Кино

Вышел трейлер финального сезона сериала «Игра престолов»Коммерсантъ 14:17

Телеканал HBO разместил на своем YouTube-канале первый трейлер последнего сезона сериала «Игра престолов». «Враги не устают, не останавливаются и ничего не чувствуют»,— говорится в ролике. В нем засняты оставшиеся в живых герои, готовящиеся противостоять друг другу.
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Вышел трейлер финального сезона сериала «Игра престолов»

Коммерсантъ14:17

Первый трейлер финального сезона «Игры престолов» выложили в Сеть

ФАН13:24

Вышел трейлер последнего сезона «Игры престолов»

RT на русском11:36

Вышел трейлер финального сезона «Игры престолов»

РИА Новости11:41

Вышел трейлер последнего сезона «Игры престолов»

ТАСС11:39

Вышел трейлер восьмого сезона «Игры престолов»

Газета.Ru14:14

Вышел первый трейлер финального сезона «Игры престолов». Посмотрите его прямо сейчас!

Афиша Daily11:28
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Происшествия

Заключенный напал на охранников во французской тюрьме

Ранее 27-летний заключенный, которому охранники сообщили, что его свидание с женой окончено, напал с ножом на сотрудников тюрьмы, нанеся им серьезные ранения, а затем закрылся в комнате вместе с супругой.
Обновлено в 14:11
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Фрегат «Адмирал Горшков» вошел в Ла-Манш

Пролив Ла-Манш преодолевает отряд российских кораблей во главе с "Адмиралом Горшковым".
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США призвали Украину уволить главу антикоррупционной прокуратуры

Американский посол на Украине Мари Йованович призвала Киев уволить руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого.
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Светский обозреватель Божена Рынска прилетела в Москву и оказалась в больнице.
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Ford задумался о закрытии двух заводов в России

Американский автоконцерн Ford в рамках глобальной программы реструктуризации бизнеса обсуждает возможность закрытия двух основных заводов в России, которые производят легковые автомобили.
Обновлено в 12:11
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Обновлено в 12:24
Технологии

Microsoft назвал Россию лидером по внедрению искусственного интеллекта

Среди приоритетов использования ИИ топ-менеджеры из России назвали постановку правильных целей (32%), разработку бизнес-идей (26%) и определение новых возможностей рынка (25%).
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Четыре клипа рэпера Хаски были заблокированы по решению суда

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Авто

В Женеве презентовали российские автомобили Aurus

Европейская презентация российских автомобилей Aurus состоялась во вторник, 5 марта, на 89-м международном автосалоне в Женеве, пишет ТАСС.
Обновлено в 14:07
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Россия стала европейским лидером по количеству изъятого метамфетамина

Лидеры по синтетике Россия с большим отрывом занимает первое место по количеству метамфетамина, изъятого в течение 2017 года в Европе.
Обновлено в 13:18
Армия и оружие

США захотели усилиться в Европе для противостояния России

Слова Скапаротти были ответом на вопрос сенатора о готовности войск НАТО к защите от российской агрессии в Европе.
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Дмитрий Медведев прибыл в Люксембург

Обновлено в 09:43
Происшествия

На заводе под Владимиром во время пожара пострадали 7 человек

Обновлено в 12:24
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СМИ гадают, куда уйдёт тренер вратарей «Рубина»

Команду покинул тренер вратарей Виталий Кафанов.
Обновлено в 15:27
Экономика

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Обновлено в 15:48
Экономика

Михельсон возглавил рейтинг богатейших россиян по версии Forbes

В глобальном рейтинге Forbes господин Михельсон поднялся за год с 64-го на 32-е место. Всего в список попали 98 россиян.
Обновлено в 08:17
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Врачей «Зенита» пустят к Кокорину в СИЗО

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Google исправила некорректное отображение Крыма на картах

Компания Google исправила ситуацию с некорректным отображением территориальной принадлежности Крыма на картах, которое сохранялось у некоторых российских пользователей.
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Происшествия

В Керчи спасли мужчину, проведшего в каменоломнях четверо суток

В Керчи спасли местного жителя, проведшего в Старокаратинских каменоломнях четверо суток, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Республике Крым.
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В Москве полицейские задержали у могилы Иосифа Сталина двух активистов проекта «Декоммунизация» Евгения Сучкова и Ольгу Савченко.
Обновлено в 07:20
Общество

Рекламу с Киркоровым уличили в нарушении закона

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала рекламу лекарства «Гексорал», в которой снялся певец Филипп Киркоров, несоответствующей закону «О рекламе».
Обновлено в 13:49
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Семак рассказал, почему его всегда выбирали капитаном

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак принял участие в проекте «Встречи со смыслом» и в том числе рассказал о том, почему выходил с капитанской командой четырех российских клубом – ЦСКА, «Москвы», «Рубина» и «Зенита».
Обновлено в 15:02
Экономика

OCCRP рассказал о созданной «Тройкой диалог» сети офшорных компаний

Инвестиционный банк «Тройка диалог» под руководством Рубена Варданяна создал сеть из более чем 70 офшорных компаний, через которую выводились деньги из России, в том числе с использованием «криминальных схем».
Обновлено вчера в 14:36
Политика

Reuters: Евросоюз расширит черный список офшоров

Страны Евросоюза разработали новый проект черного списка офшоров, которые не обеспечивают финансовую прозрачность и не предпринимают меры для борьбы с налоговыми преступлениями, передает Reuters со ссылкой на чиновника ЕС.
Обновлено в 15:27
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Лифт с людьми сорвался в клинике в Москве

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Бодров-старший прокомментировал планы Барецкого снять «Брат-3»

Российский режиссер, сценарист и продюсер Сергей Бодров-старший дал интервью RT, в ходе которого отреагировал на планы шоумена Стаса Барецкого снять продолжение фильма «Брат».
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"Соединенные Штаты стремятся создать антироссийский интернационал, используя подкуп, угрозы и шантаж", - написал Кадыров.
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МФТИ разработал прототип системы мониторинга и разрушения тромбов

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К концу подходит время благоденствия, и лето, длившееся почти десятилетие, угасает. Вокруг средоточия власти Семи королевств, Железного трона, зреет заговор, и в это непростое время король решает искать поддержки у друга юности Эддарда Старка. В мире, где все — от короля до наемника — рвутся к власти, плетут интриги и готовы вонзить нож в спину, есть место и благородству, состраданию и любви. Между тем, никто не замечает пробуждение тьмы из легенд далеко на Севере — и лишь Стена защищает живых к югу от нее.
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