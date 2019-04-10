Кино
Новый трейлер фильма «Король Лев» появился в СетиСлово и Дело 08:28
Полноценный трейлер нового фильма студии Disney «Король Лев» был опубликован сегодня на официальном канале компании на YouTube. На кадрах трейлера можно увидеть основных героев новой кинокартины, рассказывающей о непростой судьбе львенка Симбы, которого озвучит Дональд Гловер.
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Армия и оружие
Итальянские истребители вылетели на перехват пассажирского лайнера над Черногорией
Итальянские истребители Eurofighter Typhoon поднялись по тревоге на перехват самолета немецкой авиакомпании Tui Fly, который перестал выходить на связь.
Обновлено в 11:40
Спорт
СБР хочет создать экспериментальную команду лыжников в биатлоне
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал о желании сформировать экспериментальную команду, состоящую из спортсменов, занимающихся лыжным спортом.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Суд арестовал счета Абызова на 437 млн рублей
Басманный суд наложил арест на счета бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, на которых хранилось 437 млн рублей, а также на его дома и участки в Подмосковье.
Обновлено в 12:04
Единоборства
Емельяненко ответил хейтерам
Резиновые изделия номер два вы, — сказал Емельяненко. На счету Емельяненко 35 поединков по правилам ММА и 28 побед.
Обновлено в 12:04
Политика
Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Происшествия
СК возбудил дело против судей из Литвы за приговор россиянам
По данным следствия, судьи Айнора Мацявичене, Айва Сувилене, Виргиния Тамошюнайте и Артурас Шумскас рассматривали дело о событиях, произошедших в 1990 году в Вильнюсе.
Обновлено в 02:19
Общество
В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price
В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие
В Тихом океане нашли обломки истребителя F-35
Вчера стало известно о потере связи с одним из принадлежащих японским ВВС истребителей F-35.
Обновлено в 07:00
Технологии
Первый канал показал 3D-графику в новостном сюжете. Она словно из старой компьютерной игры
В программе «Время» показали новостной сюжет, посвященный законопроекту о крабовых аукционах и распределении квот на вылов крабов.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Суд продлил арест фигурантов дела Baring Vostok до 14 июля
11 апреля суд решит вопрос о переводе из СИЗО под домашний арест основателя Baring Vostok Майкла Калви и бывшего главу правления банка «Восточный» Алексея Кордичева.
Обновлено в 11:21
Гаджеты
Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой
Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A80, трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.
Обновлено в 09:22
Происшествия
В Петербурге неизвестные пытались украсть скульптуру из Русского музея
В Санкт-Петербурге двое неизвестных пытались совершить кражу скульптуры из Русского музея, преступление было предотвращено сотрудниками Росгвардии.
Обновлено в 02:56
Политика
Помпео: США не убедили Европу отказаться от «Северного потока — 2»
Соединённые Штаты не добились успеха в попытках убедить страны Европы не принимать участие в строительстве «Северного потока — 2», заявил госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в конгрессе.
Обновлено в 11:43
Общество
ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 раз
В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров.
Обновлено в 09:59
Политика
Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом»
Президент Владимир Путин назвал переводчика, который поправил его обращение к шведским бизнесменам, «бандитом».
Обновлено вчера в 12:54
Футбол
Моуринью оценил шансы «Манчестер Юнайтед» обыграть «Барселону»
Бывший главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «красными» и каталонской «Барселоной».
Обновлено в 08:28
Общество
Сбербанк устранил сбой в работе приложения
Сбербанк устранил сбой в работе онлайн-сервисов и банкоматов, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы кредитной организации.
Обновлено в 11:30
Политика
В Кремле подтвердили встречу Путина и Медведчука
В Кремле подтвердили факт встречи российского лидера Владимира Путина с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктором Медведчуком.
Обновлено в 10:22
Политика
Россия запретит ввоз яблок и груш из Белоруссии
Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Помощник прокурора метрополитена Петербурга задержан ФСБ
В Санкт-Петербурге при получении предполагаемой взятки сотрудниками ФСБ задержан помощник прокурора Петербургского метрополитена Григорий Боровко.
Обновлено в 11:24
Политика
СБУ объявила в розыск украинского журналиста Скачко
Украинский оппозиционный журналист Владимир Скачко объявлен в розыск.
Обновлено в 01:39
Происшествия
Почти 140 учеников отравились в школе в Перми
Обновлено в 07:21
Политика
Украина расширила торговые санкции против России
В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина.
Обновлено в 05:26
Финансы
ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне
Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой регулятора.
Обновлено в 07:49
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Склифосовский» Мария Куликова заявила, что у них с Максимом Авериным платонические отношения
В откровенной беседе с ведущим шоу Борисом Корчевниковым звезда сериала «Склифосовский» рассказала, почему решила развестись с Денисом Матросовым, а также призналась, что не планирует вновь идти под венец.
Обновлено в 10:31
Спорт
Бутырская объяснила, почему Загитовой не стоит завершать карьеру
Чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская ответила на слова экс-фигуриста Романа Костомарова о том, что Алине Загитовой стоит завершить профессиональную карьеру.
Обновлено в 10:59