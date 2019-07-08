Кино
Вышел трейлер новой «Малефисенты» с Анджелиной ДжолиСобака.ru 10:23
На ютьюб-канале Walt Disney Studios вышел трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы», в котором главную роль злой волшебницы играет Анджелина Джоли. В актерском составе ленты произошли перемены: присоединилась Мишель Пфайффер и Эль Фаннинг.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 13:50, Вашингтон
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