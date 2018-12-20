Кино

В Сети появился трейлер новых «Людей в чёрном»
RT на русском
14:46

На официальном YouTube-канале Sony Pictures Entertainment появился трейлер фильма «Люди в черном: Интернэшнл».
RT на русском14:46

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В Сети появился трейлер новых «Людей в чёрном»

RT на русском14:46

Опубликован трейлер новых «Людей в чёрном»

Национальная служба новостей16:17

В cети появился трейлер новых «Людей в черном»

Lenta.ru13:13

В Сети появился трейлер новых «Людей в черном»

РИА Новости11:34

Крис Хемсворт и Тесса Томпсон ищут шпиона в трейлере новых «Людей в черном»

Газета.Ru11:11

Вышел трейлер фильма «Люди в черном: Интернэшнл»

ТАСС10:27

Вышел трейлер четвертых «Людей в черном»

Российская газета10:25
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Кино

«Сбербанк» открывает в России первую сеть VR-кинотеатров

Обновлено в 04:31
Кино

Ричард Мэдден предсказал концовку «Игры престолов»

Обновлено в 08:04
Кино

Маколей Калкин переснялся в культовых сценах фильма «Один дома»

Актер Маколей Калкин, ставший известный благодаря главной роли в фильме «Один дома», переснялся в самых запоминающихся сценах популярного фильма.
Обновлено в 00:07
Кино

Дух дышит, где хочет: в прокате новый фильм Ким Ки Дука

Обновлено в 16:01
Кино

Продюсер «Левиафана» готовит сериал про порноиндустрию

Продюсер Александр Роднянский, известный по работе над фильмами Андрея Звягинцева «Левиафан» и «Нелюбовь», готовит теледраму «Женщина для всех» о международной порноиндустрии.
Обновлено в 12:25
Кино

В Калининграде подвели итоги XIV фестиваля кино стран Евросоюза

В Калининграде завершил работу XIV фестиваль кино стран Евросоюза.
Обновлено в 14:56
Кино

Бен Аффлек снимется в остросюжетном боевике «Я все еще жива»

Обновлено в 13:08
Кино

Анимационный фильм о жизни Карла Маркса выпустят в Китае

Анимационный фильм о жизни великого философа и гуманиста Карла Маркса выпустят в Китае, 19 декабря сообщает Global Times.
Обновлено вчера в 11:05
Кино

Под «Домашним арестом». Что АиФ.ru смотрел по телевизору в 2018 году

Накануне Нового года журналисты АиФ.Ru вспомнили, что они смотрели в 2018 году, и выбрали российские сериалы, которые им понравились.
Обновлено в 16:05
Кино

Вышел трейлер фильма «Ван Гоги» от автора «Ассы»

В сети появился трейлер фильма "Ван Гоги". Автором фильма стал сценарист культовой "Ассы" и продюсер "Страны глухих" Сергей Ливнев.
Обновлено в 14:07
Кино

Дэниел Рэдклифф противостоит Стиву Бушеми в новом сериале «Чудотворцы»

Телеканал TBS опубликовал трейлер нового мини-сериала «Чудотворцы», основанного на книге Саймона Рича «Что во имя Бога».
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«Чёрное зеркало» получит полнометражный фильм

Сериал-антология «Черное зеркало» получит полнометражный фильм, пишет портал The Wrap.
Обновлено в 14:23
Кино

Звезда сериала «Ольга» рассказала о падении с балкона во время съёмок

Звезда комедийного сериала "Ольга" Алина Алексеева рассказала о падении с балкона во время съёмок.
Обновлено в 08:40
Кино

«Полицейский с Рублевки» стал самой обсуждаемой кинопремьерой недели

На этой неделе российский кинопрокат пополнился четырьмя новинками, которые исследовал "СКАН-Интерфакс" на предмет частоты упоминания в СМИ.
Обновлено в 12:31
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Суровая Николь Кидман в новом трейлере «Времени возмездия»

Криминальный триллер «Время возмездия» получил финальный трейлер и свежий локализованный постер.
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Тесса Томпсон
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Крис Хемсворт
Австралийский актёр
Австралийский актёр, номинант на премию BAFTA. Наиболее известен по роли Тора в кинематографической вселенной Marvel: «Тор», «Мстители», «Тор 2: Царство тьмы», «Мстители: Эра Альтрона», «Тор: Рагнарёк» и «Мстители: Война бесконечности», а также в фильмах «Гонка» и «В сердце моря».
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