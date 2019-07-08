Кино

Вышел трейлер новой «Малефисенты» с Анджелиной ДжолиСобака.ru 10:23

На ютьюб-канале Walt Disney Studios вышел трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы», в котором главную роль злой волшебницы играет Анджелина Джоли. В актерском составе ленты произошли перемены: присоединилась Мишель Пфайффер и Эль Фаннинг.
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В Сети появился трейлер новой «Малефисенты»

Газета.Ru15:02

Трейлер сиквела «Малефисенты» выложили в Сеть

Телеканал 360°12:26

Вышел русский трейлер «Малефисенты 2» с Анджелиной Джоли

Российская газета09:59

Опубликован трейлер фильма" Малефисента: Владычица тьмы"

РЕН ТВ10:43

«Пора взять под крыло и свой род». В трейлере новой «Малефисенты» показали таинственный народ

Фонтанка.Ру10:19

В Сеть выложили трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»

РИА Новости09:36

Трейлер новой «Малефисенты» с Джоли опубликовали в Сети

ФАН11:57
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В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель

Пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в Рыбинском водохранилище.
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Грибок, который убил миллионы летучих мышей, захватил ещё один штат

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Армия и оружие

Военные Израиля обнаружили туннель на границе с сектором Газа

Военнослужащие армии Израиля обнаружили под границей с сектором Газа тайный туннель, сообщает пресс-служба израильской армии.
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Политика

«Рустави 2» отказался увольнять обругавшего Путина журналиста

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Обновлено в 16:57
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Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии

Избитая в Ингушетии семилетняя девочка по-прежнему находится в тяжелом состоянии, рассказали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в понедельник, 8 июля.
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Каждый третий гипертоник не следит за давлением

Выяснилось, что даже несмотря на беседы с врачом, каждый третий гипертоник не пользуется ежедневно тонометром для измерения своего артериального давления, что должно стать золотым правилом для подобного рода пациентов.
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Протоиерей РПЦ оправдался за слова о слабости женского ума

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о слабости женского ума.
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Из Грузии вернулись все организованные российские туристы

В пресс-службе Ростуризма сообщили, что все российские организованные туристы с датой обратного вылета из Грузии до 8 июля вернулись на территорию России.
Обновлено в 09:59
Политика

Собчак высказалась об обругавшем Путина ведущем «Рустави 2»

Обновлено в 12:22
Политика

Андрей Малахов обратился к президенту Украины

Телеведущий канала "Россия 1" Андрей Малахов, который должен был вести телемост между Москвой и Киевом, на своей странице в Инстаграм обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, призывая его защитить украинских журналистов.
Обновлено в 17:27
Происшествия

Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад

В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.
Обновлено в 10:44
Армия и оружие

Украинский военный расстрелял свою подчиненную, сообщили в ЛНР

Начальник отделения кадров одной из частей украинской армии в Донбассе выстрелил в подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР, сообщил офицер пресс-службы военного ведомства самопровозглашенной республики Иван Филипоненко.
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Ветерана ВОВ ограбили и избили до смерти в Новгородской области

Полиция Новгородской области задержала подозреваемых в избиении женщины-ветерана Великой Отечественной войны.
Обновлено в 19:24
Происшествия

SpaceX сообщила о пожаре на площадке для испытаний корабля Starship

Обновлено в 16:29
Экономика

The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito

Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 12:47
Общество

Нелегальных таксистов, риелторов и прочих самозанятых граждан в Ставрополе заставят выйти «из тени»

Участникам совещания предстояло подумать, как заставить «тень» стать «светом», и помочь муниципалитету получить возможность еще более полно развивать социальную сферу.
Обновлено в 10:12
Экономика

«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино

В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено в 17:34
Музыка

Стинг отменил выступление в Бельгии из-за проблем со здоровьем

Британский певец Стинг не сможет выступить на джазовом фестивале в Бельгии по состоянию здоровья.
Обновлено в 14:50
Происшествия

Суд продлил домашний арест Калви на три месяца

Басманный суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, передает «Интерфакс».
Обновлено в 11:13
Политика

Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину

Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ.
Обновлено в 05:40
Политика

Лавров и глава МИД Казахстана обсудили взаимодействие в рамках ОБСЕ

Глава МИД РФ Сергей Лавров обменялся мнением с казахстанским коллегой Бейбутом Атамкуловым по вопросам взаимодействия в рамках ОБСЕ, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 18:36
Происшествия

В Абхазии россияне пострадали в ДТП с маршруткой

Обновлено в 19:45
Энергетика

«Транснефть» заявила о выступлении «Роснефти» в роли ее недоброжелателя

Представитель «Роснефти» выразил сожаление в связи с комментарием «Транснефти».
Обновлено в 13:23
Происшествия

Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

Обновлено в 15:24
Политика

В Госдуме нашли альтернативу Грузии для российских туристов

Замглавы Комитета Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи Сергей Кривоносов назвал Абхазию и другие кавказские направления альтернативой грузинскому туристическому направлению для россиян, передает в понедельник РИА «Новости».
Обновлено в 15:53
Общество

«Остров мечты» откроется уже осенью

Прогуляться по "Острову мечты" можно будет уже в конце года — строительство крупнейшего в Европе крытого парка развлечений близится к финишу.
Обновлено в 14:19
Армия и оружие

Россия поможет создать собственную СПРН, пишут СМИ Китая

Российский лидер Владимир Путин готов поделиться с Китаем одной из своих самых сокровенных «драгоценностей» – системой раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН), которой в настоящее время обладают только Соединенные Штаты и РФ.
Обновлено в 18:49
Наука

Быстрое укорочение теломер сократило жизнь

Быстрота укорочения теломер (концевых участков хромосом) сильно коррелирует с продолжительностью жизни, показали испанские ученые.
Обновлено в 12:26
Происшествия

В посольство США в Москве поступил звонок о «минировании»

Анонимные звонки с угрозой "минирования" поступили в понедельник вечером в адрес посольства США и высотного здания на Кудринской площади в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 14:59
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Американская актриса, кинорежиссёр и сценаристка, фотомодель, посол доброй воли ООН. Обладательница премии «Оскар», трёх премий «Золотой глобус» и двух «Премий Гильдии киноактёров США».
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Малефисента
Персонаж
Вымышленный персонаж и главная антагонистка диснеевского мультфильма 1959 года «Спящая красавица», а также протагонистка одноимённого художественного фильма 2014 года. Она - могущественная злая фея, которая, разозлившись на то, что её не пригласили на крестины принцессы Авроры, насылает на ту страшное заклятие, предсказав девочке смерть от укола о веретено прялки в день её шестнадцатилетия.
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