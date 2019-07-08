Кино
Вышел трейлер новой «Малефисенты» с Анджелиной ДжолиСобака.ru 10:23
На ютьюб-канале Walt Disney Studios вышел трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы», в котором главную роль злой волшебницы играет Анджелина Джоли. В актерском составе ленты произошли перемены: присоединилась Мишель Пфайффер и Эль Фаннинг.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 20:00, Вашингтон
Происшествия
В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель
Пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в Рыбинском водохранилище.
Обновлено в 11:25
Армия и оружие
Военные Израиля обнаружили туннель на границе с сектором Газа
Военнослужащие армии Израиля обнаружили под границей с сектором Газа тайный туннель, сообщает пресс-служба израильской армии.
Обновлено в 18:40
Политика
«Рустави 2» отказался увольнять обругавшего Путина журналиста
Руководство грузинского телеканала «Рустави-2» не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено в 16:57
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
Избитая в Ингушетии семилетняя девочка по-прежнему находится в тяжелом состоянии, рассказали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в понедельник, 8 июля.
Обновлено в 12:18
Здоровье
Каждый третий гипертоник не следит за давлением
Выяснилось, что даже несмотря на беседы с врачом, каждый третий гипертоник не пользуется ежедневно тонометром для измерения своего артериального давления, что должно стать золотым правилом для подобного рода пациентов.
Обновлено в 07:00
Общество
Протоиерей РПЦ оправдался за слова о слабости женского ума
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о слабости женского ума.
Обновлено в 12:26
Путешествия
Из Грузии вернулись все организованные российские туристы
В пресс-службе Ростуризма сообщили, что все российские организованные туристы с датой обратного вылета из Грузии до 8 июля вернулись на территорию России.
Обновлено в 09:59
Политика
Собчак высказалась об обругавшем Путина ведущем «Рустави 2»
Обновлено в 12:22
Политика
Андрей Малахов обратился к президенту Украины
Телеведущий канала "Россия 1" Андрей Малахов, который должен был вести телемост между Москвой и Киевом, на своей странице в Инстаграм обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, призывая его защитить украинских журналистов.
Обновлено в 17:27
Происшествия
Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад
В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.
Обновлено в 10:44
Армия и оружие
Украинский военный расстрелял свою подчиненную, сообщили в ЛНР
Начальник отделения кадров одной из частей украинской армии в Донбассе выстрелил в подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР, сообщил офицер пресс-службы военного ведомства самопровозглашенной республики Иван Филипоненко.
Обновлено в 19:48
Происшествия
Ветерана ВОВ ограбили и избили до смерти в Новгородской области
Полиция Новгородской области задержала подозреваемых в избиении женщины-ветерана Великой Отечественной войны.
Обновлено в 19:24
Экономика
The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito
Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 12:47
Общество
Нелегальных таксистов, риелторов и прочих самозанятых граждан в Ставрополе заставят выйти «из тени»
Участникам совещания предстояло подумать, как заставить «тень» стать «светом», и помочь муниципалитету получить возможность еще более полно развивать социальную сферу.
Обновлено в 10:12
Экономика
«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино
В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено в 17:34
Музыка
Стинг отменил выступление в Бельгии из-за проблем со здоровьем
Британский певец Стинг не сможет выступить на джазовом фестивале в Бельгии по состоянию здоровья.
Обновлено в 14:50
Происшествия
Суд продлил домашний арест Калви на три месяца
Басманный суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, передает «Интерфакс».
Обновлено в 11:13
Политика
Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину
Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ.
Обновлено в 05:40
Политика
Лавров и глава МИД Казахстана обсудили взаимодействие в рамках ОБСЕ
Глава МИД РФ Сергей Лавров обменялся мнением с казахстанским коллегой Бейбутом Атамкуловым по вопросам взаимодействия в рамках ОБСЕ, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 18:36
Происшествия
В Абхазии россияне пострадали в ДТП с маршруткой
Обновлено в 19:45
Энергетика
«Транснефть» заявила о выступлении «Роснефти» в роли ее недоброжелателя
Представитель «Роснефти» выразил сожаление в связи с комментарием «Транснефти».
Обновлено в 13:23
Политика
В Госдуме нашли альтернативу Грузии для российских туристов
Замглавы Комитета Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи Сергей Кривоносов назвал Абхазию и другие кавказские направления альтернативой грузинскому туристическому направлению для россиян, передает в понедельник РИА «Новости».
Обновлено в 15:53
Общество
«Остров мечты» откроется уже осенью
Прогуляться по "Острову мечты" можно будет уже в конце года — строительство крупнейшего в Европе крытого парка развлечений близится к финишу.
Обновлено в 14:19
Армия и оружие
Россия поможет создать собственную СПРН, пишут СМИ Китая
Российский лидер Владимир Путин готов поделиться с Китаем одной из своих самых сокровенных «драгоценностей» – системой раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН), которой в настоящее время обладают только Соединенные Штаты и РФ.
Обновлено в 18:49
Наука
Быстрое укорочение теломер сократило жизнь
Быстрота укорочения теломер (концевых участков хромосом) сильно коррелирует с продолжительностью жизни, показали испанские ученые.
Обновлено в 12:26
Происшествия
В посольство США в Москве поступил звонок о «минировании»
Анонимные звонки с угрозой "минирования" поступили в понедельник вечером в адрес посольства США и высотного здания на Кудринской площади в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 14:59