Кино

Новый трейлер фильма «Король Лев» появился в СетиСлово и Дело 08:28

Полноценный трейлер нового фильма студии Disney «Король Лев» был опубликован сегодня на официальном канале компании на YouTube. На кадрах трейлера можно увидеть основных героев новой кинокартины, рассказывающей о непростой судьбе львенка Симбы, которого озвучит Дональд Гловер.
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В трейлере нового «Короля Льва» показали поющих Тимона с Пумбой и злодея Шрама

Lenta.ru08:52

Опубликован трейлер фильма «Король Лев»

РИА Новости09:19

Вышел первый трейлер фильма «Король лев»

Российская газета08:55

Walt Disney опубликовала трейлер фильма «Король Лев»

RT на русском10:43

Появился первый трейлер фильма «Король Лев»

ТАСС08:48

«Ты должен занять свое место в круге жизни»: вышел новый трейлер «Короля Льва»

Афиша Daily09:29

Вышел трейлер к фильму «Король Лев»

Дождь08:30
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Футбол

Свидетель Куропаткин подтвердил, что садился на колени Кокорину

Обновлено в 06:35
Армия и оружие

Итальянские истребители вылетели на перехват пассажирского лайнера над Черногорией

Итальянские истребители Eurofighter Typhoon поднялись по тревоге на перехват самолета немецкой авиакомпании Tui Fly, который перестал выходить на связь.
Обновлено в 11:40
Спорт

СБР хочет создать экспериментальную команду лыжников в биатлоне

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал о желании сформировать экспериментальную команду, состоящую из спортсменов, занимающихся лыжным спортом.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Суд арестовал счета Абызова на 437 млн рублей

Басманный суд наложил арест на счета бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, на которых хранилось 437 млн рублей, а также на его дома и участки в Подмосковье.
Обновлено в 12:04
Единоборства

Емельяненко ответил хейтерам

Резиновые изделия номер два вы, — сказал Емельяненко. На счету Емельяненко 35 поединков по правилам ММА и 28 побед.
Обновлено в 12:04
Политика

Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ

Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Происшествия

СК возбудил дело против судей из Литвы за приговор россиянам

По данным следствия, судьи Айнора Мацявичене, Айва Сувилене, Виргиния Тамошюнайте и Артурас Шумскас рассматривали дело о событиях, произошедших в 1990 году в Вильнюсе.
Обновлено в 02:19
Общество

В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price

В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес

Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали

«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Общество

Гидрометцентр разрешил водителям в Москве заменить зимнюю резину

Обновлено в 11:20
Армия и оружие

В Тихом океане нашли обломки истребителя F-35

Вчера стало известно о потере связи с одним из принадлежащих японским ВВС истребителей F-35.
Обновлено в 07:00
Технологии

Первый канал показал 3D-графику в новостном сюжете. Она словно из старой компьютерной игры

В программе «Время» показали новостной сюжет, посвященный законопроекту о крабовых аукционах и распределении квот на вылов крабов.
Обновлено в 06:39
Происшествия

Суд продлил арест фигурантов дела Baring Vostok до 14 июля

11 апреля суд решит вопрос о переводе из СИЗО под домашний арест основателя Baring Vostok Майкла Калви и бывшего главу правления банка «Восточный» Алексея Кордичева.
Обновлено в 11:21
Гаджеты

Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой

Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A80, трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.
Обновлено в 09:22
Происшествия

В Петербурге неизвестные пытались украсть скульптуру из Русского музея

В Санкт-Петербурге двое неизвестных пытались совершить кражу скульптуры из Русского музея, преступление было предотвращено сотрудниками Росгвардии.
Обновлено в 02:56
Политика

Помпео: США не убедили Европу отказаться от «Северного потока — 2»

Соединённые Штаты не добились успеха в попытках убедить страны Европы не принимать участие в строительстве «Северного потока — 2», заявил госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в конгрессе.
Обновлено в 11:43
Общество

ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 раз

В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров.
Обновлено в 09:59
Политика

Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом»

Президент Владимир Путин назвал переводчика, который поправил его обращение к шведским бизнесменам, «бандитом».
Обновлено вчера в 12:54
Футбол

Моуринью оценил шансы «Манчестер Юнайтед» обыграть «Барселону»

Бывший главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «красными» и каталонской «Барселоной».
Обновлено в 08:28
Общество

Сбербанк устранил сбой в работе приложения

Сбербанк устранил сбой в работе онлайн-сервисов и банкоматов, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы кредитной организации.
Обновлено в 11:30
Политика

В Кремле подтвердили встречу Путина и Медведчука

В Кремле подтвердили факт встречи российского лидера Владимира Путина с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктором Медведчуком.
Обновлено в 10:22
Политика

Россия запретит ввоз яблок и груш из Белоруссии

Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии.
Обновлено в 05:10
Политика

Депутат Ольга Алимова не откажется от мата после критики Володина

Обновлено в 05:58
Происшествия

Помощник прокурора метрополитена Петербурга задержан ФСБ

В Санкт-Петербурге при получении предполагаемой взятки сотрудниками ФСБ задержан помощник прокурора Петербургского метрополитена Григорий Боровко.
Обновлено в 11:24
Политика

СБУ объявила в розыск украинского журналиста Скачко

Украинский оппозиционный журналист Владимир Скачко объявлен в розыск.
Обновлено в 01:39
Происшествия

Почти 140 учеников отравились в школе в Перми

Обновлено в 07:21
Политика

Украина расширила торговые санкции против России

В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина.
Обновлено в 05:26
Финансы

ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой регулятора.
Обновлено в 07:49
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Склифосовский» Мария Куликова заявила, что у них с Максимом Авериным платонические отношения

В откровенной беседе с ведущим шоу Борисом Корчевниковым звезда сериала «Склифосовский» рассказала, почему решила развестись с Денисом Матросовым, а также призналась, что не планирует вновь идти под венец.
Обновлено в 10:31
Спорт

Бутырская объяснила, почему Загитовой не стоит завершать карьеру

Чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская ответила на слова экс-фигуриста Романа Костомарова о том, что Алине Загитовой стоит завершить профессиональную карьеру.
Обновлено в 10:59
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Король Лев
The Lion King, мультфильм, 1994
У величественного Короля-Льва Муфасы рождается наследник по имени Симба. Уже в детстве любознательный малыш становится жертвой интриг своего завистливого дяди Шрама, мечтающего о власти. Симба познаёт горе утраты, предательство и изгнание, но в конце концов обретает верных друзей и находит любимую. Закалённый испытаниями, он в нелёгкой борьбе отвоёвывает своё законное место в «Круге жизни», осознав, что значит быть настоящим Королём.
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