Кино
Вышел трейлер новой «Малефисенты» с Анджелиной ДжолиСобака.ru 10:23
На ютьюб-канале Walt Disney Studios вышел трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы», в котором главную роль злой волшебницы играет Анджелина Джоли. В актерском составе ленты произошли перемены: присоединилась Мишель Пфайффер и Эль Фаннинг.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 23:02, Вашингтон
Политика
Зеленский назвал сроки решения вопроса газового транзита
Действие договора о транзите российского газа через территорию Украины заканчивается в конце 2019 года.
Обновлено в 11:38
Общество
Алтайский министр озвучил главную проблему российского образования
Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко поделился своим мнением по поводу того, что является главной проблемой российского образования.
Обновлено в 19:36
Политика
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения участников двух протестных акций из четырех, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 14:43
Общество
Военные химики начали дезинфекцию системы водоснабжения в Тулуне
Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) приступили к дезинфекции повреждённой паводком системы водоснабжения в Тулуне.
Обновлено в 22:29
Политика
Зеленский допустил особый статус русского языка в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский считает возможным введение особого статуса русского языка для населения Донбасса после того, как там завершится война.
Обновлено в 15:39
Политика
Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".
Обновлено в 14:29
Экономика
Госдума заслушает отчет Кудрина о работе Счетной палаты
Сегодня, 9 июля, глава Счетной палаты Алексей Кудрин отчитается о работе аудиторов за 2018 год, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено в 17:05
Происшествия
В зоне наводнения в Иркутской области госпитализированы 457 человек
В зоне наводнения в Иркутской области за сутки к врачам обратились 86 человек.
Обновлено в 22:24
Здоровье
Какие импортные медизделия больше не допустят к госзакупкам
Сегодня, 9 июля, вступило в силу постановление правительства, которое расширяет список зарубежных медицинских изделий, госзакупки которых теперь ограничены.
Обновлено в 22:03
Финансы
В США в сентябре может произойти дефолт
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая американский министр финансов Стивен Мнучин заявил, что потолок госдолга нужно поднять в ближайшее время.
Обновлено в 22:31
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа поднимут пенсию
Например, в 2017 году стоимость одного балла составляла 78,58 ₽. Значит, оформивший пенсию с 1 апреля до 31 декабря 2017 года получит прибавку в размере 235,74 ₽. Для тех, кто вышел на пенсию в 2018 году, она будет чуть выше: балл равнялся 81,49 ₽, прибавка составит 244,47 ₽. Работающие пенсионеры, вышедшие на пенсию в 2019 году, получат прибавку в 2020.
Обновлено в 08:45
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено в 07:58
Политика
Оливер Стоун взял эксклюзивное интервью у Путина для фильма об Украине
Владимир Путин рассказал об отношении к политике официального Киева в интервью режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину", сообщается на сайте Первого канала.
Обновлено в 19:38
Общество
Минеральная вода «Терсинка» исчезнет с прилавков Кузбасса
Обновлено вчера в 23:42
Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Экономика
В Новосибирской области живет более 100 долларовых миллионеров
Долларовые миллионеры живут в Центральном, Первомайском, Советском районах.
Обновлено в 20:39
Энергетика
Козак рассказал о мерах стабилизации цен на топливо на Дальнем Востоке
Козак пояснил, что индекс роста цен на моторное топливо на Дальнем Востоке будет соответствовать прогнозам, которые правительство закладывало в «демпфер», то есть рост цены не превысит уровень инфляции.
Обновлено в 11:32
Политика
Пранкеры поговорили с премьером Северной Македонии от имени Порошенко
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) пообщались с премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым от имени экс-президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 18:46
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено в 10:52
Авто
«Группа ГАЗ» защитила репутацию в суде
В суде обязали ответчика опровергнуть ложные сведения, распространив для СМИ новое письмо.
Обновлено в 05:44
Общество
«Раз 20 пересмотрел»: видео, снятое на пляже Приморья, набирает популярность
В социальных сетях набирает популярность видеоролик, снятый на одном из пляжей Приморского края, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Семь человек пострадали в страшном ДТП на трассе в Кузбассе
Накануне вечером на участке трассы Новосибирск – Кемерово произошло страшное ДТП, в результате которого пострадали семь человек, в том числе двое детей.
Обновлено в 22:23
Гаджеты
Xiaomi начинает в России продажи смартфона Redmi 7A
В Redmi 7A установили 5,45-дюймовый дисплей разрешением HD+, 12 Мп основную камеру и 5 Мп фронтальную, причем она способна распознавать пользователя по лицу.
Обновлено в 13:23
Технологии
Названы самые распространенные способы кражи денег с карт россиян
Главными причинами мошенничества при использовании гаджетов оказались низкая киберграмотность владельцев счетов (29%), потеря устройства (27%) и кража (11%).
Обновлено в 22:14
Наука
Быстрое укорочение теломер сократило жизнь
Быстрота укорочения теломер (концевых участков хромосом) сильно коррелирует с продолжительностью жизни, показали испанские ученые.
Обновлено в 12:26
Здоровье
Доступно каждому: «СОГАЗ-Мед» участвует в нацпроекте «Здравоохранение»
Страховые медицинские организации принимают активное участие в реализации нацпроекта.
Обновлено в 22:00
Происшествия
Калви раскрыл суду детали сделки, оказавшейся в основе уголовного дела
В Baring Vostok уголовное дело связывают с конфликтом акционеров "Восточного". Юсупов и еще один акционер, Артем Аветисян, это отрицают.
Обновлено в 15:04