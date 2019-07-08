Кино

Вышел трейлер новой «Малефисенты» с Анджелиной ДжолиСобака.ru 10:23

На ютьюб-канале Walt Disney Studios вышел трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы», в котором главную роль злой волшебницы играет Анджелина Джоли. В актерском составе ленты произошли перемены: присоединилась Мишель Пфайффер и Эль Фаннинг.
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В Сети появился трейлер новой «Малефисенты»

Газета.Ru15:02

Вышел русский трейлер «Малефисенты 2» с Анджелиной Джоли

Российская газета09:59

Трейлер новой «Малефисенты» с Джоли опубликовали в Сети

ФАН11:57

Опубликован трейлер фильма" Малефисента: Владычица тьмы"

РЕН ТВ10:43

«Пора взять под крыло и свой род». В трейлере новой «Малефисенты» показали таинственный народ

Фонтанка.Ру10:19

В Сеть выложили трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»

РИА Новости09:36

Трейлер сиквела «Малефисенты» выложили в Сеть

Телеканал 360°12:26
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 23:02, Вашингтон
Происшествия

Житель Курска отсудил у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад

Обновлено в 21:41
Политика

Зеленский назвал сроки решения вопроса газового транзита

Действие договора о транзите российского газа через территорию Украины заканчивается в конце 2019 года.
Обновлено в 11:38
Общество

Алтайский министр озвучил главную проблему российского образования

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко поделился своим мнением по поводу того, что является главной проблемой российского образования.
Обновлено в 19:36
Политика

В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения

В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения участников двух протестных акций из четырех, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 14:43
Общество

Военные химики начали дезинфекцию системы водоснабжения в Тулуне

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) приступили к дезинфекции повреждённой паводком системы водоснабжения в Тулуне.
Обновлено в 22:29
Политика

Зеленский допустил особый статус русского языка в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский считает возможным введение особого статуса русского языка для населения Донбасса после того, как там завершится война.
Обновлено в 15:39
Политика

Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".
Обновлено в 14:29
Экономика

Госдума заслушает отчет Кудрина о работе Счетной палаты

Сегодня, 9 июля, глава Счетной палаты Алексей Кудрин отчитается о работе аудиторов за 2018 год, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено в 17:05
Спорт

В пятый медальный день Универсиады сборная РФ завоевала 5 медалей

Обновлено в 16:43
Происшествия

В зоне наводнения в Иркутской области госпитализированы 457 человек

В зоне наводнения в Иркутской области за сутки к врачам обратились 86 человек.
Обновлено в 22:24
Здоровье

Какие импортные медизделия больше не допустят к госзакупкам

Сегодня, 9 июля, вступило в силу постановление правительства, которое расширяет список зарубежных медицинских изделий, госзакупки которых теперь ограничены.
Обновлено в 22:03
Финансы

В США в сентябре может произойти дефолт

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая американский министр финансов Стивен Мнучин заявил, что потолок госдолга нужно поднять в ближайшее время.
Обновлено в 22:31
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа поднимут пенсию

Например, в 2017 году стоимость одного балла составляла 78,58 ₽. Значит, оформивший пенсию с 1 апреля до 31 декабря 2017 года получит прибавку в размере 235,74 ₽. Для тех, кто вышел на пенсию в 2018 году, она будет чуть выше: балл равнялся 81,49 ₽, прибавка составит 244,47 ₽. Работающие пенсионеры, вышедшие на пенсию в 2019 году, получат прибавку в 2020.
Обновлено в 08:45
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено в 07:58
Политика

Оливер Стоун взял эксклюзивное интервью у Путина для фильма об Украине

Владимир Путин рассказал об отношении к политике официального Киева в интервью режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину", сообщается на сайте Первого канала.
Обновлено в 19:38
Общество

Минеральная вода «Терсинка» исчезнет с прилавков Кузбасса

Обновлено вчера в 23:42
Общество

Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз

Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Экономика

В Новосибирской области живет более 100 долларовых миллионеров

Долларовые миллионеры живут в Центральном, Первомайском, Советском районах.
Обновлено в 20:39
Энергетика

Козак рассказал о мерах стабилизации цен на топливо на Дальнем Востоке

Козак пояснил, что индекс роста цен на моторное топливо на Дальнем Востоке будет соответствовать прогнозам, которые правительство закладывало в «демпфер», то есть рост цены не превысит уровень инфляции.
Обновлено в 11:32
Политика

Пранкеры поговорили с премьером Северной Македонии от имени Порошенко

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) пообщались с премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым от имени экс-президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 18:46
Экономика

Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено в 10:52
Происшествия

Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей

Обновлено в 20:41
Авто

«Группа ГАЗ» защитила репутацию в суде

В суде обязали ответчика опровергнуть ложные сведения, распространив для СМИ новое письмо.
Обновлено в 05:44
Общество

«Раз 20 пересмотрел»: видео, снятое на пляже Приморья, набирает популярность

В социальных сетях набирает популярность видеоролик, снятый на одном из пляжей Приморского края, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Семь человек пострадали в страшном ДТП на трассе в Кузбассе

Накануне вечером на участке трассы Новосибирск – Кемерово произошло страшное ДТП, в результате которого пострадали семь человек, в том числе двое детей.
Обновлено в 22:23
Гаджеты

Xiaomi начинает в России продажи смартфона Redmi 7A

В Redmi 7A установили 5,45-дюймовый дисплей разрешением HD+, 12 Мп основную камеру и 5 Мп фронтальную, причем она способна распознавать пользователя по лицу.
Обновлено в 13:23
Технологии

Названы самые распространенные способы кражи денег с карт россиян

Главными причинами мошенничества при использовании гаджетов оказались низкая киберграмотность владельцев счетов (29%), потеря устройства (27%) и кража (11%).
Обновлено в 22:14
Наука

Быстрое укорочение теломер сократило жизнь

Быстрота укорочения теломер (концевых участков хромосом) сильно коррелирует с продолжительностью жизни, показали испанские ученые.
Обновлено в 12:26
Здоровье

Доступно каждому: «СОГАЗ-Мед» участвует в нацпроекте «Здравоохранение»

Страховые медицинские организации принимают активное участие в реализации нацпроекта.
Обновлено в 22:00
Происшествия

Калви раскрыл суду детали сделки, оказавшейся в основе уголовного дела

В Baring Vostok уголовное дело связывают с конфликтом акционеров "Восточного". Юсупов и еще один акционер, Артем Аветисян, это отрицают.
Обновлено в 15:04
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Вымышленный персонаж и главная антагонистка диснеевского мультфильма 1959 года «Спящая красавица», а также протагонистка одноимённого художественного фильма 2014 года. Она - могущественная злая фея, которая, разозлившись на то, что её не пригласили на крестины принцессы Авроры, насылает на ту страшное заклятие, предсказав девочке смерть от укола о веретено прялки в день её шестнадцатилетия.
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Анджелина Джоли
Американская актриса
Американская актриса, кинорежиссёр и сценаристка, фотомодель, посол доброй воли ООН. Обладательница премии «Оскар», трёх премий «Золотой глобус» и двух «Премий Гильдии киноактёров США».
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