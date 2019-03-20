Кино

Вышел трейлер нового фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»Фильм.ру 09:12

Кинокомпания Sony выпустила первый трейлер нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Ожидается, что премьера картины пройдёт в рамках грядущего Каннского кинофестиваля. Действие сюжета разворачивается в 1969-м году.
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Вышел трейлер нового фильма Тарантино о Чарльзе Мэнсоне и его банде

Газета.Ru16:16

Опубликован трейлер «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино

Пятый канал10:55

Леонардо ДиКаприо выложил кадры из «Однажды в Голливуде» (видео)

Газета Metro09:40

Опубликован трейлер нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»

Life.ru09:47

Трейлер нового фильма Тарантино появился в Сети

Телеканал 360°12:36

Показали трейлер нового фильма Квентина Тарантино

Народные новости14:44

Опубликован трейлер нового фильма Тарантино

ТК Звезда10:13
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Политика

Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
Обновлено в 16:10
Политика

Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит»

Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.
Обновлено в 21:12
Шоу-бизнес

Виктория Боня в день рождения дочери устроила праздник в Монако

Виктория Боня в честь дня рождения дочери Анджелины устроила праздник в Монако.
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Армия и оружие

В Пентагоне заявили, что США начинают терять преимущество в космосе

Обновлено в 12:16
Космос

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Важное за сутки

«Бодипозитив — это не про вонючие подмышки»: стилист Александр Рогов — о трендах в мире и регионах

Известный российский стилист Александр Рогов приезжал в Екатеринбург, чтобы рассказать модницам о трендах этой весны, и дал нам большое интервью.
Обновлено в 23:00
Происшествия

На ядерном полигоне КНДР произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 2,8 произошло в четверг в 1 км от северокорейского ядерного полигона в уезде Пхунгери провинции Хамгён-Пукто на северо-востоке страны.
Обновлено в 22:00
Экономика

Глава Центра Хруничева анонсировал пуски ракет-носителей «Протон-М»

Обновлено в 21:59
Шоу-бизнес

Врач Началовой рассказал, что у нее не было денег на лечение

Обновлено в 16:24
Политика

Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных Украине

"Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота", - сказал Лужков.
Обновлено в 19:53
Космос

Сеть заявила об испытаниях ракеты «Авангард», и опубликовала видео загадочного взрыва

В Сети показали видео загадочного взрыва в атмосфере, и считают что это «Авангард».
Обновлено в 02:40
Армия и оружие

ВВС США планируют разработать имитирующие российский Су-57 цели

Обновлено в 03:42
Происшествия

Испанский парапланерист чуть не сбил птицу во время полета

Алекс Колбек, занимавшийся парапланеризмом в горах Испании, заснял на видео, как он чуть не столкнулся с летящей птицей, сообщает UPI.
Обновлено в 22:48
Футбол

«Зенит» завершил сезон в волейбольной Лиге чемпионов

Обновлено в 19:52
Политика

В аппарате правительства пожаловались на дисциплину в Минкомсвязи

Правительственный департамент контроля и проверки выполнения решений пожаловался министру связи Константину Носкову на дисциплину в Минкомсвязи.
Обновлено в 22:54
Экономика

Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в Россию

Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Футбол

Сборная Германии не справилась с Сербией в товарищеском матче

В товарищеском матче сборная Германии принимала сборную Сербии.
Обновлено в 17:38
Происшествия

ДТП с участием грузовика и легковушки в Кузбассе: пострадали пятеро

В среду, 20 марта, ДТП в городе Прокопьевске Кемеровской области произошла авария, в которой пострадали несколько человек.
Обновлено в 13:55
Авто

В Беларуси выпустят пилотные партии двух моделей Geely

Для изучения спроса новинки выпустят пилотными партиями по 100 экземпляров.
Обновлено в 10:17
Кино

Звезда «Чёрного клановца» снимется в новом фильме Кристофера Нолана

Обновлено в 01:53
Политика

Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах

Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
Обновлено в 17:09
Политика

Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции

Экс-президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток в Симферополе за неповиновение правоохранителям.
Обновлено в 11:07
Игры

Акции Nintendo и Sony упали после презентации Google Stadia

19 марта на конференции GDC 2019 Google представила игровой стриминговый сервис Google Stadia.
Обновлено в 14:24
Происшествия

Изнасилование якутянки спровоцировало массовые протесты и погромы

Массовые протесты и погромы начались в Якутске после того, как мигрант из Киргизии похитил и изнасиловал 36-летнюю местную жительницу.
Обновлено в 13:42
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Началову похоронят рядом с Малашенко на Троекуровском

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Туристам ограничили доступ к маковым полям Калифорнии

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Политика

МИД России вызвал посла Чехии из-за ситуации с недвижимостью в Праге

МИД России вызвал и сделал представление послу Чехии Витезславу Пивоньке из-за "ненормальной ситуации", сложившейся вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге.
Обновлено в 10:40
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В NASA рассказали о поверхности астероида Бенну

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Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику

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Американский кинорежиссёр, сценарист, актёр, кинопродюсер и кинооператор. Один из наиболее ярких представителей постмодернизма в кинематографе. Фильмы Тарантино отличаются нелинейной структурой повествования, переосмыслением культурно-исторического процесса, использованием готовых форм и эстетизацией насилия.
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