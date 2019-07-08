Кино

Вышел трейлер новой «Малефисенты» с Анджелиной ДжолиСобака.ru 10:23

На ютьюб-канале Walt Disney Studios вышел трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы», в котором главную роль злой волшебницы играет Анджелина Джоли. В актерском составе ленты произошли перемены: присоединилась Мишель Пфайффер и Эль Фаннинг.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Трейлер сиквела «Малефисенты» выложили в Сеть

Телеканал 360°12:26

Вышел русский трейлер «Малефисенты 2» с Анджелиной Джоли

Российская газета09:59

Вышел трейлер нового фильма с Анджелиной Джоли

Профиль11:53

Опубликован трейлер фильма" Малефисента: Владычица тьмы"

РЕН ТВ10:43

«Пора взять под крыло и свой род». В трейлере новой «Малефисенты» показали таинственный народ

Фонтанка.Ру10:19

В Сеть выложили трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»

РИА Новости09:36

Трейлер новой «Малефисенты» с Джоли опубликовали в Сети

ФАН11:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 13:50, Вашингтон
Политика

МИД РФ ответил на оскорбления Путина в эфире грузинского ТВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала выходку ведущего грузинского оппозиционного телеканала "Рустави 2" Георгия Габуния, обругавшего в эфире российское руководство.
Обновлено в 05:37
Общество

В Смоленске археологи обнаружили возможные останки соратника Наполеона

Во время раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду Смоленска археологи обнаружили останки, которые могут принадлежать одному из ближайших соратников Наполеона генералу Гюдену.
Обновлено в 11:29
Происшествия

Севший на мель в Рыбинском водохранилище теплоход прибыл в порт

Ранее сообщалось, что пассажирский теплоход, на борту которого находятся почти 300 человек, сел на мель в Рыбинском водохранилище в Ярославской области.
Обновлено в 12:28
Наука

Ученым удалось заснять на видео шестижаберную акулу

Ранее ученым удавалось наблюдать Hexanchus griseus ближе к поверхности, однако их поведение в естественных условиях обитания — на глубинах до 2500 метров, куда не проникает солнечный свет — оставалось тайной.
Обновлено в 11:14
Политика

Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам

Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.
Обновлено в 10:54
Шоу-бизнес

Актер Иван Краско решил уйти в монастырь

Обновлено в 07:51
Происшествия

Семью избитой в Ингушетии девочки намерены лишить родительских прав

Уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что органы опеки будут требовать лишения родителей избитой семилетней девочки прав на её воспитание.
Обновлено в 12:15
Общество

«Макдоналдс» может заплатить штраф в 500 тысяч рублей из-за соуса

Антимонопольный орган усмотрел в действиях компании нарушение закона о рекламе, и теперь ООО «СРП» грозит штраф в размере от 100 до 500 тыс. рублей.
Обновлено в 13:47
Общество

Протоиерей РПЦ оправдался за слова о слабости женского ума

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о слабости женского ума.
Обновлено в 12:26
Футбол

«ПСЖ»: Неймар не явился на тренировку команды

В понедельник, 8 июля, нападающий "ПСЖ" Неймар не прибыл в установленное время на тренировку команды для подготовки к сезону-2019/20, информирует официальный сайт парижан.
Обновлено в 13:06
Политика

Канделаки назвала заказчика матерщины в адрес Путина на грузинском ТВ

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что за грузинским телеведущим Георгием Габунией, который нецензурно выругался в адрес президента России Владимира Путина, стоит бывший президент страны Михаил Саакашвили.
Обновлено в 11:32
Политика

Вице-премьера Украины не пустили на саммит с Евросоюзом в Киеве

Вице-премьера Украины по европейской интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина – Евросоюз, проходящий в Киеве, в Мариинском дворце, являющимся церемониальной резиденцией президента страны.
Обновлено в 13:05
Гаджеты

Xiaomi начинает российские продажи смартфона Redmi 7A. Цены

Обновлено в 08:31
Гаджеты

ОС HongMeng от Huawei работает быстрее, чем Android и macOS

По словам директора и основателя компании Ren Zhengfei, новая операционная система HongMeng работает значительно быстрее Android и macOS.
Обновлено вчера в 08:44
Происшествия

