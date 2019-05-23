Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»ТАСС 09:58

Происшествия Выпускник напал на депутата-единоросса в Марий Эл Депутат Госсобрания Республики Марий Эл от «Единой России» Екатерина Вахитова была атакована выпускником во время выступления на последнем звонке.

Экономика Россияне отмечают ухудшение экономического положения страны Представления россиян об экономическом положении страны и перспективах за последний год изменились, свидетельствуют результаты мониторинга социального самочувствия населения, Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Наука Ученые выяснили, что любовь к мясу после 50 лет опасна для здоровья Ученые-диетологи из США установили, что пристрастие к мясу и сыру после 50 лет опасно для здоровья человека.

Происшествия Мужчина на электросамокате сбил женщину в центре Москвы Лихач на электросамокате сбил женщину. В результате потерпевшая получила травмы, сообщает РЕН ТВ. Женщине потребовалась медицинская помощь.

Политика Тимошенко оценила идею референдума о соглашениях с Россией 21 мая сообщалось, что Зеленский рассматривает возможность проведения референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.

Шоу-бизнес Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.

Политика США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.

Футбол Британский политик высказался о скандале вокруг финала Лиги Европы Армянский полузащитник "Арсенала" Генхир Мхитарян не сможет принять участия в игре из-за сложный политических отношений между Арменией и Азербайджаном.

Политика Виктории Нуланд отказали в российской визе Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.

Хоккей НХЛ удовлетворена решением о сокращении дисквалификации Войнова Национальная хоккейная лига (НХЛ) удовлетворена решением независимого арбитража о сокращении срока дисквалификации российского защитника Вячеслава Войнова до середины следующего сезона.

Энергетика Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.

Общество Томный взгляд и разрез до бедра: Адриана Лима покорила Канны Обтягивающее платье с пайетками синего цвета с высоким разрезом подчеркнуло идеальную фигуру и стройные ноги модели.

Шоу-бизнес Марина Александрова устроила девичник для своих знаменитых подруг Марина Александрова вместе с подружками — Ольгой Ломоносовой, Яниной Соколовской и Анастасией Бегуновой выбрались в Прагу и устроили себе там девичник.

Культура Победителя шоу «Голос. Дети» определят в спецвыпуске Необходимость в спецвыпуске появилась после того, как было доказано, что дочь певицы Алсу Микелла победила в финале в результате «накрутки» голосов.

Армия и оружие Банда «сдавшихся» боевиков захватила заложников на юге Сирии Банда боевиков, состоящая из бывших членов вооруженных группировок, которые ранее сдались правительственной армии на юге Сирии, напала на военную базу в населенном пункте Джилин в окрестностях провинциального центра Дераа, сообщил новостной портал Al-Masdar.

Общество Владелец приморских косаток и белух отказался выпускать их на волю Владелец компании «Афалина» Алексей Решетов, которая выловила 11 косаток и 90 белух в Приморье, отказался выпускать их из «китовой тюрьмы», так как считает их своей собственностью.

Политика Трамп допустил включение вопроса Huawei в торговую сделку с Китаем Президент США Дональд Трамп не исключил, что вопрос с китайской телекоммуникационной компанией Huawei может быть решен в рамках торгового соглашения между США и КНР, если такая сделка будет заключена.

Политика Посол США не поедет на ПМЭФ из-за дела Майкла Калви Посол США Джон Хантсман не поедет на Петербургский экономический форум в июне, сообщает Forbes.

Авто Стало известно, почему Lada 4x4 не оснащают более мощным мотором На портале «Лада.онлайн» появилась информация, почему «АвтоВАЗ» до сих пор не установил на свой внедорожник Lada 4x4 более производительный двигатель.

Происшествия По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь в московском аэропорту «Домодедово».

Здоровье Профессор рассказал о рисках для туристов в Европе В последние годы в Европе произошло несколько вспышек трансмиссивных заболеваний.