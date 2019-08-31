с чего всё началось

Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ рассказал, что во время нахождения под стражей на Украине в отношении него не применялись меры физического воздействия.

Вышинский заявил, что его не подвергали пыткам на Украине

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Политика Трамп уволил помощницу из-за «обидных» высказываний о его семье Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил свою личную помощницу Мадлен Вестерхут за то, что она раскрыла журналистам личную информацию о его семье и допустила нелестные комментарии в адрес его детей, передает The Washington Post.

Футбол «Сочи» в гостях разгромил «Рубин» "Рубин" потерпел домашнее разгромное поражение от "Сочи" в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Теннис Медведев показал средний палец зрителям на US Open Болельщики начали освистывать россиянина, который впоследствии показал средний палец трибунам.

Политика Грузия не собирается отводить блокпост по требованию Южной Осетии Грузия не собирается отводить блокпост МВД от границы с Южной Осетией, сообщает Правда.ру.

Политика Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.

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Политика Дуда попросил Зеленского провести эксгумацию жертв Волынской резни Президент Польши Анджей Дуда обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой провести эксгумацию жертв Волынской резни.

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Общество Собянин открыл Детский зоопарк после его комплексной реконструкции Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после комплексной реконструкции обновленный Детский зоопарк, который теперь стал всесезонным.

Армия и оружие Появилось видео пуска ракеты «Искандер» Министерство обороны России опубликовало кадры с момента запуска баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер".

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Политика Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Общество Мордашов поделился формулой успеха в бизнесе Владелец и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов в интервью журналу «Harvard Business Review Россия» раскрыл свою формулу успеха ведения бизнеса.

Политика ЦИК обвинила AP в пропаганде после выхода интервью с Памфиловой Как отмечает ЦИК, на сайте AP вышло не заявленное видеоинтервью с Памфиловой, а авторский материал корреспондента, который содержит «оценочную, политизированную трактовку заявленной темы».

Футбол Тиль завершил рассказ о «Зените» поражением питерцев от «Уфы» В прошлом туре подопечные Сергея Семака уступили на выезде «Уфе». На данный момент «Спартак» занимает 2-е место в таблице, набрав 14 очков.