Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»ТАСС 09:58
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate). Ролик опубликован на официальном YouTube кинокомпании.
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Гаджеты
Apple зарегистрировала новые модели iPhone
Компания Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone. Соответствующая информация появилась на сайте Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 08:27
Происшествия
ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора
В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.
Обновлено в 13:10
Политика
Минюст США выдвинул против Ассанжа 17 новых обвинений
Минюст США предъявил в четверг 17 новых обвинений основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу.
Обновлено в 17:07
Хоккей
Россия обыграла США и вышла в полуфинал чемпионата мира
Вратарь сборной США Кори Шнайдер неуверенно отбил шайбу перед собой после броска Михаила Сергачева, а Никита Гусев был первым на добивании 1:0 в пользу сборной России.
Обновлено в 12:26
Общество
Бразильянка выйдет замуж за саму себя
Жительница Бразилии станет первой женщиной в стране, которая выйдет замуж за саму себя, сообщает местное издание Estado de Minas.
Обновлено в 19:25
Происшествия
В Архангельске няню, отравившую малыша солью, осудили на 14 лет
Июньским вечером 2018-го года няня, испытывавшая неприязнь к чужому ребенку, высыпала в кашу шесть десертных ложек соли и накормила ею мальчика.
Обновлено в 10:42
Происшествия
СК завел дело после смерти дебошира с рейса Москва — Симферополь
СК завел дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 12:03
Общество
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Финансы
Акции ВТБ выросли на 10% за день
Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Обновлено в 13:38
Кино
Леонардо ДиКаприо, Татьяна Навка и Марион Котийяр на премьере фильма «Боже мой!» на Каннском кинофестивале
Люди говорят: На 9-й день Каннского кинофестиваля на Лазурном берегу прошла премьера фильма французского режиссера Арно Деплешена «Боже мой!».
Обновлено в 12:44
Армия и оружие
Террористы взяли в заложники группу военных на юге Сирии
Сообщается, что боевикам удалось захватить базу и взять в заложники группу офицеров.
Обновлено в 20:36
Космос
Работавший на SpaceX инженер арестован в США
По данным американских властей, работавший в компании PMI Industries Джеймс Смолли сфальсифицировал около 40 до кументов, имеющих отношение к ракетам Falcon 9 и Falcon Heavy, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 19:31
Наука
Британский медик рассказал, от какой болезни страдал Леонардо да Винчи
Профессор Королевского колледжа Лондона предполагает, что Леонардо да Винчи страдал не только от косоглазия, но и синдрома дефицита внимания и гиперактивности.
Обновлено в 19:00
Политика
Белоруссия подняла вопрос о закупках нефти в Казахстане
Как сообщает «Коммерсантъ», накануне сложных переговоров с Москвой о компенсации за загрязненную нефть в трубопроводе «Дружба» Минск поднял вопрос о закупках сырья в Казахстане.
Обновлено в 19:41
Политика
Жванецкий не пришел к Путину на награждение орденом
Не смог присутствовать на церемонии только писатель-сатирик Михаил Жванецкий, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством III степени".
Обновлено в 11:06
Гаджеты
Пассажиров предупредили об опасности подзарядки телефонов в аэропорту
Эксперты сообщили о возможной утечке данных с телефона при использовании USB-зарядок в аэропортах.
Обновлено в 06:16
Политика
Зеленский исключил возможность переговоров с РФ
Как сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на телевизионный канал «Громадське ТВ», ранее руководитель администрации главы Незалежной Андрей Богдан сделал заявление, в котором сказал, что новоизбранный президент Украины собирается инициировать проведение референдума о будущих переговорах с Москвой.
Обновлено в 09:33
Армия и оружие
Задержанные в ДНР бойцы ВСУ готовили диверсию против ОБСЕ
Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая в районе населённого пункта Новотроицкое грузовик с восемью боевиками ВСУ отклонился от намеченного маршрута и попал в плен к военнослужащим Народной милиции ДНР.
Обновлено в 08:39
Политика
Представитель НАТО потребовал от российских войск уйти из Крыма
Председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич заявил, что Россия должна вывести свои войска из Крыма, так как альянс не признает присоединение полуострова.
Обновлено в 00:55
Космос
Новосибирец побывал в огромном кратере от кометы
Сотрудник Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров вернулся из экспедиции к кратеру Жаманшин, который образовался 5 тысяч лет назад из-за падения кометы на территорию современного Казахстана.
Обновлено в 09:50
Общество
Кириенко наградил победителей студенческого кубка по менеджменту
Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко наградил победителей всероссийского молодежного кубка по менеджменту "Управляй!", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:53
Происшествия
«Метровагонмаш» оштрафуют за сбой в московском метро
Обновлено в 18:59
Авто
Названы важнейшие качества автомобилей для путешествий
Обновлено в 12:21
Армия и оружие
В России разрабатывают новые гидросамолеты
"Ведутся работы по созданию модификаций Бе-200 и разработке новых гидросамолетов", - говорится в сообщении.
Обновлено в 20:20
Футбол
Бывший тренер «Зенита» поддержал полузащитника «Реала» Бэйла
Бывший главный тренер «Тоттенхэма» и «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал информацию о возможном уходе Гарета Бэйла из «Реала».
Обновлено в 20:33
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Обновлено вчера в 14:14