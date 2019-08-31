с чего всё началось

Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ рассказал, что во время нахождения под стражей на Украине в отношении него не применялись меры физического воздействия.

Вышинский заявил, что его не подвергали пыткам на Украине

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Экономика Силуанов предложил не штрафовать бизнес за первые нарушения Первый вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов предложил проверяющим органам отказаться от штрафов для бизнеса за нарушения, которые он совершает впервые, и ограничиваться предупреждениями, при условии, что предприниматель быстро их устранит.

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Футбол Локомотив — Ростов 0:2 (2-й тайм) В срочном порядке Юрий Сёмин выпустил на замену новоиспечённого «железнодорожника» Жоау Мариу.

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Политика Обмен заключенными между Россией и Украиной не состоится 30 августа Москва и Киев не проведут обмен заключенными в пятницу, 30 августа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Службы безопасности Украины (СБУ) Елену Гитлянскую.

Музыка Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.