sputnik Georgia.
Обновлено вчера в 21:19
Футбол
Пять клубов претендуют на Бен Арфа
В прошедшем сезоне Бен Арфа сыграл в 41 матче во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 6 голевых передач.
Обновлено вчера в 18:46
Политика
В команде Зеленского пообещали заставить Путина вести переговоры
Напомним, что 11 июля между украинским президентом Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным состоялся первый телефонный разговор.
Обновлено вчера в 01:59
Политика
«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа
Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия
Из-за пожара в психдиспансере Магнитогорска эвакуировали пациентов
Задымление шло в подвале клиники. До прибытия МЧС, из больницы эвакуировали 146 человек. Подавляющее большинство - ее пациенты.
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
РПЦ пообещала разобраться с перекрытием дороги перед визитом патриарха
Русская православная церковь разберется с инцидентом, из-за которого автомобили скорой помощи оказались заблокированы на подстанции подмосковного Сергиева Посада из-за визита патриарха Кирилла.
Обновлено в 00:35
Футбол
Ривалдо: «Приход Гризманна повышает шансы „Барселоны“ на победу в ЛЧ»
Экс-игрок "Барселоны" Ривалдо прокомментировал переход в каталонский клуб нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна.
Обновлено вчера в 21:59
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетных стрельб в Черном море
Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебных стрельб фрегата "Адмирал Макаров" и берегового ракетного комплекса "Утес" в Черном море.
Обновлено вчера в 23:27
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России
Группа конгрессменов от демократической и республиканской партии внесла в Палату представителей конгресса США законопроект, который предполагает введение санкций против 24 представителей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в ответ на арест 24 украинских моряков, которые были задержаны в ноябре 2018 года во время инцидента в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 21:57
Армия и оружие
Пострадавшая при обстреле Донецка женщина умерла в больнице
Обновлено вчера в 13:16
Происшествия
На Калининской АЭС подключили энергоблок после ЧП
Под Тверью подключили четвертый энергоблок на Калининской атомной электростанции после ЧП, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:01
Общество
Росстат: 11287 граждан России зарабатывают больше 1 млн рублей в месяц
Для сравнения, до 11 тысяч 280 рублей в месяц получают больше 775 тысяч граждан России.
Обновлено в 01:26
Футбол
Сослан Джанаев: «Меня вытащили из болота»
С "Сочи", своей новой командой, Джанаев еще даст жару. Сослан Джанаев Родился 13 марта 1987 года во Владикавказе.
Обновлено вчера в 17:05
Политика
У семьи главы Мосгоризбиркома нашли квартиры в Хорватии
Фонд борьбы с коррупцией обнаружил у семьи главы Московской городской избирательной комиссии Валентина Горбунова недвижимостью на берегу Адриатического моря в Хорватии.
Обновлено вчера в 13:54
Шоу-бизнес
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено вчера в 08:26
Происшествия
Самолет Utair из Самары в Сургут вынужденно сел в Екатеринбурге
Самолет авиакомпании Utair, следовавший по маршруту из Самары в Сургут, в пятницу утром совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга.
Обновлено вчера в 21:38
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Гаджеты
В Huawei рассказали о разработке собственной операционной системы
Ранее стало известно, что на фоне введенных США ограничений Huawei активно разрабатывает собственную операционную систему Hongmeng для замены ОС Android на своих смартфонах.
Обновлено вчера в 23:46