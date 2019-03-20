Кино
Вышел трейлер нового фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»Фильм.ру 09:12
Кинокомпания Sony выпустила первый трейлер нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Ожидается, что премьера картины пройдёт в рамках грядущего Каннского кинофестиваля. Действие сюжета разворачивается в 1969-м году.
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