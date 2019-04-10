Вышел трейлер к фильму «Король Лев»Дождь 08:30

Компания Walt Disney опубликовала трейлер к киноадаптации культового мультфильма «Король Лев», который вышел в 1994 году. Ханс Циммер, написавший музыку к оригиналу, также является композитором новой версии. В России картина выйдет в прокат в июле.

Хоккей Ален Виньо назначен главным тренером сборной Канады на ЧМ-2019 Бывший главный тренер «Ванкувер Кэнакс» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Ален Виньо назначен главным тренером сборной Канады на предстоящий чемпионат мира, информирует официальный сайт сборной.

Авто Новый пикап Tiger 9 от JMC официально рассекречен до дебюта В Сети появились официальные фотографии флагманского пикапа Tiger 9 от JMC.

Происшествия В Госдуму внесли законопроект, приравнивающий пьяное ДТП к убийству В Госдуму в среду внесен законопроект, приравнивающий пьяное ДТП со смертельным исходом к умышленному убийству, сообщает официальный сайт Госдумы в среду.

Кино Умер артист «Современника» Геннадий Фролов Геннадий Фролов окончил Школу-студию МХАТ, после чего работал в театре. С 1961 года был в труппе московского театра "Современник".

Гаджеты Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A80, трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.

Футбол Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.

Политика ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.

Наука Древнего сородича морских огурцов назвали в честь Ктулху Британские палеонтологи обнаружили на территории графства Херефордшир древние останки беспозвоночных - предков морских огурцов.

Политика Пенс пытался выгнать из зала Совбеза представителя Венесуэлы Постпред Венесуэлы само собой не сдвинулся и с места, а Пенс сообщил, что США уже готовят проект резолюции с призывом к ООН признать Гуайдо, за которого никто не голосовал и которого никто не выбирал.

Происшествия В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом в Крыму погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.

Экономика В Рязанской области открылся крупный молочный комплекс В Пителинском районе Рязанской области открылся крупный молочный комплекс. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза.

Общество В Москве обнаружили скульптуру 18 века Строители обнаружили мраморную скульптуру 18 века во время работ в усадьбе Люблино в Москве, написал мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.

Здоровье В Тюмени врач отказалась принимать плохо разговаривающего ребенка Ребенок «мало говорит, кое-что на своем тарабарском» — женщина предложила «услуги переводчика» с «детского языка», но медик отказалась.

Армия и оружие Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.

Наука В Турции нашли заполненный слитками корабль, которому 3600 лет В Турции у берегов Анталии подводные археологи обнаружили затонувшее 3600 лет назад торговое судно, которое было с грузом медных слитков, сообщает издание Anadolu.

Транспорт ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости Госавтоинспекция предложила резко ужесточить наказание за нарушение скоростного режима на дорогах, штраф за превышение максимально разрешенной скорости на 20–40 км/ч предлагается поднять сразу в шесть раз.

Политика Порошенко назвал негативные последствия своего поражения на выборах Кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко заявил, что опасается того, что новая «некомпетентная» власть может отменить санкции против России.

Происшествия В Петербурге эвакуируют «Меги» на Парнасе и Дыбенко Вслед за эвакуацией «Континента» на проспекте Стачек, в Петербурга началась эвакуация в «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас».

Происшествия В жилом доме в Екатеринбурге произошел взрыв В МЧС уточнили, что взрыв произошел в квартире на 15-м этаже 17-этажного жилого дома на улице Анатолия Мехренцева.

Происшествия СК опроверг сообщения о следах взрыва в самолёте Качиньского Следственный комитет опроверг информацию о следах веществ, используемых при создании взрывчатки, якобы найденных на обломках разбившегося самолёта Ту-154 с главой Польши Лехом Качиньским на борту.