Главу отдела полиции уволили после серии отравлений в Москве

Начальник отдела МВД по Басманному району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 05:12
Путешествия

Из Грузии вернулись все организованные российские туристы

В пресс-службе Ростуризма сообщили, что все российские организованные туристы с датой обратного вылета из Грузии до 8 июля вернулись на территорию России.
Обновлено в 09:59
Авто

УАЗ Патриот с автоматом получит обновленный мотор

Заволжский моторный завод, входящий в состав группы компаний Sollers, начал выпуск пробной партии моторов ZMZ Pro в новом исполнении, адаптированном под работу с автоматической трансмиссией Punch 6L50.
Обновлено в 04:35
Политика

Путин назначил Евкурова замминистра обороны

Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны.
Обновлено в 07:34
Футбол

«Динамо» претендует на бразильского хавбека «Ганновера» Уоласа

Обновлено в 11:18
Политика

Зеленский назвал условие снятия экономической блокады Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может снять экономическую блокаду с Донбасса только после возвращения национализированных предприятий.
Обновлено в 11:56
Политика

Украинский телеканал NEWSONE отменил телемост с Россией из-за угроз

Украинский телеканал NEWSONE отменяет телемост с Россией из-за угроз физической расправы. Заявление опубликовано на сайте канала.
Обновлено в 06:22
Происшествия

Из Турции экстренно эвакуированы две россиянки в тяжелом состоянии

В Россию из Турции экстренно доставлены бортом санавиации две гражданки РФ, находившиеся в тяжелом состоянии, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на страховую компанию ERV.
Обновлено в 09:54
Экономика

В Росстате объяснили досрочную публикацию данных по инфляции

В Росстате прокомментировали преждевременную публикацию данных по инфляции в России в июне ранее установленного срока.
Обновлено в 11:01
Общество

В Ярославле отмечают День семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности живет в нашей стране уже 11 лет. 8 июля для этого праздника – дата не случайная.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие

В США призвали Германию отправить в Сирию свои наземные войска

Соединенные Штаты призывают Германию отправить наземные войска на северо-восток Сирии для частичной замены американских.
Обновлено вчера в 02:49
Футбол

Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»

Обновлено в 12:58
Общество

Название станции на русском языке убрали в тбилисском метро

Название станции "Делиси" на русском языке убрали со стены в метров Тбилиси, сообщил грузинский Первый канал со ссылкой на Тбилисскую транспортную компанию.
Обновлено в 06:36
Игры

Покупатели процессоров AMD Ryzen 3000 сообщают, что у них больше не работает Destiny 2

На Reddit появилась публикация, автор которой утверждает, что на его новом процессоре серии AMD Ryzen 3000 попросту не запускается Destiny 2. По словам игрока, после запуска шутера в Battle.net он так и не включается, хотя exe-файл висит в диспетчере задач, используя до 10% мощности процессора.
Обновлено в 11:14
Политика

Зеленский сделал заявление по транзиту газа из РФ

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду, что ему удастся договориться с Россией о продолжении транзита российского газа по территории Украины.
Обновлено в 12:05
Политика

Россия отреагировала на заявление Ирана о начале обогащения урана

Дипломат прокомментировал решение официального Тегерана приступить к обогащению урана выше уровня в 3,67%.
Обновлено вчера в 07:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Анджелина Джоли
Американская актриса
Американская актриса, кинорежиссёр и сценаристка, фотомодель, посол доброй воли ООН. Обладательница премии «Оскар», трёх премий «Золотой глобус» и двух «Премий Гильдии киноактёров США».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Малефисента
Персонаж
Вымышленный персонаж и главная антагонистка диснеевского мультфильма 1959 года «Спящая красавица», а также протагонистка одноимённого художественного фильма 2014 года. Она - могущественная злая фея, которая, разозлившись на то, что её не пригласили на крестины принцессы Авроры, насылает на ту страшное заклятие, предсказав девочке смерть от укола о веретено прялки в день её шестнадцатилетия.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное