Кино
Вышел трейлер фильма «Доктор сон»Культуромания 13:05
В Сети появился трейлер фильма «Доктор сон», который станет продолжением знаменитой ленты Стенли Кубрика «Сияние» 1980 года. Лента рассказывает историю Дэнни Торренса, спустя 40 лет после его ужасающего пребывания в отеле «Оверлук».
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 15:24, Ашберн
Происшествия
Кремль прокомментировал жесткие задержания на шествии в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя прошедшее в Москве несанкционированное шествие в поддержку журналиста Ивана Голунова и против полицейского произвола, заявил, что непосредственно организовывать такие акции или не давать на них разрешение - это прерогатива городских властей.
Обновлено в 10:24
Экономика
В России могут вырасти тарифы на сбор мусора
В России могут снова вырасти тарифы на сбор мусора, поскольку теперь в них предлагают включить затраты на рекультивацию.
Обновлено вчера в 19:06
Авто
Kia показала новый кроссовер для России
Компания Kia опубликовала второе тизерное видео, на котором можно рассмотреть некоторые особенности облика нового бюджетного паркетника Kia Seltos.
Обновлено в 12:04
Наука
Состав нефти исследовали с помощью растворения в воде
Исследователи из МФТИ, Сколтеха, ОИВТ РАН и МГУ предложили новый подход к исследованию состава нефти.
Обновлено 11 июня в 06:31
Гаджеты
Без предупреждений и объявления войны. Huawei начала показывать рекламу на экране блокировки
Пользователи Huawei жалуются в сети, что на экранах блокировки смартфонов начала появляться реклама без каких-либо предупреждений со стороны производителя.
Обновлено в 14:13
Политика
Путин подписал указ о повышении окладов судей
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении окладов судей в РФ на 4,3 п. п. с 1 октября 2019 года.
Обновлено в 14:24
Космос
Ученые открыли невидимую галактику, сжавшую Млечный Путь в «гармошку»
Оказалось, что она похожа не на плоский блин или даже на букву S, как на то указывают карты распределения водорода по окраинам Галактики, а на причудливую структуру, чьи края заплетены в необычную смятую и сжатую спираль.
Обновлено в 07:26
Общество
Forbes опубликовал рейтинг самых богатых рэперов
Обновлено в 14:55
Происшествия
В Оманском заливе атакованы два танкера
6. В прошлом месяце Иран обвинили в атаках на танкеры ОАЭ 13 мая Саудовская Аравия сообщала, что два ее нефтяных танкера были повреждены в результате диверсии.
Обновлено в 06:21
Политика
Трамп продлил санкции против Белоруссии
Президент США Дональд Трамп продлил санкции против Белоруссии, говорится в уведомлении Белого дома.
Обновлено в 13:29
Футбол
Крстаич уволен с поста главного тренера сборной Сербии
Крстаич был назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Сербии в октябре 2017 года.
Обновлено в 13:06
Происшествия
Защита обжалует квалификацию обвинения сестрам Хачатурян
Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции сёстрам Хачатурян в убийстве отца по предварительному сговору, несмотря на установленный факт о спровоцировавших их действиях умершего, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, пообещав направить в прокуратуру жалобу, поскольку не согласен с квалификацией.
Обновлено в 14:48
Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook сообщил, что компания не получала предложение мирового соглашения по арбитражным разбирательствам с «Газпромом».
Обновлено в 15:06
Транспорт
По Крымскому мосту прошел первый железнодорожный состав
По одному из двух железнодорожных путей Крымского моста прошел первый железнодорожный состав, сообщил FederalCity.
Обновлено в 10:00
Футбол
«Крылья Советов» планируют арендовать Дмитрия Комбарова
Обновлено в 13:35
Армия и оружие
На границе Ростовской области и Украины продолжает оставаться «танковая орда»
Обновлено в 10:24
Политика
США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
Обновлено в 14:30
Политика
Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими
Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".
Обновлено в 04:41
Политика
Путин учредил посвященную 75-летию Победы медаль
Обновлено в 14:28
Шоу-бизнес
Богомолов рассказал Собчак об отношении к соцсетям и личной жизни
Режиссер Константин Богомолов в программе "Осторожно, Собчак!" впервые после назначения на пост худрука Театра на Малой Бронной рассказал о своем отношении к соцсетям, кинокарьере, воспитании театральной публики и о личной жизни.
Обновлено в 13:23
Происшествия
Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Футбол
Transfermarkt обнулит стоимость Кокорина и Мамаева
Сайт Transfermarkt завтра, 14 июня, обновит трансферную стоимость игроков Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 14:43
Политика
Медведев назначил нового директора Курчатовского института
Назначить Благова Александра Евгеньевича директором федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр „Курчатовский институт“» сроком на пять лет, — сказано в сообщении.
Обновлено в 13:44
Футбол
Тотти может покинуть «Рому» после 30 лет в клубе
Технический директор «Ромы» Франческо Тотти может покинуть клуб.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Суд оштрафовал на 150 тыс. руб. участника марша в Москве
Таганский суд Москвы оштрафовал Вячеслава Стеблина, участника несогласованной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, на 150 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Футбол
Эдена Азара официально представили в качестве игрока «Реала»
Обновлено в 14:59
Шоу-бизнес
Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской
Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.
Обновлено в 02:11