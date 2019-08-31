Политика
RT на русскомВышинский заявил, что его не подвергали пыткам на Украине
Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ рассказал, что во время нахождения под стражей на Украине в отношении него не применялись меры физического воздействия.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
«Я не испытывал какого-либо физического насилия, у меня нет на теле следов пыток или синяков, но сам факт попадания в тюрьму для человека, который чувствует себя невиновным, — это, конечно, психологическое испытание», — заявил он.RT на русском06:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 09:24, Вашингтон
Происшествия
Мать пропавшего в Башкирии ребёнка задержана по подозрению в убийстве
RT на русском 02:37
Общество
Росгвардия стягивает свои силы к Пушкинской площади в Москве
Сообщается, что там собрались участники несогласованного шествия против политических репрессий.
Эхо Москвы 09:00
Армия и оружие
25 лет назад пьяный президент Ельцин дирижировал оркестром в Берлине
Перебрав со спиртным, президент России дирижировал оркестром берлинской полиции, пытался петь "Калинку-малинку", потолкался с собственным охранником и едва не попал под автобус.
Газета.Ru 06:50
Политика
Трамп уволил помощницу из-за «обидных» высказываний о его семье
Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил свою личную помощницу Мадлен Вестерхут за то, что она раскрыла журналистам личную информацию о его семье и допустила нелестные комментарии в адрес его детей, передает The Washington Post.
Интерфакс вчера в 22:47
Футбол
«Сочи» в гостях разгромил «Рубин»
"Рубин" потерпел домашнее разгромное поражение от "Сочи" в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 08:54
Политика
Путин обещал Кадырову приехать в Чечню
Lenta.ru 07:46
Теннис
Медведев показал средний палец зрителям на US Open
Болельщики начали освистывать россиянина, который впоследствии показал средний палец трибунам.
Спорт-Экспресс вчера в 21:55
Политика
Грузия не собирается отводить блокпост по требованию Южной Осетии
Грузия не собирается отводить блокпост МВД от границы с Южной Осетией, сообщает Правда.ру.
Большой Кавказ вчера в 20:25
Политика
Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы
Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.
Вести.Ru 04:48
Баскетбол
Сборная России с победы стартовала на ЧМ-2019
Российская газета 06:49
Происшествия
Пострадавшая при жесткой посадке самолета девочка попала в реанимацию
В Подмосковье 12-летняя девочка получила ранения и попала в реанимацию в результате жесткой посадки легкомоторного самолета.
Газета.Ru 07:52
Транспорт
Почти 130 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В столичных аэропортах отменили и задержали почти 130 рейсов.
Газета.Ru 01:26
Политика
Трамп отменил свой визит в Польшу
Южный Федеральный 29 августа в 19:31
Общество
Концепцию арт-парка на Петроградке представят через восемь месяцев
Смольный готовится объявить конкурс на концепцию арт-парка на Петроградской стороне.
Телеканал Санкт-Петербург 08:34
Политика
Дуда попросил Зеленского провести эксгумацию жертв Волынской резни
Президент Польши Анджей Дуда обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой провести эксгумацию жертв Волынской резни.
РБК 09:03
Футбол
Монреаль сменил «Арсенал» на «Реал Сосьедад»
Защитник Начо Монреаль покинул «Арсенал» и пополнил состав «Реал Сосьедад», сообщает официальный сайт баскского клуба.
Спорт-Экспресс 04:39
Общество
Собянин открыл Детский зоопарк после его комплексной реконструкции
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после комплексной реконструкции обновленный Детский зоопарк, который теперь стал всесезонным.
Российская газета 07:44
Армия и оружие
Появилось видео пуска ракеты «Искандер»
Министерство обороны России опубликовало кадры с момента запуска баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер".
Газета.Ru 08:56
Происшествия
Собака загрызла насмерть годовалого мальчика в Волгоградской области
Следователи в Волгоградской области устанавливают обстоятельства гибели годовалого ребенка в результате нападения собаки, сообщила "Интерфаксу" представитель регионального следственного правления СКР Наталия Рудник в субботу.
Интерфакс 07:40
Общество
Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года
С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Армия и оружие
Американская разведка рассказала о взрыве под Северодвинском
News.ru 29 августа в 22:03
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Общество
Мордашов поделился формулой успеха в бизнесе
Владелец и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов в интервью журналу «Harvard Business Review Россия» раскрыл свою формулу успеха ведения бизнеса.
РБК вчера в 14:48
Политика
ЦИК обвинила AP в пропаганде после выхода интервью с Памфиловой
Как отмечает ЦИК, на сайте AP вышло не заявленное видеоинтервью с Памфиловой, а авторский материал корреспондента, который содержит «оценочную, политизированную трактовку заявленной темы».
РБК 08:22
Футбол
Тиль завершил рассказ о «Зените» поражением питерцев от «Уфы»
В прошлом туре подопечные Сергея Семака уступили на выезде «Уфе». На данный момент «Спартак» занимает 2-е место в таблице, набрав 14 очков.
ProstoProSport 07:59
Космос
Надёжность российских спутников возрастёт
3DNews 08:26
Футбол
Евсеев обрушился на судей и «Газпром» после поражения «Уфы» от «Оренбурга»
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев в жесткой форме раскритиковал работу российских арбитров после матча против "Оренбурга".
РИА Новости 07:40