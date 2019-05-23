Кино

Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»ТАСС вчера в 09:58

Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate). Ролик опубликован на официальном YouTube кинокомпании.
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Опубликован трейлер нового «Терминатора»

ТК Звездавчера в 20:03

Избитый Шварценеггер показал трейлер нового «Терминатора»

Газета.Ruвчера в 15:29

Вышел трейлер нового «Терминатора» - с Сарой Коннор и Шварценеггером

Российская газетавчера в 10:20

В сети появился трейлер нового фильма о Терминаторе

RT на русскомвчера в 11:23

Появился первый трейлер нового «Терминатора»

Телеканал 360°вчера в 10:34

В Сети опубликовали трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Комсомольская правдавчера в 13:09

Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

ТАССвчера в 09:58
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Политика

Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в выдаче российской визы бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия

В квартире в Набережных Челнах нашли тела троих членов семьи

Три трупа с ножевыми ранениями обнаружены в одной из квартир в Набережных Челнах, они были членами одной семьи, сообщил в четверг ТАСС источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 12:37
Кино

Брэд Питт рассказал о том, каково было работать с Леонардо ДиКаприо

Новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» непременно войдет в историю мирового кинематографа хотя бы потому, что в нем вместе сыграли Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо.
Обновлено вчера в 07:00
Хоккей

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 16:35
Происшествия

Производитель вагонов метро будет оштрафован за сбой на «серой» ветке

Обновлено вчера в 17:19
Шоу-бизнес

Поклонники считают Юлию Началову святой и заряжают на ее могиле воду

Обновлено в 00:21
Общество

В Петербурге закрыли кафе, бесплатно кормившее пенсионеров обедами

«ДоброДомик» стал известен благодаря своим благотворительным обедам — в заведении бесплатно кормили пенсионеров.
Обновлено вчера в 14:10
Происшествия

Экс-главу минздрава Пензенской области заподозрили в изнасиловании

В Пензенской области следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины 1960 года рождения по факту изнасилования.
Обновлено вчера в 13:27
Футбол

Неймар раньше всех игроков «ПСЖ» отправился в отпуск

Игрок не сможет принять участие в заключительном матче сезона против "Реймса" из-за дисквалификации, поэтому клуб отпустил его в отпуск раньше остальных.
Обновлено в 00:03
Космос

SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 60 спутниками

Ракета-носитель Falcon 9 c 60 спутниками стартовала с космодрома во Флориде, сообщает компания SpaceX.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия

Пациентка онкодиспансера в Воронеже умерла мучительной смертью

Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкодиспансера, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено 22 мая в 16:20
Политика

Германия летом сменит своего посла в России

На протяжении последних пяти лет дипмиссию ФРГ в Москве возглавляет Рюдигер фон Фрич. В 2004-2007 годах он также был заместителем главы BND.
Обновлено вчера в 18:42
Космос

В США арестован инженер, подделывавший документы SpaceX

Сотрудник компании PMI Industries Джеймс Смолли подделал при помощи компьютера подпись инспектора компании SQA Services Inc. Компания SQA является субподрядчиком SpaceX в вопросах проверки качества оборудования.
Обновлено вчера в 21:09
Общество

Школьники Владивостока надели на последний звонок БДСМ-костюмы

Выпускники школы № 74 города Владивостока на последний звонок пришли в БДСМ-костюмах, что шокировало многих присутствующих, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 22:04
Авто

Skoda представила обновленный Superb

На закрытом мероприятии в Братиславе Skoda представила обновленные лифтбек и универсал Superb.
Обновлено вчера в 13:16
Шоу-бизнес

Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:58
Общество

Кабмин одобрил закон о ежемесячных выплатах на детей

Согласно действующему законодательству, поддержку от государства в виде ежемесячных выплат на первого и второго ребенка имеют семьи, чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:31
Политика

Трамп прокомментировал ситуацию с Huawei

Президент США Дональд Трамп не исключил, что ситуация с китайской компанией Huawei может быть разрешена в рамках торгового соглашения с Китаем, если оно будет заключено.
Обновлено вчера в 17:37
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено вчера в 10:12
Происшествия

В Пермском крае загорелся магистральный газопровод

Обновлено в 00:52
Происшествия

СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово

Обновлено вчера в 11:58
Здоровье

Диетолог рассказал, как правильно выбрать шаурму

Обновлено вчера в 22:40
Политика

На сайте Зеленского появилась петиция об отставке Зеленского

Автор петиции Максим Безрук считает, что голосование за Зеленского было преимущественно протестным, и на самом деле действующий президент не имеет поддержки 73 процентов украинских избирателей.
Обновлено вчера в 06:31
Общество

В Перми проверят гимназию из-за завышенных баллов для девочек

Согласно списку поступивших детей, лишь шесть мальчиков получили баллы выше, чем проходной балл для девочек.В беседе с 59.ru, директор гимназии Татьяна Дьякова пояснила, что в их учреждении «гендерный принцип обучения».
Обновлено 22 мая в 13:20
Общество

Врио главы Оренбуржья в 2018 году заработал более 234 миллионов рублей

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер в своей декларации о доходах за 2018 год указал, что заработал более 234 миллионов рублей.
Обновлено в 00:50
Музыка

Наставница дочки Алсу Светлана Лобода не пойдёт на спецвыпуск «Голоса»

Ранее сообщалось, что Лободу спросили об отмене победы дочки Алсу на "Голосе". Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире.
Обновлено вчера в 14:47
Здоровье

В Китае провели операцию девочке с 14 пальцами на руках

В Китае девочке, родившейся с 14 пальцами на руках, провели операцию, избавив ребёнка от патологии.
Обновлено в 01:03
Общество

Семья Бута впервые получила американскую визу

Обновлено вчера в 18:20
Наука

Болезни Леонардо да Винчи назвали в Британии

Профессор Королевского колледжа Лондона Марко Катани назвал предполагаемые болезни Леонардо да Винчи.
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия

Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ

Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
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Линда Хэмилтон
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Американская актриса, известная по роли Сары Коннор в фильмах «Терминатор» и «Терминатор 2: Судный день», а также по роли Эми Франклин в фильме «Кинг-Конг жив».
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Джеймс Кэмерон
Канадский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, монтажёр, океанограф. Один из самых успешных режиссёров в истории кино: восемь его самых популярных картин собрали в прокате более 5,5 млрд долларов.
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