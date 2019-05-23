Кино

Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»ТАСС 09:58

Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate). Ролик опубликован на официальном YouTube кинокомпании.
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В Сети опубликовали трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Комсомольская правда13:09

Вышел тизер нового «Терминатора»

Газета.Ru09:36

Появился первый трейлер нового «Терминатора»

Телеканал 360°10:34

Вышел трейлер нового «Терминатора» - с Сарой Коннор и Шварценеггером

Российская газета10:20

Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

ТАСС09:58

В первом трейлере нового «Терминатора» показали седую Сару Коннор

Lenta.ru09:50

В сети появился трейлер нового фильма о Терминаторе

RT на русском11:23
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Наука

Ученые назвали самый смертоносный вид курения

Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.
Обновлено в 14:49
Общество

Суд оставил в силе первый в России штраф за оскорбление государства

Новгородский областной суд в четверг оставил в силе решение суда первой инстанции о назначении административного штрафа местному жителю Юрию Картыжеву, ставшему первым россиянином, который был привлечен к ответственности по новой статье КоАП об оскорблении государства, сообщает суд.
Обновлено в 15:21
Баскетбол

Названы символические сборные сезона в НБА

Обновлено в 15:39
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу

Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено в 06:10
Финансы

Акции ВТБ выросли на 10% за день

Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Обновлено в 13:38
Политика

Зеленский прокомментировал идею референдума о соглашениях с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с общественными активистами прокомментировал возможность проведения референдума о заключении мирных договорённостей с Россией.
Обновлено в 09:17
Музыка

Светлана Лобода проигнорирует спецвыпуск шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 09:36
Хоккей

Россия победила США на ЧМ по хоккею

Россия уверенно прошла групповой турнир, выиграв все семь матчей, обыграв в том числе Швецию, победившую в двух предыдущих мировых чемпионатах, со счетом 7:4.
Обновлено в 12:27
Авто

Kia показала салон нового кроссовера

Южнокорейская компания Kia частично рассекретила интерьер обновленной модели компактного кроссовера, который предложат также для европейского рынка.
Обновлено в 02:40
Происшествия

В Реутове маршрутка врезалась в детский сад

Обновлено в 14:11
Происшествия

На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездов

Вечером 21 мая три поезда остановились в туннеле на Большой кольцевой ветке, из-за чего было приостановлено движение на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская».
Обновлено в 14:41
Экономика

Самый богатый депутат Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир

Самый богатый депутат Сургута, бизнесмен Евгений Барсов (ЛДПР) задекларировал за прошлый год 29 квартир и 10 спортивных самолетов, следует из данных, опубликованных на сайте местной думы.
Обновлено в 10:05
Общество

Соловьёв отказался от дуэли с журналистом

Обновлено в 07:13
Происшествия

ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора

Обновлено в 13:10
Армия и оружие

Российские военные специалисты могут отправиться в Республику Конго

Отправка российских специалистов будет осуществлена в том случае, если власти Республики Конго заключат контракт с Россией на поставку новой военной техники.
Обновлено в 14:00
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Общество

У Мединского нашли двухэтажный пентхаус за 200 миллионов рублей

Семье главы российского министерства культуры Владимира Мединского принадлежит двухэтажный пентхаус в одном из элитных жилых комплексов Москвы.
Обновлено в 08:43
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Зенит» в первом матче полуфинала Единой лиги ВТБ

Обновлено в 14:44
Кино

Джордж Мартин планирует завершить роман «Ветра зимы» через год

Обновлено в 02:45
Энергетика

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $69 за баррель

Цены на нефть сорта Brent усилили снижение в ходе торгов биржи ICE в Лондоне в июле 2019 года.
Обновлено в 10:25
Происшествия

СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира рейса Москва - Симферополь, из-за которого вернули борт в Домодедово.
Обновлено в 11:58
Политика

Виктории Нуланд отказали в российской визе

Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено в 13:52
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Обновлено вчера в 15:27
Общество

«Навальный по России скачет!» Зачитываем стихи, которые приписывают главе СК Быстрыкину

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин продолжает посвящать стихи Алексею Навальному.
Обновлено в 15:24
Происшествия

Экс-главу минздрава Пензенской области заподозрили в изнасиловании

В Пензенской области следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины 1960 года рождения по факту изнасилования.
Обновлено в 13:27
Происшествия

Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

Обновлено в 04:34
Экономика

Орешкин рассказал о несформированной модели роста экономики России

Экономическая модель, необходимая для обеспечения роста экономики России темпами выше 3% в год, до конца не сформирована, сообщил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин ежегодной коллегии Минэкономразвития.
Обновлено в 08:14
Общество

В Перми проверяют гимназию, где завысили проходной балл для девочек

В Перми сотрудники прокуратуры проверяют информацию о том, что приемная комиссия гимназии № 4 утвердила разный проходной балл для мальчиков и девочек при поступлении в первый класс.
Обновлено в 02:10
Политика

Филарет отказался следовать условиям томоса «новой церкви» Украины

Обновлено в 13:23
Кино

Брэд Питт рассказал о том, каково было работать с Леонардо ДиКаприо

Новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» непременно войдет в историю мирового кинематографа хотя бы потому, что в нем вместе сыграли Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо.
Обновлено в 07:00
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Американская актриса, известная по роли Сары Коннор в фильмах «Терминатор» и «Терминатор 2: Судный день», а также по роли Эми Франклин в фильме «Кинг-Конг жив».
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Канадский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, монтажёр, океанограф. Один из самых успешных режиссёров в истории кино: восемь его самых популярных картин собрали в прокате более 5,5 млрд долларов.
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