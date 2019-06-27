Кино

Вышел трейлер перезапуска «Ангелов Чарли»Культуромания 09:57

В YouTube опубликован трейлер перезапуска «Ангелов Чарли».
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Трейлер новых «Ангелов Чарли» попал в Сеть

Известия12:57

Трейлер новых «Ангелов Чарли» появился в Сети

News.ru09:29

В Сети появился первый трейлер новых «Ангелов Чарли»

Газета.Ru12:17

В Сети появился трейлер новых «Ангелов Чарли»

Профиль11:16

Вышел трейлер новых «Ангелов Чарли»

Москва 2410:51

В сети появился трейлер новых «Ангелов Чарли»

РИА Новости10:22

Первый трейлер новых «Ангелов Чарли» появился в Сети

ФАН12:31
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 13:27, Вашингтон
Футбол

Александр Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО

Обновлено в 10:55
Политика

Климкин ответил на претензии Зеленского

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ответил на критику президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:15
Шоу-бизнес

Меган Маркл оставит маленького сына ради подруги

Фанаты Меган Маркл удивлены неожиданной новостью: стало известно, что в ближайшее время герцогиня, оставив дома малыша Арчи, снова появится на публике.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие

Впервые раскрыты характеристики «Сармата»

Обновлено в 11:57
Происшествия

Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании

Обыски в офисах автодилера «Рольф» не стали неожиданностью для его основателя Сергея Петрова.
Обновлено в 06:28
Спорт

Чемпион ОИ-2004 по академической гребле Федоровцев дисквалифицирован за допинг

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) признал чемпиона Олимпийских игр 2004 года по академической гребле Сергея Федоровцева виновным в нарушении антидопинговых правил и принял решение дисквалифицировать его на четыре года.
Обновлено в 12:54
Кино

Бари Алибасов появится в фильме «Брат-3»

Обновлено в 10:07
Музыка

Умер основатель и музыкант рок-группы «Високосный год» Илья Калинников

Основатель и музыкант рок-группы «Високосный год» Илья Калинников скончался в возрасте 47 лет.
Обновлено вчера в 19:30
Происшествия

В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку

Ранее журналистка "Нашей газеты" в Новороссийске Ольга Макаренко рассказала РИА Новости, что в минувшее воскресенье она выехала по редакционному заданию в "Прилагунье" - особо охраняемую природную территорию, где, по предварительным данным, в результате прорыва канализации на поверхность стали выходить нечистоты.
Обновлено в 11:06
Экономика

Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян

Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
Обновлено в 08:36
Наука

Создана первая настоящая киберпчела, которая может летать

Обновлено в 11:17
Армия и оружие

ЛНР заявила о выполнении отвода войск с позиций в Станице Луганской

Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего заявил, что республика отвела подразделения Народной милиции с занимаемых ранее позиций в районе Станицы Луганской.
Обновлено в 10:54
Политика

Зеленский обвинил депутатов Рады в решении ПАСЕ по России

Зеленский напомнил, что именно украинский парламент провалил решение по назначению на пост руководителя дипведомства кандидатуру предложенного им Вадима Пристайко.
Обновлено в 11:23
Происшествия

В Нижнем Новгороде врачи спасли мужчину после часа клинической смерти

Стабилизировать работу органа удалось за 1 час 5 минут. Ещё через 20 минут пациента положили на операционный стол.
Обновлено в 11:15
Музыка

Пианисту разложили ноты в обратном порядке на конкурсе Чайковского

Инцидент произошел на конкурсе имени П. И. Чайковского.
Обновлено в 10:22
Политика

Медведчук встретился с главами ЛНР и ДНР

Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече в четверг с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником обратился к ним с просьбой передать Киеву четырех удерживаемых в Донбассе граждан Украины.
Обновлено в 08:10
Политика

Кремль призвал прекратить массово штрафовать за оскорбление власти

Администрация президента проконсультировала МВД о порядке применения закона об оскорблении власти в интернете.
Обновлено в 11:38
Здоровье

Врачи в Видном спасли беременную женщину с тяжелой патологией

Беременную женщину с тяжелой патологией удалось спасти специалистам Видновского перинатального центра, сообщили в областном Минздраве.
Обновлено в 06:37
Политика

Белый дом назвал время встречи Путина и Трампа в Осаке

Представитель Белого дома Хоган Гидли подтвердил данные Кремля о дате и времени встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Японии.
Обновлено вчера в 22:28
Наука

В нагретых пленках для гибкой электроники нашли двумерный слой

Обновлено 24 июня в 13:31
Авто

McLaren представил детскую копию суперкара McLaren 720S

Модель практически полностью повторяет оригинал, включая мультимедийную систему в «салоне» с загруженными в неё детскими песнями.
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес

В Москве простились с актрисой Аллой Покровской

Прощание с народной артисткой РСФСР Аллой Покровской, которая умерла 25 июня на 82-м году жизни, завершилось в Московском художественном театре имени Чехова.
Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес

Елена Темникова рассказала о романе Фадеева и Серябкиной

Певица откровенно рассказала о причинах ухода из группы «Серебро» и о эмоциях по этому поводу, а также рассекретила отношения между Максом Фадеевым и Ольгой Серябкиной.
Обновлено в 09:08
Происшествия

В ДТП в Калининграде пострадали семь пассажиров маршрутки

Обновлено в 12:02
Общество

Гидрометцентр: Тепло вернется в Москву в начале июля

Тепло вернется в Москву в начале июля - уже в понедельник воздух в столице прогреется до плюс 20-25, сообщает Гидрометцентр России.
Обновлено в 06:39
Интернет

Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото

На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Армия и оружие

ВМС Украины провели учения в Азовском море

«Отрабатывали такие упражнения, как: совместная стрельба по морской цели, оказание помощи катеру, утратившему ход, а также проводили задержание судна и силовой захват судна-нарушителя в акватории Азовского моря», — сказано в сообщении.
Обновлено в 03:14
Политика

Литва и Грузия бросили Украину и вернулись в ПАСЕ

26 июня министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич обнародовал совместное заявление делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины, которые решили попросить свои парламенты отозвать их из ПАСЕ, так как они выступают против восстановления всех прав российской делегации в организации.
Обновлено в 12:44
Шоу-бизнес

Яна Поплавская изображала беременную ради социального эксперимента

Яна Поплавская выложила фото в Instagram, где она изображает беременную, и спровоцировала шквал критики.
Обновлено в 11:42
Политика

Меркель стало плохо на встрече с президентом

Канцлер Германии Ангела Меркель плохо себя почувствовала на встрече с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером.
Обновлено в 03:31
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Кристен Стюарт
Американская актриса
Американская актриса. Получила широкую известность благодаря роли Беллы Свон в серии фильмов «Сумерки». В 2010 году была удостоена специальной награды BAFTA, в номинации «Восходящая звезда». В 2012 году журнал «Forbes» назвал Кристен Стюарт самой высокооплачиваемой актрисой. Первая актриса в истории страны, удостоенная французской премии «Сезар», в номинации «Лучшая женская роль второго плана» в драме «Зильс-Мария».
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Наоми Скотт
Британская актриса
Английская актриса, певица и музыкант. Наиболее известна своей ролью Мохини «Мо» Бэнжари в оригинальном фильме «Лимонадный рот» канала Disney Channel и в роли Мэган в сериале «Жизнь кусается» на канале Disney. В 2011 году сыграла роль Мэдди Шеннон в телесериале Стивена Спилберга «Terra Nova».
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