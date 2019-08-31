Политика
RT на русскомВышинский заявил, что его не подвергали пыткам на Украине
Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ рассказал, что во время нахождения под стражей на Украине в отношении него не применялись меры физического воздействия.
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с чего всё началось
«Я не испытывал какого-либо физического насилия, у меня нет на теле следов пыток или синяков, но сам факт попадания в тюрьму для человека, который чувствует себя невиновным, — это, конечно, психологическое испытание», — заявил он.RT на русском06:28
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 10:53, Вашингтон
Политика
Зеленский предложил создать мемориал примирения с Польшей
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с польским коллегой Анджеем Дудой предложил установить мемориал примирения на границе двух стран.
RT на русском 08:22
Политика
Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе
Продавшая президенту России Владимиру Путину мороженое на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 Екатерина Сафронова объяснила, почему глава государства вновь сделал у нее покупку, как и в 2017 году.
Известия 10:00
Общество
Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев
Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.
РБК 09:34
Экономика
Силуанов предложил не штрафовать бизнес за первые нарушения
Первый вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов предложил проверяющим органам отказаться от штрафов для бизнеса за нарушения, которые он совершает впервые, и ограничиваться предупреждениями, при условии, что предприниматель быстро их устранит.
РИА Новости вчера в 08:52
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала трогательное видео с 2-летним сыном
«Прилетели в холодную Москву!», - подписала ролик Ксения Собчак. На кадрах двухлетний Платон рассказывает, что ему снилось в самолете.
RuNews24.ru 08:36
Политика
Польша решила продавать закупаемый в США газ Украине
Польская нефтегазовая компания PGNiG решила продавать сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, Украине.
Пятый канал 29 августа в 09:53
Политика
Пригожин назвал слова Кикабидзе о России идиотизмом высшей меры
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слова грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе о политической ситуации в России.
Lenta.ru 10:17
Наука
Ионные кластеры фосфата кальция восстановили зубную эмаль
Чанюй Шао (Changyu Shao) с коллегами из Чжэцзянского университета предложили новый тип ионных кластеров фосфата кальция, стабилизированного простым легколетучим триэтиламином, которые способны обеспечить эпитаксиальный рост зубной эмали с такой же сложной структурой, как и у натуральной.
N+1 вчера в 14:00
Транспорт
В московских аэропортах задержаны и отменены более ста рейсов
В московских аэропортах задержаны и отменены более ста рейсов, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».
RT на русском 01:07
Футбол
ЦСКА арендовал бразильского полузащитника Лукаса Сантоса
Московский ЦСКА договорился с бразильским клубом "Васко да Гама" об аренде полузащитника Лукаса Сантоса.
Российская газета 02:38
Авто
Представлен восстановленный McLaren F1
Культовый спорткар был восстановлен в мельчайших деталях и будет показан на выставке Hampton Court Concours d’Elegance, которая пройдет в Великобритании с 6 по 8 сентября.
Тарантас Ньюс 05:42
Общество
Фестиваль на проспекте Сахарова за пару часов посетили 20 тыс. человек
Площадку фестиваля "PRO лето", который стартовал в субботу днем на проспекте Академика Сахарова, посетили уже 20 тыс. человек, сообщил сайт мэрии Москвы.
Интерфакс 09:07
Экономика
Лукашенко попросил белорусских переработчиков сахара «не страдать»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским переработчикам найти новые рынки для сбыта сахара и призвал не фокусироваться на экспорте в Россию.
РБК 10:47
Политика
Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы
Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.
Вести.Ru 04:48
Политика
Путин обещал Кадырову приехать в Чечню
Президент Владимир Путин в ходе встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым заявил о желании приехать в республику.
Lenta.ru 07:46
Происшествия
Пешеход пострадал в ДТП с каршеринговым авто в Петербурге
От удара отечественная машина вылетела на тротуар и снесла пешехода.
РЕН ТВ 10:24
Футбол
Локомотив — Ростов 0:2 (2-й тайм)
В срочном порядке Юрий Сёмин выпустил на замену новоиспечённого «железнодорожника» Жоау Мариу.
Евро-футбол.ру 10:27
Финансы
Украинцев предупредили об обвале гривны
Директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин заявил, что украинскую гривну ждёт обвал.
News.ru 09:21
Политика
На Украине мошенники от имени Зеленского вымогали 570 тысяч долларов
На Украине разоблачена группа мошенников, которые от имени президента Владимира Зеленского требовали 570 тысяч долларов за содействие в назначении на руководящую должность в "Укроборонпром".
Российская газета 08:31
Происшествия
В Башкирии нашли мертвым пропавшего годовалого ребенка
Реальное время вчера в 23:55
Общество
Умер друг Шварценеггера Франко Коломбо
78-летний итальянец был близким другом прославленного актера Арнольда Шварценеггера, вместе с которым снялся в ряде известных кинокартин.
Газета.Ru 09:44
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной не состоится 30 августа
Москва и Киев не проведут обмен заключенными в пятницу, 30 августа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Службы безопасности Украины (СБУ) Елену Гитлянскую.
Общественное телевидение России вчера в 05:06
Армия и оружие
Американская разведка рассказала о взрыве под Северодвинском
News.ru 29 августа в 22:03
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости вчера в 22:19
Футбол
Сычёв тоже возобновляет карьеру
Все про Спорт ру 06:56
Шоу-бизнес
Звезда «Россия 1» Елена Ландер вышла замуж за итальянца
Торжественная церемония прошла на родине жениха. 33-летняя телеведущая, звезда канала «Россия 1» Елена Ландер вышла замуж за итальянца.
Экспресс газета 00:08