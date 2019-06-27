Кино
Вышел трейлер перезапуска «Ангелов Чарли»Культуромания 09:57
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 13:27, Вашингтон
Футбол
Александр Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО
Обновлено в 10:55
Политика
Климкин ответил на претензии Зеленского
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ответил на критику президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:15
Шоу-бизнес
Меган Маркл оставит маленького сына ради подруги
Фанаты Меган Маркл удивлены неожиданной новостью: стало известно, что в ближайшее время герцогиня, оставив дома малыша Арчи, снова появится на публике.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие
Впервые раскрыты характеристики «Сармата»
Обновлено в 11:57
Происшествия
Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании
Обыски в офисах автодилера «Рольф» не стали неожиданностью для его основателя Сергея Петрова.
Обновлено в 06:28
Спорт
Чемпион ОИ-2004 по академической гребле Федоровцев дисквалифицирован за допинг
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) признал чемпиона Олимпийских игр 2004 года по академической гребле Сергея Федоровцева виновным в нарушении антидопинговых правил и принял решение дисквалифицировать его на четыре года.
Обновлено в 12:54
Кино
Бари Алибасов появится в фильме «Брат-3»
Обновлено в 10:07
Музыка
Умер основатель и музыкант рок-группы «Високосный год» Илья Калинников
Основатель и музыкант рок-группы «Високосный год» Илья Калинников скончался в возрасте 47 лет.
Обновлено вчера в 19:30
Происшествия
В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку
Ранее журналистка "Нашей газеты" в Новороссийске Ольга Макаренко рассказала РИА Новости, что в минувшее воскресенье она выехала по редакционному заданию в "Прилагунье" - особо охраняемую природную территорию, где, по предварительным данным, в результате прорыва канализации на поверхность стали выходить нечистоты.
Обновлено в 11:06
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян
Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
Обновлено в 08:36
Наука
Создана первая настоящая киберпчела, которая может летать
Обновлено в 11:17
Армия и оружие
ЛНР заявила о выполнении отвода войск с позиций в Станице Луганской
Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего заявил, что республика отвела подразделения Народной милиции с занимаемых ранее позиций в районе Станицы Луганской.
Обновлено в 10:54
Политика
Зеленский обвинил депутатов Рады в решении ПАСЕ по России
Зеленский напомнил, что именно украинский парламент провалил решение по назначению на пост руководителя дипведомства кандидатуру предложенного им Вадима Пристайко.
Обновлено в 11:23
Происшествия
В Нижнем Новгороде врачи спасли мужчину после часа клинической смерти
Стабилизировать работу органа удалось за 1 час 5 минут. Ещё через 20 минут пациента положили на операционный стол.
Обновлено в 11:15
Музыка
Пианисту разложили ноты в обратном порядке на конкурсе Чайковского
Инцидент произошел на конкурсе имени П. И. Чайковского.
Обновлено в 10:22
Политика
Медведчук встретился с главами ЛНР и ДНР
Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече в четверг с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником обратился к ним с просьбой передать Киеву четырех удерживаемых в Донбассе граждан Украины.
Обновлено в 08:10
Политика
Кремль призвал прекратить массово штрафовать за оскорбление власти
Администрация президента проконсультировала МВД о порядке применения закона об оскорблении власти в интернете.
Обновлено в 11:38
Здоровье
Врачи в Видном спасли беременную женщину с тяжелой патологией
Беременную женщину с тяжелой патологией удалось спасти специалистам Видновского перинатального центра, сообщили в областном Минздраве.
Обновлено в 06:37
Политика
Белый дом назвал время встречи Путина и Трампа в Осаке
Представитель Белого дома Хоган Гидли подтвердил данные Кремля о дате и времени встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Японии.
Обновлено вчера в 22:28
Наука
В нагретых пленках для гибкой электроники нашли двумерный слой
Обновлено 24 июня в 13:31
Авто
McLaren представил детскую копию суперкара McLaren 720S
Модель практически полностью повторяет оригинал, включая мультимедийную систему в «салоне» с загруженными в неё детскими песнями.
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес
В Москве простились с актрисой Аллой Покровской
Прощание с народной артисткой РСФСР Аллой Покровской, которая умерла 25 июня на 82-м году жизни, завершилось в Московском художественном театре имени Чехова.
Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес
Елена Темникова рассказала о романе Фадеева и Серябкиной
Певица откровенно рассказала о причинах ухода из группы «Серебро» и о эмоциях по этому поводу, а также рассекретила отношения между Максом Фадеевым и Ольгой Серябкиной.
Обновлено в 09:08
Общество
Гидрометцентр: Тепло вернется в Москву в начале июля
Тепло вернется в Москву в начале июля - уже в понедельник воздух в столице прогреется до плюс 20-25, сообщает Гидрометцентр России.
Обновлено в 06:39
Интернет
Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото
На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Армия и оружие
ВМС Украины провели учения в Азовском море
«Отрабатывали такие упражнения, как: совместная стрельба по морской цели, оказание помощи катеру, утратившему ход, а также проводили задержание судна и силовой захват судна-нарушителя в акватории Азовского моря», — сказано в сообщении.
Обновлено в 03:14
Политика
Литва и Грузия бросили Украину и вернулись в ПАСЕ
26 июня министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич обнародовал совместное заявление делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины, которые решили попросить свои парламенты отозвать их из ПАСЕ, так как они выступают против восстановления всех прав российской делегации в организации.
Обновлено в 12:44
Шоу-бизнес
Яна Поплавская изображала беременную ради социального эксперимента
Яна Поплавская выложила фото в Instagram, где она изображает беременную, и спровоцировала шквал критики.
Обновлено в 11:42
Политика
Меркель стало плохо на встрече с президентом
Канцлер Германии Ангела Меркель плохо себя почувствовала на встрече с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером.
Обновлено в 03:31